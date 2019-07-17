На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Максименко Газокомпрессорная станция в Харьковской области. Архивное фото



"Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев, сообщает



Ранее он говорил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона в подземных хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.



При этом он выразил надежду, что компании все же удастся накопить необходимый объем.



"Теми темпами, которыми "Нафтогаз" копит газ в подземных хранилищах, я думаю, что мы на эту цифру должны выйти до 15 октября", - сказал глава компании в эфире радио "Новое время". "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев, сообщает РИА Новости Ранее он говорил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона в подземных хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.При этом он выразил надежду, что компании все же удастся накопить необходимый объем."Теми темпами, которыми "Нафтогаз" копит газ в подземных хранилищах, я думаю, что мы на эту цифру должны выйти до 15 октября", - сказал глава компании в эфире радио "Новое время". Ранее "Нафтогаз" разместил евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов, рассчитывая потратить привлеченные средства, в том числе, на оплату закупаемого к зиме газа.



"Благодаря успешному размещению еврооблигаций мы ожидаем получения средств физически на счета компании или в пятницу, или в следующий понедельник. Это позволит нам выполнить те задания, которое правительство ставило перед "Нафтогазом", - отметил Коболев.



По его словам, после размещения евробондов компания получила предложения от нескольких банков по предоставлению кредитов по похожим процентным ставкам. Трехлетние облигации в долларах размещены под 7,375% годовых, пятилетние бонды в евро - под 7,125% годовых. РИА Новости Категории: экономика, политика Ключевые слова: кризис, газ, поставки, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии