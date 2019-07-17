В Варшаве неизвестные бросили «коктейль Молотова» в жилье украинских строителей метро 🔊 Воспроизвести Источник изображения: rbc.ru



В ночь на 13 июля в Варшаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в жилье украинских рабочих, которые заняты на строительстве метрополитена. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, пишет



«Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились проклятия [антиукраинские лозунги на стенах]», — говорится в сообщении.



В полиции агентству «Укринформ» пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал. Материалы дела переданы в прокуратуру района Варшава-Воля. Подозреваемые пока не задержаны.



Посольство Украины в Варшаве на своей странице в Facebook призвало власти расследовать нападение. В сообщении говорится, что дипломаты осуждают «позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши». В ночь на 13 июля в Варшаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в жилье украинских рабочих, которые заняты на строительстве метрополитена. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте польского Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, пишет РУБАЛТИК «Ночью с пятницы на субботу в дом украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили подожженную бутылку с бензином. Одновременно в подъезде появились проклятия [антиукраинские лозунги на стенах]», — говорится в сообщении.В полиции агентству «Укринформ» пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал. Материалы дела переданы в прокуратуру района Варшава-Воля. Подозреваемые пока не задержаны.Посольство Украины в Варшаве на своей странице в Facebook призвало власти расследовать нападение. В сообщении говорится, что дипломаты осуждают «позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши». rubaltic.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: гастарбайтеры, националисты, украинцы География: Польша — статья прочитана 99 раз Комментарии