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Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент США Дональд Трамп. Архивное фото


Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно — "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали".
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.

"Меня это не беспокоит", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.

Трамп заявил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".

Палата представителей США планирует рассмотреть резолюцию об осуждении президента Дональда Трампа за «расистские высказывания» в адрес членов конгресса.

Об этом пишет The Hill.

Документ «решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа», которые «усилили ненависть» к «новым цветным американцам».

Автором резолюции выступил конгрессмен Том Малиновски. В своём Twitter он отметил, что членам палаты представителей придётся выбирать между видением президента Рональда Рейгана, который считал, что «Америка стала сильнее благодаря мигрантам», и «посланием президента Трампа о страхе».
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, мигранты, демократы, Трапм
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добавлена сегодня, 17 июля, 11:00

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