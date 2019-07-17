Сейм Литвы - о иммунитете судей, министров, депутатов и досрочных выборах 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский парламент отклонил предложение сузить правовую неприкосновенность депутатов, судей, премьера и министров.



Спикер сейма Викторас Пранцкетис и более половины парламентариев подготовили поправки к Конституции, согласно которым член парламента, судья, министр, премьер могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия сейма или президента, если их подозревают в совершении преступления средней или большой тяжести.



За это предложение проголосовали 35 депутатов, "против" было 16, еще 40 политиков воздержались.



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Спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис убежден, что парламент не поддержит предложение оппозиционных либералов провести досрочные парламентские выборы.



"За весь период независимой Литвы одиннадцатый раз такое предложение, десять раз оно не состоялось – не состоится оно и на этот раз (...). 85 членов сейма должны проголосовать за то, чтобы они раньше ушли с этой работы. Этого не было и не будет, можно сказать сразу – успокойтесь", – сказал глава парламента в среду радиостанции Ziniu radijas. Во вторник литовский парламент отклонил предложение сузить правовую неприкосновенность депутатов, судей, премьера и министров.Спикер сейма Викторас Пранцкетис и более половины парламентариев подготовили поправки к Конституции, согласно которым член парламента, судья, министр, премьер могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия сейма или президента, если их подозревают в совершении преступления средней или большой тяжести.За это предложение проголосовали 35 депутатов, "против" было 16, еще 40 политиков воздержались.* * *Спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис убежден, что парламент не поддержит предложение оппозиционных либералов провести досрочные парламентские выборы."За весь период независимой Литвы одиннадцатый раз такое предложение, десять раз оно не состоялось – не состоится оно и на этот раз (...). 85 членов сейма должны проголосовать за то, чтобы они раньше ушли с этой работы. Этого не было и не будет, можно сказать сразу – успокойтесь", – сказал глава парламента в среду радиостанции Ziniu radijas. Лидеры Литовского либерального движения Эйгениюс Гянтвилас и Виктория Чмилите-Нильсен зарегистрировали проект постановления сейма, в котором предлагается объявить о проведении досрочных выборов в сейме 9 октября 2019 года. По мнению представителей оппозиции, досрочные выборы нужны, чтобы избежать полуторагодового застоя.



О досрочных выборах упоминал в конце мая и лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис. По его словам, в случае, если не удастся сменить председателя сейма, назревший кризис может привести к досрочным выборам.



Провести досрочные выборы оппозиция предлагала и в марте прошлого года. Тогда проект постановления был отклонен.



Очередные выборы в сейм Литвы должны состояться осенью 2020 года. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: закон, депутаты, неприкосновенность — статья прочитана 129 раз Комментарии