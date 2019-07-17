Загрузка... Начитался книг: транснациональная корпорация уволила поляка за цитату из Библии 🔊 Воспроизвести



В Польше подвергнуты сомнению ключевые либеральные европейские ценности: поляки пришли к выводу, что однополые отношения противоречат законам природы. С чего это началось и чем может закончиться, разбирался Владимир Добрынин для



Ветхозаветная мудрость



«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них». Звучит для нынешнего толерантного еврообщества «вызовом, дурно пахнущим гомофобией». Стало быть, все просвещенные люди современности, услышав подобное, должны подняться, сплотиться, заклеймить позором и выступить... Против христианства и иудаизма, как выясняется, ибо фраза эта взята из книги Левит (Лев. 20:13), одинаково почитаемой авраамическими конфессиями как часть Пятикнижия Моисеева. Служащий одного из польских филиалов шведского мебельного концерна IKEA Томаш К. употребил эту цитату в своем обращении ко всем своим коллегам, работникам магазине в Кракове. Фраза вошла в текст, помещенный на портале компании «для внутреннего использования», то есть являющегося чем-то вроде стенгазеты. В Польше подвергнуты сомнению ключевые либеральные европейские ценности: поляки пришли к выводу, что однополые отношения противоречат законам природы. С чего это началось и чем может закончиться, разбирался Владимир Добрынин для «Известия» «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них». Звучит для нынешнего толерантного еврообщества «вызовом, дурно пахнущим гомофобией». Стало быть, все просвещенные люди современности, услышав подобное, должны подняться, сплотиться, заклеймить позором и выступить... Против христианства и иудаизма, как выясняется, ибо фраза эта взята из книги Левит (Лев. 20:13), одинаково почитаемой авраамическими конфессиями как часть Пятикнижия Моисеева. Служащий одного из польских филиалов шведского мебельного концерна IKEA Томаш К. употребил эту цитату в своем обращении ко всем своим коллегам, работникам магазине в Кракове. Фраза вошла в текст, помещенный на портале компании «для внутреннего использования», то есть являющегося чем-то вроде стенгазеты.







Насчет великомученика, пожалуй, это недалеко от истины. Обращение «св. Томаша» было ответом на помещенный в той же «стенгазете» ранее призыв к польским «икейцам» принять активное участие в праздновании международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.



Томаша это задело: он заявил, что это неправильно — поощрять права сексуальных меньшинств на рабочем месте. «Меня наняли продавать мебель, а не пропагандировать однополые отношения. Я — католик и среди моих ценностей геи и лесбиянки не значатся».



Начальство краковского центра IKEA, кстати, поначалу оставило публикацию без внимания: ну, гетеросексуал он, ладно, с кем не бывает. Но в коллективе нашлись недовольные, которые обратились к руководству с коллективным письмом о недопустимости гомофобии. «Стук» был услышан, меры приняты: Томаша уволили.



И тут началось самое неожиданное и интересное: в польском правительстве посчитали, что «IKEA, которая поддерживает международное гей-лобби, стала частью угрозы цивилизации не только в рамках Польши или Европы, но и для всей части мировой цивилизации, исповедующей христианство».



Народ против



Реакция общества не заставила себя ждать. Несколько депутатов от правящей партии «Право и справедливость» попросили всех поляков бойкотировать крупнейшую в мире мебельную сеть. Консервативные СМИ указали, что шведская фирма «подвергает цензуре Библию» и «пропагандирует экстремизм и религиозную нетерпимость». Министерство юстиции потребовало, чтобы IKEA публично извинилась за то, что оно считает «скандальным актом», и попросило других сотрудников шведской фирмы рассказать, принуждали ли их принимать участие в так называемых «кампаниях по интеграции и равноправию». Государственной прокуратуре было поручено расследовать «дело IKEA».



Адвокаты Томаша подали иск против IKEA с требованием «восстановить уволенного сотрудника на работе и выплатить ему денежную компенсацию». Активисты — сторонники национальной идентификации поляков откликнулись изданием листовок против шведского концерна с призывами бойкотировать его продукцию.



Руководитель отдела коммуникаций в магазине IKEA в Кракове сказал, что фирма защищает «свободу идей и проявление терпимости и уважения ко всем сотрудникам, но компания должна реагировать, когда видит риск причинения ущерба достоинству других сотрудников». Под «риском причинения ущерба» в данном случае руководством понималось обращение Томаша К. в защиту библейских устоев.







Вскоре после увольнения Томаша в прессу просочилась информация о новых «гомофобных трениях»: сотрудник одной из типографий отказался печатать материалы для ЛГБТИ-организации «по соображениям совести». После тщательного судебного разбирательства Верховный суд страны заявил, что работник не имеет права отказываться от выполнения работы под таким предлогом. На что министр юстиции Збигнев Зиобро ответил: «Верховный суд встал на сторону насилия и служит интересам гомосексуальных активистов. Это очень опасная позиция, которая продвигает тоталитарную систему и заставляет судей контролировать все аспекты личной жизни. Это неприемлемо в свободном и демократическом обществе».



Население услышало правительство своей страны. Польский сегмент Twitter переполнился сообщениями пользователей, призывающих бойкотировать IKEA и сообщающих о конкретных акциях против нее.



«Поздравляю @IKEA! Только сегодня я разместил заказ на мебель для квартиры. Жена настаивала на вашей, но теперь мы изменили наши планы. Заказ достался польскому производителю. Около 9 тыс. злотых прошли мимо вашего носа!», — пишет @KrzysztofMatt.



«Мой протест против увольнения сотрудника из IKEA. Мы с друзьями ходили на пироги и чай в IKEA. Сегодня мы решили, что больше НИКОГДА не пойдем туда. Может быть, IKEA не почувствует наш протест, но мы не можем согласиться на такое обращение с христианами», — сообщает @kotzwysp.



«Я понимаю, что ИКЕА не хочет видеть католиков не только среди сотрудников, но и в числе покупателей. Начиная с сегодня я больше не их клиент. Боже, отпусти их с миром к их радуге», — оповещает своих подписчиков @asiamarcowa.



IKEA открыла первый магазин в Польше в 1991 году. Она имеет 10 заводов в стране и примерно такое же количество магазинов. Польские заводы производят около 4 тыс. продуктов, продаваемых в магазинах IKEA по всему миру. Бойкот для такой структуры — серьезная проблема, потери от которой еще предстоит подсчитать.



«Геи соблазняют внуков»



«Кампания ненависти к ЛГБТИ-сообществу», как назвали либеральные европейские СМИ проявление значительной частью польского населения недовольства попытками гей-лобби диктовать свои правила игры большинству, разворачивается активно. Профсоюз «Солидарность» (тот самый, что был организован Лехом Валенсой) недавно запретил использовать свой логотип Европейскому центру солидарности (CES), потому что последний «одобряет действия ЛГБТИ, а такой экстремизм недопустим». Сторонники секс-толерантности отметили, что «профсоюз, который когда-то боролся за свободу всех поляков, теперь поддерживает ультранационалистическую и неофашистскую группу ONR-Falanga, которая выступает за этнически однородную католическую Польшу». Расчет на то, что руководство «Солидарности» начнет отмежевываться от националистов, провалился.



Исторический лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предупредил геев, что «не дай Бог, они попытаются соблазнить» его внуков. «Они (геи) просто ненормальны и не хотят свыкнуться с тем, что большинство людей — другие (гетеросексуалы). Секс-меньшинствам придется согнуться под давлением большинства».



Лех Валенса



Либеральные европейские издания запестрели новостями из Польши, как «ужасные гомофобы» прямо на улицах городов «делают замечания в адрес двух мужчин, идущих обнявшись. Пока без рукоприкладства, но до этого уже недалеко».



«Если Сан-Франциско считается мировой столицей ЛГБТИ, то Варшаву можно смело называть европейской столицей гомофобии», с обидой заявили испанскому журналисту Мигелю Гайо в Кракове поляк и голландец, геи, «мечтающие вступить в брак».



Иностранная пресса, обозревающая жизнь в Польше, возмущена обложками тамошних газет журналов, передовицами газет и содержанием национальных теленовостей. «Такое чувство, что в Польше идет идеологическая война против ЛГБТИ, и она возведена в статус борьбы за существование самого государства, — пишет упомянутый выше испанец. — Гомофобная истерия распространилась на самые низшие слои общества, и запреты гей-парадов стали уже нормальным явлением. Гротеск ситуации достиг своего максимального выражения в Кельце, где мэр запретил парад, потому что он представлял угрозу для порядка. Но при этом дал разрешение на 13 собраний в знак протеста против празднования Дня радуги. Самым значительным исключением был мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который разрешил гей-парад, за что был атакован даже в рядах его собственной партии».



Согласно утверждениям европейских СМИ, «три из каждых четырех геев подвергались на территории страны хотя бы раз нападениям со стороны гомофобов. Но в девяти случаях из десяти об этом пострадавшие в полицию не заявляют. Скорее всего, потому что правительство не хочет включать такого рода криминальные случаи в список преступлений на почве ненависти».



Конституция Польши определяет брак как «союз мужчины и женщины». Очень похоже, что поляки не настроены вносить изменения в эту статью своего основного закона. Фамилию пана Томаша польские СМИ не делают достоянием общественности — по мнению одних экспертов, чтобы не навредить парню, по мнению других — чтобы излишне не пиарить его. Портал независимых блогеров с характерным названием «Вырвано из контекста» уверяет, что «всё равно в ближайшем будущем его будут знать как святого великомученика Томаша Икейского — был же Фома Аквинский, так почему Томашу Икейскому не быть?».Насчет великомученика, пожалуй, это недалеко от истины. Обращение «св. Томаша» было ответом на помещенный в той же «стенгазете» ранее призыв к польским «икейцам» принять активное участие в праздновании международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.Томаша это задело: он заявил, что это неправильно — поощрять права сексуальных меньшинств на рабочем месте. «Меня наняли продавать мебель, а не пропагандировать однополые отношения. Я — католик и среди моих ценностей геи и лесбиянки не значатся».Начальство краковского центра IKEA, кстати, поначалу оставило публикацию без внимания: ну, гетеросексуал он, ладно, с кем не бывает. Но в коллективе нашлись недовольные, которые обратились к руководству с коллективным письмом о недопустимости гомофобии. «Стук» был услышан, меры приняты: Томаша уволили.И тут началось самое неожиданное и интересное: в польском правительстве посчитали, что «IKEA, которая поддерживает международное гей-лобби, стала частью угрозы цивилизации не только в рамках Польши или Европы, но и для всей части мировой цивилизации, исповедующей христианство».Реакция общества не заставила себя ждать. Несколько депутатов от правящей партии «Право и справедливость» попросили всех поляков бойкотировать крупнейшую в мире мебельную сеть. Консервативные СМИ указали, что шведская фирма «подвергает цензуре Библию» и «пропагандирует экстремизм и религиозную нетерпимость». Министерство юстиции потребовало, чтобы IKEA публично извинилась за то, что оно считает «скандальным актом», и попросило других сотрудников шведской фирмы рассказать, принуждали ли их принимать участие в так называемых «кампаниях по интеграции и равноправию». Государственной прокуратуре было поручено расследовать «дело IKEA».Адвокаты Томаша подали иск против IKEA с требованием «восстановить уволенного сотрудника на работе и выплатить ему денежную компенсацию». Активисты — сторонники национальной идентификации поляков откликнулись изданием листовок против шведского концерна с призывами бойкотировать его продукцию.Руководитель отдела коммуникаций в магазине IKEA в Кракове сказал, что фирма защищает «свободу идей и проявление терпимости и уважения ко всем сотрудникам, но компания должна реагировать, когда видит риск причинения ущерба достоинству других сотрудников». Под «риском причинения ущерба» в данном случае руководством понималось обращение Томаша К. в защиту библейских устоев.Вскоре после увольнения Томаша в прессу просочилась информация о новых «гомофобных трениях»: сотрудник одной из типографий отказался печатать материалы для ЛГБТИ-организации «по соображениям совести». После тщательного судебного разбирательства Верховный суд страны заявил, что работник не имеет права отказываться от выполнения работы под таким предлогом. На что министр юстиции Збигнев Зиобро ответил: «Верховный суд встал на сторону насилия и служит интересам гомосексуальных активистов. Это очень опасная позиция, которая продвигает тоталитарную систему и заставляет судей контролировать все аспекты личной жизни. Это неприемлемо в свободном и демократическом обществе».Население услышало правительство своей страны. Польский сегмент Twitter переполнился сообщениями пользователей, призывающих бойкотировать IKEA и сообщающих о конкретных акциях против нее.«Поздравляю @IKEA! Только сегодня я разместил заказ на мебель для квартиры. Жена настаивала на вашей, но теперь мы изменили наши планы. Заказ достался польскому производителю. Около 9 тыс. злотых прошли мимо вашего носа!», — пишет @KrzysztofMatt.«Мой протест против увольнения сотрудника из IKEA. Мы с друзьями ходили на пироги и чай в IKEA. Сегодня мы решили, что больше НИКОГДА не пойдем туда. Может быть, IKEA не почувствует наш протест, но мы не можем согласиться на такое обращение с христианами», — сообщает @kotzwysp.«Я понимаю, что ИКЕА не хочет видеть католиков не только среди сотрудников, но и в числе покупателей. Начиная с сегодня я больше не их клиент. Боже, отпусти их с миром к их радуге», — оповещает своих подписчиков @asiamarcowa.IKEA открыла первый магазин в Польше в 1991 году. Она имеет 10 заводов в стране и примерно такое же количество магазинов. Польские заводы производят около 4 тыс. продуктов, продаваемых в магазинах IKEA по всему миру. Бойкот для такой структуры — серьезная проблема, потери от которой еще предстоит подсчитать.«Кампания ненависти к ЛГБТИ-сообществу», как назвали либеральные европейские СМИ проявление значительной частью польского населения недовольства попытками гей-лобби диктовать свои правила игры большинству, разворачивается активно. Профсоюз «Солидарность» (тот самый, что был организован Лехом Валенсой) недавно запретил использовать свой логотип Европейскому центру солидарности (CES), потому что последний «одобряет действия ЛГБТИ, а такой экстремизм недопустим». Сторонники секс-толерантности отметили, что «профсоюз, который когда-то боролся за свободу всех поляков, теперь поддерживает ультранационалистическую и неофашистскую группу ONR-Falanga, которая выступает за этнически однородную католическую Польшу». Расчет на то, что руководство «Солидарности» начнет отмежевываться от националистов, провалился.Исторический лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предупредил геев, что «не дай Бог, они попытаются соблазнить» его внуков. «Они (геи) просто ненормальны и не хотят свыкнуться с тем, что большинство людей — другие (гетеросексуалы). Секс-меньшинствам придется согнуться под давлением большинства».Либеральные европейские издания запестрели новостями из Польши, как «ужасные гомофобы» прямо на улицах городов «делают замечания в адрес двух мужчин, идущих обнявшись. Пока без рукоприкладства, но до этого уже недалеко».«Если Сан-Франциско считается мировой столицей ЛГБТИ, то Варшаву можно смело называть европейской столицей гомофобии», с обидой заявили испанскому журналисту Мигелю Гайо в Кракове поляк и голландец, геи, «мечтающие вступить в брак».Иностранная пресса, обозревающая жизнь в Польше, возмущена обложками тамошних газет журналов, передовицами газет и содержанием национальных теленовостей. «Такое чувство, что в Польше идет идеологическая война против ЛГБТИ, и она возведена в статус борьбы за существование самого государства, — пишет упомянутый выше испанец. — Гомофобная истерия распространилась на самые низшие слои общества, и запреты гей-парадов стали уже нормальным явлением. Гротеск ситуации достиг своего максимального выражения в Кельце, где мэр запретил парад, потому что он представлял угрозу для порядка. Но при этом дал разрешение на 13 собраний в знак протеста против празднования Дня радуги. Самым значительным исключением был мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который разрешил гей-парад, за что был атакован даже в рядах его собственной партии».Согласно утверждениям европейских СМИ, «три из каждых четырех геев подвергались на территории страны хотя бы раз нападениям со стороны гомофобов. Но в девяти случаях из десяти об этом пострадавшие в полицию не заявляют. Скорее всего, потому что правительство не хочет включать такого рода криминальные случаи в список преступлений на почве ненависти».Конституция Польши определяет брак как «союз мужчины и женщины». Очень похоже, что поляки не настроены вносить изменения в эту статью своего основного закона. Загрузка... iz.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: аналитика, пропаганда, ЛГБТ География: Польша — статья прочитана 144 раза Комментарии