Загрузка... Вильнюс купит 50 новых автобусов за 19 млн евро 🔊 Воспроизвести автобус на улицах Вильнюса



Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола. Их продаст столичному самоуправлению победивший на конкурсе представитель одного из крупнейших в мире производителей автобусов и грузовиков, германского MAN в Литве – предприятие Adampolis.



Компания Vilniaus viesasis transportas ("Вильнюсский общественный транспорт") и Adampolis во вторник подписали договор, который будет действовать до конца мая 2023 года.



По словам главы Vilniaus viesasis transportas Римантаса Маркаускаса, автобусы будут приобретаться путем финансового лизинга, а договор вступит в силу только тогда, когда будет получено финансирование из банка.



Как указано в условиях конкурса, все автобусы на компримированном (сжатом) природном газе должны быть новыми, выпущенными не раньше 2019 года, одного производителя и одной модели, в них должно быть как минимум 40 сидячих и как минимум 95 стоячих мест, а также не менее 1 места для инвалидов.



Планируется, что в этом и следующем годах автопарк Вильнюса пополнится еще 135 новыми автобусами – уже подписаны договоры о покупке 10 дизельных автобусов малой вместимости и 5 электроавтобусов. Вскоре намечается начать покупку 70 гибридных автобусов.



Сейчас в Вильнюсе используется 250 новых автобусов и 41 новый троллейбус. Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола. Их продаст столичному самоуправлению победивший на конкурсе представитель одного из крупнейших в мире производителей автобусов и грузовиков, германского MAN в Литве – предприятие Adampolis.Компания Vilniaus viesasis transportas ("Вильнюсский общественный транспорт") и Adampolis во вторник подписали договор, который будет действовать до конца мая 2023 года.По словам главы Vilniaus viesasis transportas Римантаса Маркаускаса, автобусы будут приобретаться путем финансового лизинга, а договор вступит в силу только тогда, когда будет получено финансирование из банка.Как указано в условиях конкурса, все автобусы на компримированном (сжатом) природном газе должны быть новыми, выпущенными не раньше 2019 года, одного производителя и одной модели, в них должно быть как минимум 40 сидячих и как минимум 95 стоячих мест, а также не менее 1 места для инвалидов.Планируется, что в этом и следующем годах автопарк Вильнюса пополнится еще 135 новыми автобусами – уже подписаны договоры о покупке 10 дизельных автобусов малой вместимости и 5 электроавтобусов. Вскоре намечается начать покупку 70 гибридных автобусов.Сейчас в Вильнюсе используется 250 новых автобусов и 41 новый троллейбус. Загрузка... Категории: экономика, общество, авто Ключевые слова: закупки, автопарк, автобусы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 175 раз Комментарии