Солнышко в День Семьи и Любви 🔊 Воспроизвести







Клайпеда 12 июля с радостью принимала всех гостей праздника «День Семьи, Любви и Верности»в уютном «ромашковом» дворике Центра национальных культур.



Этот православный праздник святых Петра и Февронии, посвящённый семейным ценностям, профессиональная команда уже 8-й раз организует в городе, и каждый год активисты творчески подходят к проведению праздника, внедряя новые идеи.



Одно остаётся ценным и постоянным – это номинации: «Самая молодая семья», «Семья с многолетним стажем», «Самая многодетная семья» и «Самая многочисленная семья».



Все эти годы организаторы праздника, а это Клайпедский Центр национальных культур, прогимназия имени М.Горького, Клайпедское благочиние Православной церкви в Литве, школа раннего развития «Солнышко», Клуб «СемьЯ» газеты «Обзор», детский сад «Пингвинукас», Литовская Ассоциация гуманной педагогики, Международное общественное движение «Родительская забота», никогда не меняли дату проведения мероприятия. Этот православный праздник святых Петра и Февронии, посвящённый семейным ценностям, профессиональная команда уже 8-й раз организует в городе, и каждый год активисты творчески подходят к проведению праздника, внедряя новые идеи.Одно остаётся ценным и постоянным – это номинации: «Самая молодая семья», «Семья с многолетним стажем», «Самая многодетная семья» и «Самая многочисленная семья».Все эти годы организаторы праздника, а это Клайпедский Центр национальных культур, прогимназия имени М.Горького, Клайпедское благочиние Православной церкви в Литве, школа раннего развития «Солнышко», Клуб «СемьЯ» газеты «Обзор», детский сад «Пингвинукас», Литовская Ассоциация гуманной педагогики, Международное общественное движение «Родительская забота», никогда не меняли дату проведения мероприятия.



В этом году организаторы разнообразили программу, внеся в неё новые сюжеты и сюрпризы. После регистрации гости попадали на разные станции творчества, которые были расположены на территории Центра. А их было немало.



Маленький яркий пони встречал детишек у входа и приглашал прокатиться на лошадке и осмотреть все игровые площадки. Вот весёлый клоун выдувает огромные мыльные пузыри, а малыши с удовольствием стараются их поймать. Эту станцию организовал детский развлекательный центр «Настроение вашего праздника».











А вот станция плетения венков из трав. Ну где ещё можно полюбоваться одновременно разными полевыми цветами и ощутить запах трав?! Волшебницы по плетению венков Ирина Панова и Юлия Патрова не только украшали головы детишек венками, но и обучали нехитрым секретам всех желающих.



Мастер-класс «Ромашка с сюрпризом» творчески подготовила и провела Марина Филичева, а Светлана Васичкина показала, как изготовить куклу-оберег.



И дети, и взрослые с удовольствием трудились бок о бок, изъявляя желание сотворить поделки своими руками.



Юные художники могли проявить своё творчество в рамках проекта «Я рисую на заборе». Хотя рисовать приходилось на …стене. Рисунки получились очень разнообразные, красочные и яркие.



Огромная арка из цветов так и привлекала всех гостей сделать семейную фотографию на память. И неважно, что фотографировались просто знакомые – ведь многие на этом празднике не впервые. И действительно, уже можно смело сказать, что собравшиеся на празднике уже и есть одна большая творческая и дружная семья.











Постоянные ведущие Анастасия и Сергей Бондарь приглашали всех на праздник и весь вечер на сцене дарили зрителям радость и веселье.



Вторая часть праздника - театрализованное представление - была интересна всем от мала до велика. Необычная сказка вовлекала малышей и взрослых в игры, песни и танцы, а смена декораций помогала создать сказочную атмосферу. И солнышко в этот раз помогало радоваться этому празднику.



На протяжении всего представления вручались призы и памятные подарки семьям в разных номинациях. Собравшихся поздравили Генеральный консул РФ в г.Клайпеда Александр Грачёв и председатель общества русской культуры «Отечества» Тамара Лоханкина.



В начале представления традиционно прозвучал «Гимн семье» в исполнении Майи Тараховской и всех участников. Украшением праздника стали концертные выступления русского вокального ансамбля «Лель» (рук. Т.Кононова, Е.Буткявичиене).



Порадовали зрителей и танцы, подготовленные русским танцевальным коллективом «Русский сувенир» (рук. Н.Чернышова), а Ратмир Гафаров (рук. О.Раенко) исполнил песню «Королева красоты».











Песня «Помолимся за родителей» в исполнении Евгения Додонова никого не оставила равнодушным.



Финальным аккордом праздника стала песня «Ромашковые поля», которая прозвучала в исполнении организаторов и участников мероприятия.



«Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля,



Я дарю всем влюблённым на свете ромашковые поля».



Татьяна СОКОЛОВА и команда



Фото Татьяны Соколовой, «Обзор»



Но в этом году проливные дожди и холодный ветер помешали провести праздник, соблюдая традиции, - 8 июля. Однако, не помешали собрать огромное количество людей на праздник, который состоялся 12 июля. Только на регистрации было отмечено 721 человек.В этом году организаторы разнообразили программу, внеся в неё новые сюжеты и сюрпризы. После регистрации гости попадали на разные станции творчества, которые были расположены на территории Центра. А их было немало.Маленький яркий пони встречал детишек у входа и приглашал прокатиться на лошадке и осмотреть все игровые площадки. Вот весёлый клоун выдувает огромные мыльные пузыри, а малыши с удовольствием стараются их поймать. Эту станцию организовал детский развлекательный центр «Настроение вашего праздника».А вот станция плетения венков из трав. Ну где ещё можно полюбоваться одновременно разными полевыми цветами и ощутить запах трав?! Волшебницы по плетению венков Ирина Панова и Юлия Патрова не только украшали головы детишек венками, но и обучали нехитрым секретам всех желающих.Мастер-класс «Ромашка с сюрпризом» творчески подготовила и провела Марина Филичева, а Светлана Васичкина показала, как изготовить куклу-оберег.И дети, и взрослые с удовольствием трудились бок о бок, изъявляя желание сотворить поделки своими руками.Юные художники могли проявить своё творчество в рамках проекта «Я рисую на заборе». Хотя рисовать приходилось на …стене. Рисунки получились очень разнообразные, красочные и яркие.Огромная арка из цветов так и привлекала всех гостей сделать семейную фотографию на память. И неважно, что фотографировались просто знакомые – ведь многие на этом празднике не впервые. И действительно, уже можно смело сказать, что собравшиеся на празднике уже и есть одна большая творческая и дружная семья.Постоянные ведущие Анастасия и Сергей Бондарь приглашали всех на праздник и весь вечер на сцене дарили зрителям радость и веселье.Вторая часть праздника - театрализованное представление - была интересна всем от мала до велика. Необычная сказка вовлекала малышей и взрослых в игры, песни и танцы, а смена декораций помогала создать сказочную атмосферу. И солнышко в этот раз помогало радоваться этому празднику.На протяжении всего представления вручались призы и памятные подарки семьям в разных номинациях. Собравшихся поздравили Генеральный консул РФ в г.Клайпеда Александр Грачёв и председатель общества русской культуры «Отечества» Тамара Лоханкина.В начале представления традиционно прозвучал «Гимн семье» в исполнении Майи Тараховской и всех участников. Украшением праздника стали концертные выступления русского вокального ансамбля «Лель» (рук. Т.Кононова, Е.Буткявичиене).Порадовали зрителей и танцы, подготовленные русским танцевальным коллективом «Русский сувенир» (рук. Н.Чернышова), а Ратмир Гафаров (рук. О.Раенко) исполнил песню «Королева красоты».Песня «Помолимся за родителей» в исполнении Евгения Додонова никого не оставила равнодушным.Финальным аккордом праздника стала песня «Ромашковые поля», которая прозвучала в исполнении организаторов и участников мероприятия.«Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля,Я дарю всем влюблённым на свете ромашковые поля». специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: День семьи, Любви и Верности — статья прочитана 120 раз Комментарии