«Паруса духа»: итоги

«Обзор» в прошлом номере упомянул о посещении Клайпеды участниками уникальной Балтийской экспедиции «Паруса духа». Сегодня мы объясним, почему эта социальная акция уникальна.
Это был уже 16-й этап международной гуманитарной миссии, проводимой при поддержке российской госкорпорации «Росатом». Из них — 6-й по Балтике и 4-й заход в Клайпеду, где сильным духом людям оказало содействие Генконсульство России.
Инклюзивные экспедиции (включающие людей с ограниченными возможностями здоровья и без инвалидности) проходят с 2011 года и в разных частях света. Уникальные встречи в этом году прошли в городах семи стран Балтийского моря.
Этап начался 13 июня в Риге (Латвия). Потом был город Пярну в Эстонии и Турку в Финляндии, несколько портов Швеции и Дании, Колобжег и Гданьск в Польше. Всего яхтсмены посетили 10 портов. И вот 9 июля - церемония закрытия проекта в литовской Клайпеде.
Рассказы команды о проведённых встречах, совместных проектах, мастер-классах и круглых столах впечатлили своей неординарностью, и необычностью.
Для начала немного цифр. По словам капитана команды Улдиса Межулиса, яхтсмена рижского яхт-клуба «Ауда», неоднократного победителя международных гонок, экспедиция на катамаране «Кани Кели» непосредственно в море продолжалась 23 дня, за это время было пройдено 1400 мили.
Несколько раз уходили от шторма, а он порой гнался по пятам. Моментами катамаран развивал скорость до 12 морских узлов, и это при обычных 6-7 узлах.
В Клайпеду пришла команда из 10 человек, а всего на борту за весь 6-й этап по Балтике побывало 23 человека пяти национальностей из семи стран. Среди них - 11 инвалидов. И много-много посетителей.
Удивительно, но за всё время существования экспедиции только один представитель Литвы от общества слабовидящих был в команде на дневном переходе. А вот в следующем году совместно с клайпедским Клубом капитанов уже планируется выставить команду на Балтийские дни инклюзии и регаты.
По единодушному мнению команды, всё было отлично, все участники - молодцы, все получили много морской практики, у них даже был тренировочный лагерь по морскому делу.
Если погода не позволяла, как было в Колобжеге, то до намеченной точки добирались поездом, а катамаран потом догонял команду. Такая вот мобильная группа, которая находила выход из всех ситуаций и полностью выполнила намеченное.
Идейным вдохновителем миссии является руководитель социального движения инвалидов по зрению Екатеринбурга «Белая трость» Олег Колпащиков.
Цель проекта — не просить у общества льгот для инвалидов, а показать на многочисленных примерах, научить и помочь их интеграции в общество, создать условия для раскрытия талантов и способностей, которыми, по словам О.Колпащикова, обладает любой.
Так, в Дании членам экспедиции показали, как инвалиды и пожилые люди ремонтируют старую технику. Получается, что «не нужные» люди возвращают к жизни ненужную технику – и все становятся нужны обществу.
Человеческий потенциал огромен, партнёрское взаимодействие для включения в общественную жизнь многогранно. Показать эти не сложные, но порой не очевидные для здорового человека вещи – вот важная задача проекта. И такой международный обмен опытом, который миссия организует на уровне небольших городов и организаций – бесценен.
Например, в Литве у команды прошел круглый стол в Таураге с членами местного общества слепых, в Клайпеде участники миссии провели семинар по инклюзивному взаимодействию; в Польше общество инвалидов организовало замечательный концерт. И слабовидящий аккордеонист - член команды катамарана – играл на этом концерте. В Швеции осмотрели места компактного проживания инвалидов, набирались интересным опытом.
К сожалению, есть данные опросов, говорящих, что в отдельных странах до 86 % родителей не хотят, чтобы их дети учились вместе с инвалидами. Просто не хотят!
Поэтому и важны инклюзивные мероприятия команды «Парусов духа» для формирования новой позитивной модели взаимодействия людей с инвалидностью и общества.
В разных уголках мира реализуются планы миссии по завязыванию новых знакомств, по нахождению надёжных партнёров. Эти удивительные и добрые встречи помогают их участникам прирастать душевно и духовно.
В Клайпеде в кают-кампании «Кани Кели» на дружескую беседу за чашечкой чая собрались гости из различных организаций: директор Центра социальной помощи Клайпеды Диана Станкайтене и волонтёр Йонас Лукас, руководитель волонтёрского движения города Немана Калининградской области Виолетта Бурич и Генконсул РФ в Клайпеде Александр Грачёв, корреспондент «Обзора» и другие.
Впервые в рамках проекта «Паруса духа 2019» изучались два момента: для воспитания новых кадров руководителями на катамаране вместе с капитаном на переходах были инвалиды – Настя и Влада; второй момент – изучались качество и опыт, который в условиях яхтинга приобретают участники-инвалиды и здоровые люди в результате инклюзивного взаимодействия.
В заключение хочу поделиться личными наблюдениями. В прошлый заход миссии в Клайпеду на последнем переходе была незрячая Анастасия Проскурякова, очень скромная девушка из Латвии, которую долго уговаривали стать участницей. Практически на все мои вопросы за неё отвечала команда. В этом году третьекурсница ВУЗа Настя - член команды всего перехода Рига-Клайпеда, она с удовольствием рассказывала об интересном пикнике на небольшом острове около Турку, которое организовало финское общество слепых. И она - руководитель «Extrability Latvia».
Всего год знакомства с проектом, а положительные изменения налицо: их можно называть интеграцией, воспитанием новых кадров, активной позицией или как то иначе. Но это всё благодаря гуманитарной программе экспедиции «Паруса духа».
Фото автора
Для начала немного цифр. По словам капитана команды Улдиса Межулиса, яхтсмена рижского яхт-клуба «Ауда», неоднократного победителя международных гонок, экспедиция на катамаране «Кани Кели» непосредственно в море продолжалась 23 дня, за это время было пройдено 1400 мили.
Несколько раз уходили от шторма, а он порой гнался по пятам. Моментами катамаран развивал скорость до 12 морских узлов, и это при обычных 6-7 узлах.
В Клайпеду пришла команда из 10 человек, а всего на борту за весь 6-й этап по Балтике побывало 23 человека пяти национальностей из семи стран. Среди них - 11 инвалидов. И много-много посетителей.
Удивительно, но за всё время существования экспедиции только один представитель Литвы от общества слабовидящих был в команде на дневном переходе. А вот в следующем году совместно с клайпедским Клубом капитанов уже планируется выставить команду на Балтийские дни инклюзии и регаты.
По единодушному мнению команды, всё было отлично, все участники - молодцы, все получили много морской практики, у них даже был тренировочный лагерь по морскому делу.
Если погода не позволяла, как было в Колобжеге, то до намеченной точки добирались поездом, а катамаран потом догонял команду. Такая вот мобильная группа, которая находила выход из всех ситуаций и полностью выполнила намеченное.
Идейным вдохновителем миссии является руководитель социального движения инвалидов по зрению Екатеринбурга «Белая трость» Олег Колпащиков.
Цель проекта — не просить у общества льгот для инвалидов, а показать на многочисленных примерах, научить и помочь их интеграции в общество, создать условия для раскрытия талантов и способностей, которыми, по словам О.Колпащикова, обладает любой.
Так, в Дании членам экспедиции показали, как инвалиды и пожилые люди ремонтируют старую технику. Получается, что «не нужные» люди возвращают к жизни ненужную технику – и все становятся нужны обществу.
Человеческий потенциал огромен, партнёрское взаимодействие для включения в общественную жизнь многогранно. Показать эти не сложные, но порой не очевидные для здорового человека вещи – вот важная задача проекта. И такой международный обмен опытом, который миссия организует на уровне небольших городов и организаций – бесценен.
Например, в Литве у команды прошел круглый стол в Таураге с членами местного общества слепых, в Клайпеде участники миссии провели семинар по инклюзивному взаимодействию; в Польше общество инвалидов организовало замечательный концерт. И слабовидящий аккордеонист - член команды катамарана – играл на этом концерте. В Швеции осмотрели места компактного проживания инвалидов, набирались интересным опытом.
К сожалению, есть данные опросов, говорящих, что в отдельных странах до 86 % родителей не хотят, чтобы их дети учились вместе с инвалидами. Просто не хотят!
Поэтому и важны инклюзивные мероприятия команды «Парусов духа» для формирования новой позитивной модели взаимодействия людей с инвалидностью и общества.
В разных уголках мира реализуются планы миссии по завязыванию новых знакомств, по нахождению надёжных партнёров. Эти удивительные и добрые встречи помогают их участникам прирастать душевно и духовно.
В Клайпеде в кают-кампании «Кани Кели» на дружескую беседу за чашечкой чая собрались гости из различных организаций: директор Центра социальной помощи Клайпеды Диана Станкайтене и волонтёр Йонас Лукас, руководитель волонтёрского движения города Немана Калининградской области Виолетта Бурич и Генконсул РФ в Клайпеде Александр Грачёв, корреспондент «Обзора» и другие.
Впервые в рамках проекта «Паруса духа 2019» изучались два момента: для воспитания новых кадров руководителями на катамаране вместе с капитаном на переходах были инвалиды – Настя и Влада; второй момент – изучались качество и опыт, который в условиях яхтинга приобретают участники-инвалиды и здоровые люди в результате инклюзивного взаимодействия.
В заключение хочу поделиться личными наблюдениями. В прошлый заход миссии в Клайпеду на последнем переходе была незрячая Анастасия Проскурякова, очень скромная девушка из Латвии, которую долго уговаривали стать участницей. Практически на все мои вопросы за неё отвечала команда. В этом году третьекурсница ВУЗа Настя - член команды всего перехода Рига-Клайпеда, она с удовольствием рассказывала об интересном пикнике на небольшом острове около Турку, которое организовало финское общество слепых. И она - руководитель «Extrability Latvia».
Всего год знакомства с проектом, а положительные изменения налицо: их можно называть интеграцией, воспитанием новых кадров, активной позицией или как то иначе. Но это всё благодаря гуманитарной программе экспедиции «Паруса духа».
Фото автора
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: «Паруса духа», Балтийская экспедиция, катамаран, «Кани Кели», Олег Колпащиков