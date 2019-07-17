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Турция ответила на санкции Евросоюза

© РИА Новости / Алена Палажченко


Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает заявление МИД РИА Новости со ссылкой на Anadolu .

"Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", — говорится в заявлении.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:

—приостановил диалог на высоком уровне,

—отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,

—сократил помощь в 2020 году,

—рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,

—поручил продолжить работу над вариантами санкций.

В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нефть, санкции, ЕС, Турция, Кипр
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добавлена сегодня, 17 июля, 12:00

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