День за днём 🔊 Воспроизвести







Уже не первый год шяуляйская гимназия «Сантарвес» принимает детей в городской языковой летний лагерь «Солнышко» („Saulutė“).



Команда педагогов старалась, чтобы летний отдых стал ярким и запоминающимся, наполненным дружбой, хорошим настроением, сказками, творчеством и веселыми играми.



«День за днём» две недели июля пролетели очень быстро: помимо увлекательных образовательных занятий, ребята каждый день делали зарядку, играли в «квадрат», танцевали, ходили в кино.



Самым ярким событием многие участники считают занятие в бассейне. И это ещё не всё!



Специалисты занятий по роботике общественного предприятия «Eduplius», а также областной библиотеки имени П. Вишинскиса, Художественной галереи г. Шяуляй, Музея котов В. Каваляускене, школы танцев «Extreme», шяуляйского Центра плавания «Delfinas», студии йоги «Sielos harmonija», аттракциона лазерного турнира «Lazertronas» провели познавательные и развлекательные занятия, которые интересны современному ребёнку. Команда педагогов старалась, чтобы летний отдых стал ярким и запоминающимся, наполненным дружбой, хорошим настроением, сказками, творчеством и веселыми играми.«День за днём» две недели июля пролетели очень быстро: помимо увлекательных образовательных занятий, ребята каждый день делали зарядку, играли в «квадрат», танцевали, ходили в кино.Самым ярким событием многие участники считают занятие в бассейне. И это ещё не всё!Специалисты занятий по роботике общественного предприятия «Eduplius», а также областной библиотеки имени П. Вишинскиса, Художественной галереи г. Шяуляй, Музея котов В. Каваляускене, школы танцев «Extreme», шяуляйского Центра плавания «Delfinas», студии йоги «Sielos harmonija», аттракциона лазерного турнира «Lazertronas» провели познавательные и развлекательные занятия, которые интересны современному ребёнку.



Надежда БЕССАРАБ-БАРДИШЕВИЧЕ,



Оксана ЛЕГАЦКАЯ, Ольга МИРНАЯ,



Шяуляй,



специально для «Обзора»



Фотографии из архива организаторов лагеря











Хорошего всем семейного отдыха в оставшиеся летние денёчки, а школьный лагерь ждёт вас следующим летом!специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: лагерь «Солнышко» — статья прочитана 75 раз Комментарии