Загрузка... Финляндия высылает 139 узбеков с липовыми дипломами советской школы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Уткин



Только за последние полгода из Финляндии высланы 139 узбеков — все они работали в строительной отрасли, а вид на жительство получили, предъявив фальшивые дипломы училища Туямуюнгидрострой. Качество подделок очень грубое. Однако финские строители обеспокоены: во многих компаниях узбеки составляют львиную долю персонала, и депортации уже сказываются на работе, передает Yle.



Из-за грубо подделанных дипломов только за последние полгода из Финляндии выслано 139 узбеков, сообщает миграционное ведомство.



Речь идет о дипломах об окончании учебного комбината «Туямуюнгидрострой» (ТМГС). Однако этого профессионально-технического училища в бывшей Узбекской СССР не существует уже 26 лет. Из-за грубо подделанных дипломов только за последние полгода из Финляндии выслано 139 узбеков, сообщает миграционное ведомство.Речь идет о дипломах об окончании учебного комбината «Туямуюнгидрострой» (ТМГС). Однако этого профессионально-технического училища в бывшей Узбекской СССР не существует уже 26 лет.



Таким образом, все дипломы ТМГС, приложенные к заявлениям на получение вида на жительство, подложные, сообщают финские власти.



Это не помешало 140 «выпускникам» ТМГС найти работу в Финляндии.



Высылка узбекских строителей началась зимой этого года. Количество депортаций необычно высоко. В прошлом году Финляндия выслала десятерых узбеков, а за весь 2017 год не было зарегистрировано ни единого случая.



В 2018 году в Финляндии проживало чуть более 800 граждан Узбекистана, сообщает Центральное статистическое бюро.



В прошлом году количество гастарбайтеров из Узбекистана выросло. Финские компании охотно нанимают узбеков для малярных и шпаклевочных работ в новостройках.



Беспокойство в строительной отрасли



Недавние решения о высылке коснулись ряда компаний в строительной отрасли, том числе «ЛТУ Груп» (LTU Group Oy).



300 из 400 сотрудников компании — узбеки.



С начала года предписание покинуть страну получили сорок сотрудников.



«Половина из них обратились в административный суд. Остальные покинули Финляндию, обжаловать решение они не стали», — объясняет генеральный директор «ЛТУ Груп» Малик Бентайеб (Malik Bentaieb).



Бентайеб говорит, что пытался разузнать о ситуации непосредственно в миграционном ведомстве, но безрезультатно.



Строительная ассоциация Финляндии предупреждает, что широкомасштабная высылка узбекских рабочих может нанести ущерб строительству на юге Финляндии.



Топорная подделка



Пограничники впервые столкнулись с липовыми дипломами в октябре 2018 года и начали расследование по делу о грубой подделке.



Расследование показало, что подделки — крайне низкого качества.



«Это очень топорная работа. Сделано грубо, все шито белыми нитками», — объясняет Юхо Ванхатало (Juho Vanhatalo), следователь пограничной охраны.



Дипломы печатались на обычном принтере, а у некоторых даже совпадали номера. Печать учреждения также подделана.



Автора подделок установить не удалось. По словам Ванхатало, расследовать преступление за границей было бы чересчур накладно. На этом разбирательство завершено.



Кто виноват?



Заявка на получение вида на жительство первым делом поступает в посольство Финляндии в той или иной стране.



Затем ее рассматривает Управление занятости и экономического развития: его сотрудники проверяют, чтобы заявка и сопутствующие документы отвечали всем требованиям.



Будет ли выдан вид на жительство или нет, решает миграционное ведомство.



«Как могло получиться, что власти проморгали людей с фальшивыми дипломами?» — изумляется советник министерства труда и экономического развития Олли Сорайнен (Olli Sorainen).



Особенно его удручает вопиюще низкое качество подделки.



«Дипломы распечатаны на принтере, и номера совпадают. Как можно было такое прошляпить?» — недоумевает Сорайнен.



На какой стадии отсева были допущены ошибки, Сорайнен комментировать не стал.



Автор: Сара Сильвеннойнен (Sara Silvennoinen) для Yle, Финляндия, перевод Посольство Узбекистана в Риге подтвердило, что комбинат ТМГС закрылся в 1993 году.Таким образом, все дипломы ТМГС, приложенные к заявлениям на получение вида на жительство, подложные, сообщают финские власти.Это не помешало 140 «выпускникам» ТМГС найти работу в Финляндии.Высылка узбекских строителей началась зимой этого года. Количество депортаций необычно высоко. В прошлом году Финляндия выслала десятерых узбеков, а за весь 2017 год не было зарегистрировано ни единого случая.В 2018 году в Финляндии проживало чуть более 800 граждан Узбекистана, сообщает Центральное статистическое бюро.В прошлом году количество гастарбайтеров из Узбекистана выросло. Финские компании охотно нанимают узбеков для малярных и шпаклевочных работ в новостройках.Недавние решения о высылке коснулись ряда компаний в строительной отрасли, том числе «ЛТУ Груп» (LTU Group Oy).300 из 400 сотрудников компании — узбеки.С начала года предписание покинуть страну получили сорок сотрудников.«Половина из них обратились в административный суд. Остальные покинули Финляндию, обжаловать решение они не стали», — объясняет генеральный директор «ЛТУ Груп» Малик Бентайеб (Malik Bentaieb).Бентайеб говорит, что пытался разузнать о ситуации непосредственно в миграционном ведомстве, но безрезультатно.Строительная ассоциация Финляндии предупреждает, что широкомасштабная высылка узбекских рабочих может нанести ущерб строительству на юге Финляндии.Пограничники впервые столкнулись с липовыми дипломами в октябре 2018 года и начали расследование по делу о грубой подделке.Расследование показало, что подделки — крайне низкого качества.«Это очень топорная работа. Сделано грубо, все шито белыми нитками», — объясняет Юхо Ванхатало (Juho Vanhatalo), следователь пограничной охраны.Дипломы печатались на обычном принтере, а у некоторых даже совпадали номера. Печать учреждения также подделана.Автора подделок установить не удалось. По словам Ванхатало, расследовать преступление за границей было бы чересчур накладно. На этом разбирательство завершено.Заявка на получение вида на жительство первым делом поступает в посольство Финляндии в той или иной стране.Затем ее рассматривает Управление занятости и экономического развития: его сотрудники проверяют, чтобы заявка и сопутствующие документы отвечали всем требованиям.Будет ли выдан вид на жительство или нет, решает миграционное ведомство.«Как могло получиться, что власти проморгали людей с фальшивыми дипломами?» — изумляется советник министерства труда и экономического развития Олли Сорайнен (Olli Sorainen).Особенно его удручает вопиюще низкое качество подделки.«Дипломы распечатаны на принтере, и номера совпадают. Как можно было такое прошляпить?» — недоумевает Сорайнен.На какой стадии отсева были допущены ошибки, Сорайнен комментировать не стал.Автор: Сара Сильвеннойнен (Sara Silvennoinen) для Yle, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Финляндия, работа, евросоюз, гастарбайтеры, Узбекистан — статья прочитана 123 раза Комментарии