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Вильнюс купит 50 новых автобусов за 19 млн евро

автобус на улицах Вильнюса


Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола. Их продаст столичному самоуправлению победивший на конкурсе представитель одного из крупнейших в мире производителей автобусов и грузовиков, германского MAN в Литве – предприятие Adampolis.

Компания Vilniaus viesasis transportas ("Вильнюсский общественный транспорт") и Adampolis во вторник подписали договор, который будет действовать до конца мая 2023 года.

По словам главы Vilniaus viesasis transportas Римантаса Маркаускаса, автобусы будут приобретаться путем финансового лизинга, а договор вступит в силу только тогда, когда будет получено финансирование из банка.

Как указано в условиях конкурса, все автобусы на компримированном (сжатом) природном газе должны быть новыми, выпущенными не раньше 2019 года, одного производителя и одной модели, в них должно быть как минимум 40 сидячих и как минимум 95 стоячих мест, а также не менее 1 места для инвалидов.

Планируется, что в этом и следующем годах автопарк Вильнюса пополнится еще 135 новыми автобусами – уже подписаны договоры о покупке 10 дизельных автобусов малой вместимости и 5 электроавтобусов. Вскоре намечается начать покупку 70 гибридных автобусов.

Сейчас в Вильнюсе используется 250 новых автобусов и 41 новый троллейбус.
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Категории: экономика, общество, авто
Ключевые слова: закупки, автопарк, автобусы
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 17 июля, 08:30

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