Загрузка... В российские аэропорты могут вернуться курилки. Запрет на курение не сработал 🔊 Воспроизвести VALERY SHARIFULIN/TASS Image caption В аэропортах говорят, что комнаты для курения простаивают после принятия антитабачного закона



Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в "стерильные зоны" аэропортов. Депутаты считают, что в "специально выделенные изолированные помещения" нужно отправить и курильщиков электронных сигарет, приравняв их к обычным, сообщает



Законопроект, разрешающий курение в выделенных зонах аэропортов, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом от "Единой России" Сергеем Боярским. Там говорилось, что это необходимо для "более эффективной защиты от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта", а также "профилактики нарушений антитабачного законодательства". Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в "стерильные зоны" аэропортов. Депутаты считают, что в "специально выделенные изолированные помещения" нужно отправить и курильщиков электронных сигарет, приравняв их к обычным, сообщает ВВС Законопроект, разрешающий курение в выделенных зонах аэропортов, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом от "Единой России" Сергеем Боярским. Там говорилось, что это необходимо для "более эффективной защиты от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта", а также "профилактики нарушений антитабачного законодательства". В документе предлагается разрешить курение в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний". Там указывается, что запрет на курение неэффективен, так как, по данным опросов, более трети курильщиков его нарушают.



"Запрет на курение в аэропортах, действующий уже несколько лет, не привел к желаемому результату. Скорее, наоборот. Действующий запрет не соблюдают две трети курильщиков, нарушители курят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах. Да и на улице, у входа в здание аэропорта вас встречает облако табачного дыма, а вокруг все усеяно окурками. Именно поэтому и нужно вернуть комнаты для курения", - сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.



Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал этот законопроект "законом о чистом воздухе", пояснив, что специальные комнаты будут оборудованы мощными системами вентиляции, что позволит защитить от воздействия табачного дыма некурящих.



Конфликты в туалетах



О возвращении курилок просили и сами аэропорты. В Шереметьево, Пулково и Внуково говорили, что действующий закон о запрете курения в аэропортах не работал - люди все равно курили в комнатах матери и ребенка и в туалетах.



"Сегодня постоянно конфликты происходят в туалетах. Вместо нормально оборудованных курилок граждане теперь травят окружающих в туалетах - и детей, и всех остальных. Вот чего добились абы каким законом", - возмущался председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.



В аэропорту заявляли, что готовы открыть места для курения в любой момент. "Мы по всему терминалу построили курилки с девятикратным обменом воздуха. Мы до сих пор эти курилки оставили как курилки, только они закрытые. Надеюсь, что рано или поздно я эти курилки открою", - говорил Ванцев.



С ним соглашался и гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. По его словам, сохранение специальных зон для курения влияет на комфорт обслуживания пассажиров и инвестиционную привлекательность аэропорта. "Мы просим цивилизованно вернуть те комнаты, которые у нас были, и дать возможность людям, которые курят, как в европейских аэропортах, курить в специально отведенных местах, а не портить окружающим воздух в туалете", - говорили еще в 2015 году в пресс-службе аэропорта. В декабре прошлого года в Шереметьево заявили, что откроют семь павильонов для курильщиков, установленных на расстоянии от терминалов.



В Домодедово к просьбам вернуть курилки не присоединялись: там лишь заявляли, что позиция компании - соблюдение требований закона и "обеспечение комфорта для пассажиров".



Что с некурящими



В сентябре прошлого года глава минтранса Евгений Дитрих заявлял, что решение о запрете курения в аэропортах не изменится. Там говорили, что такое решение нарушит интересы некурящих. Тогда же правительство дало негативное заключение по законопроекту Боярского.



В числе противников курилок оказались минздрав и Роспотребнадзор. Ссылаясь на международные исследования, в минздраве утверждали, что уровень загрязнения воздуха "опасными твердыми микрочастицами, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено". "Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат", - считают в ведомстве. Там добавили, что это нарушает право граждан на благоприятную среду.



Запрет на курение в аэропортах действует с 2013 года. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах. Была запрещена реклама и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить также в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.



В мае 2015 года ВЦИОМ проводил опрос, согласно которому 64% опрошенных выступили за возвращение в российские аэропорты комнат для курения, а 37% видели, как нарушался запрет на курение на территории аэропортов в течение последнего года. Загрузка... bbc.com Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: запрет, курение, аэропорты География: Россия — статья прочитана 126 раз Комментарии