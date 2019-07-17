Солнышко в День Семьи и Любви

Клайпеда 12 июля с радостью принимала всех гостей праздника «День Семьи, Любви и Верности»в уютном «ромашковом» дворике Центра национальных культур.
Этот православный праздник святых Петра и Февронии, посвящённый семейным ценностям, профессиональная команда уже 8-й раз организует в городе, и каждый год активисты творчески подходят к проведению праздника, внедряя новые идеи.
Одно остаётся ценным и постоянным – это номинации: «Самая молодая семья», «Семья с многолетним стажем», «Самая многодетная семья» и «Самая многочисленная семья».
Все эти годы организаторы праздника, а это Клайпедский Центр национальных культур, прогимназия имени М.Горького, Клайпедское благочиние Православной церкви в Литве, школа раннего развития «Солнышко», Клуб «СемьЯ» газеты «Обзор», детский сад «Пингвинукас», Литовская Ассоциация гуманной педагогики, Международное общественное движение «Родительская забота», никогда не меняли дату проведения мероприятия.
Но в этом году проливные дожди и холодный ветер помешали провести праздник, соблюдая традиции, - 8 июля. Однако, не помешали собрать огромное количество людей на праздник, который состоялся 12 июля. Только на регистрации было отмечено 721 человек.
В этом году организаторы разнообразили программу, внеся в неё новые сюжеты и сюрпризы. После регистрации гости попадали на разные станции творчества, которые были расположены на территории Центра. А их было немало.
Маленький яркий пони встречал детишек у входа и приглашал прокатиться на лошадке и осмотреть все игровые площадки. Вот весёлый клоун выдувает огромные мыльные пузыри, а малыши с удовольствием стараются их поймать. Эту станцию организовал детский развлекательный центр «Настроение вашего праздника».
А вот станция плетения венков из трав. Ну где ещё можно полюбоваться одновременно разными полевыми цветами и ощутить запах трав?! Волшебницы по плетению венков Ирина Панова и Юлия Патрова не только украшали головы детишек венками, но и обучали нехитрым секретам всех желающих.
Мастер-класс «Ромашка с сюрпризом» творчески подготовила и провела Марина Филичева, а Светлана Васичкина показала, как изготовить куклу-оберег.
И дети, и взрослые с удовольствием трудились бок о бок, изъявляя желание сотворить поделки своими руками.
Юные художники могли проявить своё творчество в рамках проекта «Я рисую на заборе». Хотя рисовать приходилось на …стене. Рисунки получились очень разнообразные, красочные и яркие.
Огромная арка из цветов так и привлекала всех гостей сделать семейную фотографию на память. И неважно, что фотографировались просто знакомые – ведь многие на этом празднике не впервые. И действительно, уже можно смело сказать, что собравшиеся на празднике уже и есть одна большая творческая и дружная семья.
Постоянные ведущие Анастасия и Сергей Бондарь приглашали всех на праздник и весь вечер на сцене дарили зрителям радость и веселье.
Вторая часть праздника - театрализованное представление - была интересна всем от мала до велика. Необычная сказка вовлекала малышей и взрослых в игры, песни и танцы, а смена декораций помогала создать сказочную атмосферу. И солнышко в этот раз помогало радоваться этому празднику.
На протяжении всего представления вручались призы и памятные подарки семьям в разных номинациях. Собравшихся поздравили Генеральный консул РФ в г.Клайпеда Александр Грачёв и председатель общества русской культуры «Отечества» Тамара Лоханкина.
В начале представления традиционно прозвучал «Гимн семье» в исполнении Майи Тараховской и всех участников. Украшением праздника стали концертные выступления русского вокального ансамбля «Лель» (рук. Т.Кононова, Е.Буткявичиене).
Порадовали зрителей и танцы, подготовленные русским танцевальным коллективом «Русский сувенир» (рук. Н.Чернышова), а Ратмир Гафаров (рук. О.Раенко) исполнил песню «Королева красоты».
Песня «Помолимся за родителей» в исполнении Евгения Додонова никого не оставила равнодушным.
Финальным аккордом праздника стала песня «Ромашковые поля», которая прозвучала в исполнении организаторов и участников мероприятия.
«Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля,
Я дарю всем влюблённым на свете ромашковые поля».
Татьяна СОКОЛОВА и команда
В этом году организаторы разнообразили программу, внеся в неё новые сюжеты и сюрпризы. После регистрации гости попадали на разные станции творчества, которые были расположены на территории Центра. А их было немало.
Маленький яркий пони встречал детишек у входа и приглашал прокатиться на лошадке и осмотреть все игровые площадки. Вот весёлый клоун выдувает огромные мыльные пузыри, а малыши с удовольствием стараются их поймать. Эту станцию организовал детский развлекательный центр «Настроение вашего праздника».
А вот станция плетения венков из трав. Ну где ещё можно полюбоваться одновременно разными полевыми цветами и ощутить запах трав?! Волшебницы по плетению венков Ирина Панова и Юлия Патрова не только украшали головы детишек венками, но и обучали нехитрым секретам всех желающих.
Мастер-класс «Ромашка с сюрпризом» творчески подготовила и провела Марина Филичева, а Светлана Васичкина показала, как изготовить куклу-оберег.
И дети, и взрослые с удовольствием трудились бок о бок, изъявляя желание сотворить поделки своими руками.
Юные художники могли проявить своё творчество в рамках проекта «Я рисую на заборе». Хотя рисовать приходилось на …стене. Рисунки получились очень разнообразные, красочные и яркие.
Огромная арка из цветов так и привлекала всех гостей сделать семейную фотографию на память. И неважно, что фотографировались просто знакомые – ведь многие на этом празднике не впервые. И действительно, уже можно смело сказать, что собравшиеся на празднике уже и есть одна большая творческая и дружная семья.
Постоянные ведущие Анастасия и Сергей Бондарь приглашали всех на праздник и весь вечер на сцене дарили зрителям радость и веселье.
Вторая часть праздника - театрализованное представление - была интересна всем от мала до велика. Необычная сказка вовлекала малышей и взрослых в игры, песни и танцы, а смена декораций помогала создать сказочную атмосферу. И солнышко в этот раз помогало радоваться этому празднику.
На протяжении всего представления вручались призы и памятные подарки семьям в разных номинациях. Собравшихся поздравили Генеральный консул РФ в г.Клайпеда Александр Грачёв и председатель общества русской культуры «Отечества» Тамара Лоханкина.
В начале представления традиционно прозвучал «Гимн семье» в исполнении Майи Тараховской и всех участников. Украшением праздника стали концертные выступления русского вокального ансамбля «Лель» (рук. Т.Кононова, Е.Буткявичиене).
Порадовали зрителей и танцы, подготовленные русским танцевальным коллективом «Русский сувенир» (рук. Н.Чернышова), а Ратмир Гафаров (рук. О.Раенко) исполнил песню «Королева красоты».
Песня «Помолимся за родителей» в исполнении Евгения Додонова никого не оставила равнодушным.
Финальным аккордом праздника стала песня «Ромашковые поля», которая прозвучала в исполнении организаторов и участников мероприятия.
«Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля,
Я дарю всем влюблённым на свете ромашковые поля».
Татьяна СОКОЛОВА и команда
Фото Татьяны Соколовой, «Обзор»
специально для «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: День семьи, Любви и Верности