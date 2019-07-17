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Китай построил первый собственный ледокол
В Китае сдали первый построенный в стране ледокол «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»). Об этом пишет ХАЙТЕК+ со ссылкой на ТАСС.
Ледокол «Сюэлун 2» длиной 122,5м, шириной 22,3м и максимальной осадкой в 7,85 м имеет водоизмещение 13,9 тыс. т. Корабль может перевозить на борту почти 4,5 тыс. т груза с максимальной скоростью движения в 15 узлов.
«Сюэлун 2» может пробивать лед толщиной до 1,5 м как кормой, так и носовой частью. Во время этого процесса корабль может двигаться со скоростью около 3 узлов.
Всего корабль обладает запасом хода в 20 тыс. морских миль и может автономно находиться в воде более 60 дней.
Спуск на воду «Сюэлун 2» состоялся еще в сентябре 2018 года, после чего инженеры доделывали работы на ледоколе. «Сюэлун 2» был построен всего за два года на верфях в Шанхае. После сдачи ледокол вместе с кораблем «Сюэлун 1» пойдет в экспедицию к Южному полюсу.
Единственный ледокол Китая «Сюэлун 1» страна в 1994 купила у украинских властей, поэтому «Сюэлун 2» можно считать первым построенным на территории Китая ледоколом.
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hightech.fm
Категории: экономика, в мире, технологии
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