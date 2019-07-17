В Украине вступил в силу Языковой закон 🔊 Воспроизвести "Языковой закон". Фото: theworldnews.net



Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в Украине со вторника, 16 июля, сообщает



Так, документ был опубликован в газете "Голос Украины" два месяца назад и вступил в силу, согласно его положениям.



Законом утверждается, что единственным государственным языком в стране является украинский. Он же обязателен для употребления в органах государственной власти и общественных сферах по всей Украине. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в Украине со вторника, 16 июля, сообщает NEWSONE.UA Так, документ был опубликован в газете "Голос Украины" два месяца назад и вступил в силу, согласно его положениям.Законом утверждается, что единственным государственным языком в стране является украинский. Он же обязателен для употребления в органах государственной власти и общественных сферах по всей Украине. При этом публичное унижение украинского языка и пренебрежительное отношение может стать основанием для юридической ответственности.



Документ обязывает всех должностных лиц в совершенстве владеть украинским языком и применять его на службе. Также на украинском должны говорить в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.



Отметим, действие закона не распространяется на бытовое общение и религиозные обряды.



В то же время закон не предусматривает уголовную ответственность за его нарушения. Однако нарушения украинцев на получение услуг на государственном языке в госучреждениях и публичных сферах будет караться штрафами. Максимальная сумма наказания может составить 11 тысяч 900 гривен, но эти нормы вступят в силу лишь через три года.



Как сообщал NEWSONE ранее, материалы предвыборной агитации должны распространяться на украинском языке с 16 июля. newsone.ua Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: закон, язык, национальности География: Украина — статья прочитана 153 раза Комментарии