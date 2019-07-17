Кошмарный сценарий - Россия готовится к региональным войнам. Что говорят эксперты? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Учения "Запад-2017", которые проходили в России и Белоруссии, вызвали обеспокоенность в Европе



Эксперты предостерегают: Россия готовится к региональным войнам в Европе, хотя ее никто не провоцирует, сообщило в воскресенье немецкое издание Focus и задалось вопросом: насколько реалистичен этот кошмарный сценарий? Публикация вызвала резонанс в российских СМИ.



Поводом для статьи в Focus стал доклад, опубликованный бывшим заместителем генсекретаря НАТО Хайнрихом Браусом и директором Института политики безопасности в Кильском университете Йоахимом Краузе. Авторы утверждают, что Россия готовится к войнам внутри Европы, которые "она хочет победоносно завершить при помощи угроз применения ядерного оружия". Эксперты предостерегают: Россия готовится к региональным войнам в Европе, хотя ее никто не провоцирует, сообщило в воскресенье немецкое издание Focus и задалось вопросом: насколько реалистичен этот кошмарный сценарий? Публикация вызвала резонанс в российских СМИ. Би-би-си узнала, что об этом думают российские эксперты.Поводом для статьи в Focus стал доклад, опубликованный бывшим заместителем генсекретаря НАТО Хайнрихом Браусом и директором Института политики безопасности в Кильском университете Йоахимом Краузе. Авторы утверждают, что Россия готовится к войнам внутри Европы, которые "она хочет победоносно завершить при помощи угроз применения ядерного оружия".



Цель Путина - достичь доминирования в региональном конфликте в Европе, чтобы решить в свою пользу важные для России геополитические вопросы, пересказывают доклад журналисты Focus.



Издание попросило прокомментировать доклад бывшего главу военного комитета НАТО Харальда Куята. Тот назвал его "односторонним, некомпетентным и несостоятельным при рациональном рассмотрении".



В случае регионального конфликта, сказал Куят, НАТО запустит механизм коллективной обороны, а Россия окажется в тотальной международной изоляции со всеми политическими и экономическими последствиями.



Для молниеносного захвата стран Балтии России не нужно создавать и закупать для армии дорогостоящие вооружения, пояснил эксперт. Инвестиции в такие системы он объясняет стремлением поддержать стратегический баланс с США.



А что об этом докладе думают другие эксперты?



Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс



"Не могу сказать, что анализ Краузе и Браусса на что-то открывает глаза. Это скорее пугает западных политиков, нежели военных, которые и так знают о подобной активности своих российских коллег.



Да, российские военные имеют планы на различное развитие военной обстановки в Европе. И использование ядерного оружия как части военного потенциала России при определенных сценариях также входит в планы генштаба. Так было и во время СССР, и сейчас, и даже в 1990е.



Мой анализ говорит, что роль ядерного оружия в политике России после 2014 года несколько возросла, но не кратно.



Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 регулярно подлетают к границам стран НАТО, изучая реакцию военных. Эта активность стала вызывающей. Несколько увеличивается активность стратегических подводных лодок, которые стали чаще выходить на боевое дежурство. Увеличивается и число учений ракетных войск стратегического назначения.



Формально ядерная активность России за последние пять лет возросла, но во многом это связано с появлением новейших видов вооружений ядерной триады, которые необходимо и испытывать и обучать работе с ними военнослужащих, а не политическим стремлением испугать Запад.



Применение ядерного оружия в сценариях военных учений России - тоже не новость, это было и в 90-е. Просто тогда это было дорого - и соответственно подобные учения и активность российских военных в приграничных регионах были редки. А в настоящее время с приличным военным бюджетом осуществлять это стало проще".



Александр Гольц, военный обозреватель:



"Это американская ядерная доктрина, которая исходит из того, что Россия строит свою стратегию на эскалации ради деэскалации. Это ровно то, о чем пишут авторы немецкого доклада. Угроза использования или ограниченное использование ядерных боеприпасов для того, чтобы заставить превосходящие силы противника в обычных вооружениях согласиться на мир на своих условиях.



НАТО превосходит Россию по всем показателям - и по численности войск, и по качеству вооружений, и по экономической мощи, и по способности к производству вооружений. Я не думаю, что это реальное описание российской стратегии.



Теория эскалации ради деэскалации была в ходу на рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда российское военное руководство было неприятно поражено эффективностью американских действий в Югославии. Все поняли, что мы ничего не можем противопоставить против воздушно-космической операции и массированному удару крылатых ракет. И тогда появилась теория о том, что чтобы остановить такую атаку на Россию, мы должны использовать ограниченные ядерные боеприпасы.



Что касается ограниченной войны в Европе, я не думаю, что Россия всерьез руководствуются этой концепцией эскалации ради деэскалации. Теоретически, такая опасность существовала в 2014-2015 году. Россия, конечно, не собиралась нападать на НАТО, но была идея создавать "русский мир".



Константин Богданов, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН



"Тактическое ядерное оружие с 1950-1960-х годов было уравнителем диспропорций в потенциалах обычных вооружений. До 1980-х годов этот уравнитель использовался на стороне НАТО - это так называемые американские ядерные средства передового базирования, развернутые в Европе. Они предназначались для того, чтобы компенсировать численное превосходство Варшавского договора в технике и личном составе.



Начиная с 1990-х годов ситуация поменялась на зеркальную. Теперь Россия уступает НАТО и в численности, и по технике. И вследствие этого тактическое ядерное оружие может рассматриваться как уравнитель этих потенциалов.



Речь идет именно о системе сдерживания: когда у вас ядерные потенциалы не равны, вы вводите новую фигуру, которая их уравнивает. Это не столько средство ведения боевых действий, сколько средство избежания боевых действий за счет сдерживания. То есть ведение боевых действий обесмысливается".



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Заявления немецких военных специалистов о подготовке Россией «неожиданного удара» по европейским странам являются предлогом для разработки новых вооружений странами Запада и размещения крылатых ракет наземного базирования в Европе, рассказал Доклад вышел после решения США и России приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Цель Путина - достичь доминирования в региональном конфликте в Европе, чтобы решить в свою пользу важные для России геополитические вопросы, пересказывают доклад журналисты Focus.Издание попросило прокомментировать доклад бывшего главу военного комитета НАТО Харальда Куята. Тот назвал его "односторонним, некомпетентным и несостоятельным при рациональном рассмотрении".В случае регионального конфликта, сказал Куят, НАТО запустит механизм коллективной обороны, а Россия окажется в тотальной международной изоляции со всеми политическими и экономическими последствиями.Для молниеносного захвата стран Балтии России не нужно создавать и закупать для армии дорогостоящие вооружения, пояснил эксперт. Инвестиции в такие системы он объясняет стремлением поддержать стратегический баланс с США."Не могу сказать, что анализ Краузе и Браусса на что-то открывает глаза. Это скорее пугает западных политиков, нежели военных, которые и так знают о подобной активности своих российских коллег.Да, российские военные имеют планы на различное развитие военной обстановки в Европе. И использование ядерного оружия как части военного потенциала России при определенных сценариях также входит в планы генштаба. Так было и во время СССР, и сейчас, и даже в 1990е.Мой анализ говорит, что роль ядерного оружия в политике России после 2014 года несколько возросла, но не кратно.Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 регулярно подлетают к границам стран НАТО, изучая реакцию военных. Эта активность стала вызывающей. Несколько увеличивается активность стратегических подводных лодок, которые стали чаще выходить на боевое дежурство. Увеличивается и число учений ракетных войск стратегического назначения.Формально ядерная активность России за последние пять лет возросла, но во многом это связано с появлением новейших видов вооружений ядерной триады, которые необходимо и испытывать и обучать работе с ними военнослужащих, а не политическим стремлением испугать Запад.Применение ядерного оружия в сценариях военных учений России - тоже не новость, это было и в 90-е. Просто тогда это было дорого - и соответственно подобные учения и активность российских военных в приграничных регионах были редки. А в настоящее время с приличным военным бюджетом осуществлять это стало проще"."Это американская ядерная доктрина, которая исходит из того, что Россия строит свою стратегию на эскалации ради деэскалации. Это ровно то, о чем пишут авторы немецкого доклада. Угроза использования или ограниченное использование ядерных боеприпасов для того, чтобы заставить превосходящие силы противника в обычных вооружениях согласиться на мир на своих условиях.НАТО превосходит Россию по всем показателям - и по численности войск, и по качеству вооружений, и по экономической мощи, и по способности к производству вооружений. Я не думаю, что это реальное описание российской стратегии.Теория эскалации ради деэскалации была в ходу на рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда российское военное руководство было неприятно поражено эффективностью американских действий в Югославии. Все поняли, что мы ничего не можем противопоставить против воздушно-космической операции и массированному удару крылатых ракет. И тогда появилась теория о том, что чтобы остановить такую атаку на Россию, мы должны использовать ограниченные ядерные боеприпасы.Что касается ограниченной войны в Европе, я не думаю, что Россия всерьез руководствуются этой концепцией эскалации ради деэскалации. Теоретически, такая опасность существовала в 2014-2015 году. Россия, конечно, не собиралась нападать на НАТО, но была идея создавать "русский мир"."Тактическое ядерное оружие с 1950-1960-х годов было уравнителем диспропорций в потенциалах обычных вооружений. До 1980-х годов этот уравнитель использовался на стороне НАТО - это так называемые американские ядерные средства передового базирования, развернутые в Европе. Они предназначались для того, чтобы компенсировать численное превосходство Варшавского договора в технике и личном составе.Начиная с 1990-х годов ситуация поменялась на зеркальную. Теперь Россия уступает НАТО и в численности, и по технике. И вследствие этого тактическое ядерное оружие может рассматриваться как уравнитель этих потенциалов.Речь идет именно о системе сдерживания: когда у вас ядерные потенциалы не равны, вы вводите новую фигуру, которая их уравнивает. Это не столько средство ведения боевых действий, сколько средство избежания боевых действий за счет сдерживания. То есть ведение боевых действий обесмысливается".* * *Заявления немецких военных специалистов о подготовке Россией «неожиданного удара» по европейским странам являются предлогом для разработки новых вооружений странами Запада и размещения крылатых ракет наземного базирования в Европе, рассказал document.write(VK.Share.button(false,{type:"button",text:"ВКонтакте"})); Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, война, СМИ, эксперты — статья прочитана 59 раз Комментарии