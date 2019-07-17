Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент США Дональд Трамп. Архивное фото



Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну, сообщает



Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно — "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну, сообщает РИА Новости Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно — "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.



"Меня это не беспокоит", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.



Трамп заявил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".



Палата представителей США планирует рассмотреть резолюцию об осуждении президента Дональда Трампа за «расистские высказывания» в адрес членов конгресса.



Об этом пишет The Hill.



Документ «решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа», которые «усилили ненависть» к «новым цветным американцам».



Автором резолюции выступил конгрессмен Том Малиновски. В своём Twitter он отметил, что членам палаты представителей придётся выбирать между видением президента Рональда Рейгана, который считал, что «Америка стала сильнее благодаря мигрантам», и «посланием президента Трампа о страхе». РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, мигранты, демократы, Трапм — статья прочитана 134 раза Комментарии