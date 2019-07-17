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Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает заявление МИД РИА Новости со ссылкой на Anadolu .
"Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", — говорится в заявлении.
В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:
—приостановил диалог на высоком уровне,
—отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,
—сократил помощь в 2020 году,
—рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,
—поручил продолжить работу над вариантами санкций.
В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
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