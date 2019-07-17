Главой Еврокомиссии выбрана министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен дополнено 🔊 Воспроизвести Урсула фон дер Ляйен



Фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года, сообщает



Европейский парламент во вторник, 16 июля, утвердил Урсулу фон дер Ляйен, уходящую с должности главы минобороны Германии, новым председателем Еврокомиссии. В ее поддержку высказались 383 депутата нового созыва, против - 327, воздержались - 22. Фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года, сообщает DW Европейский парламент во вторник, 16 июля, утвердил Урсулу фон дер Ляйен, уходящую с должности главы минобороны Германии, новым председателем Еврокомиссии. В ее поддержку высказались 383 депутата нового созыва, против - 327, воздержались - 22. Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. Однако против его кандидатуры выступали Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.



В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли компромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Германский министр сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.



Неделю назад фон дер Ляйен высказалась по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне. Фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Кроме того, она выразила уверенность, что Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы".



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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что избрание министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) – хорошая новость для Литвы, потому что политик хорошо знает ситуацию с безопасностью региона.



Еще в бытность У. фон дер Ляйен министром обороны Германия прислала в Литву более 500 военнослужащих и взяла на себя командование международным батальоном НАТО, который дислоцирован с целью сдерживания России.



"Это неплохая кандидатура для Литвы, это все же человек, который знаком с ситуацией в регионе, у которого есть своя точка зрения по поводу России, по поводу приоритета оборонной политики", – сказал Г. Науседа журналистам в Варшаве во вторник вечером.



Он сказал, что может встретиться с новой главой ЕК во время визита в Берлин, который планируется в середине августа.



У. фон дер Ляйен во вторник одержала победу на голосовании в Европарламенте (ЕП), набрав 383 голоса против 327. Ей нужно было набрать по меньшей мере 374 голоса.



По словам Г. Науседы, после этого голосования Литва сможет начать обсуждение с ней распределения портфелей еврокомиссаров и будущий бюджет Евросоюза (ЕС) 2021-2027 годов.



"Если я могу с улыбкой сказать, то она победила с таким большинством, каким примерно является число литовских европарламентариев – то наша переговорная позиция о портфеле комиссара будет очень сильной", – пошутил Г. Науседа.



К 60-летней У. фон дер Ляйен 1 ноября перейдет пост главы ЕК от Жана-Клода Юнкера.



Два года назад У. фон дер Ляйен участвовала в литовской Рукле в официальной церемонии, на которой было объявлено о начале деятельности натовского батальона под командованием Германии.



Тогда она заявила, что Литва никогда не останется одна.



"Свобода и независимость Литвы никогда не будут пожертвованы в угоду сферам интересов преступной политики силы", – сказал тогда У. фон дер Ляйен.



Последний раз У. фон дер Ляйен посетила Литву в феврале этого года. Тогда она обещала, что Германия инвестирует 10 млн евро в военную инфраструктуру в Литве. dw.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, председаетель — статья прочитана 177 раз Комментарии