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В Варшаве неизвестные бросили «коктейль Молотова» в жилье украинских строителей метро
В ночь на 13 июля в Варшаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в жилье украинских рабочих, которые заняты на строительстве метрополитена. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, пишет РУБАЛТИК.
«Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились проклятия [антиукраинские лозунги на стенах]», — говорится в сообщении.
В полиции агентству «Укринформ» пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал. Материалы дела переданы в прокуратуру района Варшава-Воля. Подозреваемые пока не задержаны.
Посольство Украины в Варшаве на своей странице в Facebook призвало власти расследовать нападение. В сообщении говорится, что дипломаты осуждают «позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши».
rubaltic.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: гастарбайтеры, националисты, украинцы
География: Польша
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