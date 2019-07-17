Турция ответила на санкции Евросоюза 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алена Палажченко



Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает заявление МИД



"Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", — говорится в заявлении.



В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.



Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:



—приостановил диалог на высоком уровне,



—отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,



—сократил помощь в 2020 году,



—рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,



—поручил продолжить работу над вариантами санкций.



В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию. Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает заявление МИД РИА Новости со ссылкой на Anadolu ."Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", — говорится в заявлении.В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра:—приостановил диалог на высоком уровне,—отменил заседания совета ассоциации Турция — ЕС,—сократил помощь в 2020 году,—рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции,—поручил продолжить работу над вариантами санкций.В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, санкции, ЕС, Турция, Кипр — статья прочитана 94 раза Комментарии