«Паруса духа»: итоги 🔊 Воспроизвести







«Обзор» в прошлом номере упомянул о посещении Клайпеды участниками уникальной Балтийской экспедиции «Паруса духа». Сегодня мы объясним, почему эта социальная акция уникальна.



Это был уже 16-й этап международной гуманитарной миссии, проводимой при поддержке российской госкорпорации «Росатом». Из них — 6-й по Балтике и 4-й заход в Клайпеду, где сильным духом людям оказало содействие Генконсульство России.



Инклюзивные экспедиции (включающие людей с ограниченными возможностями здоровья и без инвалидности) проходят с 2011 года и в разных частях света. Уникальные встречи в этом году прошли в городах семи стран Балтийского моря.



Этап начался 13 июня в Риге (Латвия). Потом был город Пярну в Эстонии и Турку в Финляндии, несколько портов Швеции и Дании, Колобжег и Гданьск в Польше. Всего яхтсмены посетили 10 портов. И вот 9 июля - церемония закрытия проекта в литовской Клайпеде. Это был уже 16-й этап международной гуманитарной миссии, проводимой при поддержке российской госкорпорации «Росатом». Из них — 6-й по Балтике и 4-й заход в Клайпеду, где сильным духом людям оказало содействие Генконсульство России.Инклюзивные экспедиции (включающие людей с ограниченными возможностями здоровья и без инвалидности) проходят с 2011 года и в разных частях света. Уникальные встречи в этом году прошли в городах семи стран Балтийского моря.Этап начался 13 июня в Риге (Латвия). Потом был город Пярну в Эстонии и Турку в Финляндии, несколько портов Швеции и Дании, Колобжег и Гданьск в Польше. Всего яхтсмены посетили 10 портов. И вот 9 июля - церемония закрытия проекта в литовской Клайпеде.



Для начала немного цифр. По словам капитана команды Улдиса Межулиса, яхтсмена рижского яхт-клуба «Ауда», неоднократного победителя международных гонок, экспедиция на катамаране «Кани Кели» непосредственно в море продолжалась 23 дня, за это время было пройдено 1400 мили.



Несколько раз уходили от шторма, а он порой гнался по пятам. Моментами катамаран развивал скорость до 12 морских узлов, и это при обычных 6-7 узлах.



В Клайпеду пришла команда из 10 человек, а всего на борту за весь 6-й этап по Балтике побывало 23 человека пяти национальностей из семи стран. Среди них - 11 инвалидов. И много-много посетителей.











Удивительно, но за всё время существования экспедиции только один представитель Литвы от общества слабовидящих был в команде на дневном переходе. А вот в следующем году совместно с клайпедским Клубом капитанов уже планируется выставить команду на Балтийские дни инклюзии и регаты.



По единодушному мнению команды, всё было отлично, все участники - молодцы, все получили много морской практики, у них даже был тренировочный лагерь по морскому делу.



Если погода не позволяла, как было в Колобжеге, то до намеченной точки добирались поездом, а катамаран потом догонял команду. Такая вот мобильная группа, которая находила выход из всех ситуаций и полностью выполнила намеченное.



Идейным вдохновителем миссии является руководитель социального движения инвалидов по зрению Екатеринбурга «Белая трость» Олег Колпащиков.



Цель проекта — не просить у общества льгот для инвалидов, а показать на многочисленных примерах, научить и помочь их интеграции в общество, создать условия для раскрытия талантов и способностей, которыми, по словам О.Колпащикова, обладает любой.











Так, в Дании членам экспедиции показали, как инвалиды и пожилые люди ремонтируют старую технику. Получается, что «не нужные» люди возвращают к жизни ненужную технику – и все становятся нужны обществу.



Человеческий потенциал огромен, партнёрское взаимодействие для включения в общественную жизнь многогранно. Показать эти не сложные, но порой не очевидные для здорового человека вещи – вот важная задача проекта. И такой международный обмен опытом, который миссия организует на уровне небольших городов и организаций – бесценен.



Например, в Литве у команды прошел круглый стол в Таураге с членами местного общества слепых, в Клайпеде участники миссии провели семинар по инклюзивному взаимодействию; в Польше общество инвалидов организовало замечательный концерт. И слабовидящий аккордеонист - член команды катамарана – играл на этом концерте. В Швеции осмотрели места компактного проживания инвалидов, набирались интересным опытом.



К сожалению, есть данные опросов, говорящих, что в отдельных странах до 86 % родителей не хотят, чтобы их дети учились вместе с инвалидами. Просто не хотят!



Поэтому и важны инклюзивные мероприятия команды «Парусов духа» для формирования новой позитивной модели взаимодействия людей с инвалидностью и общества.











В разных уголках мира реализуются планы миссии по завязыванию новых знакомств, по нахождению надёжных партнёров. Эти удивительные и добрые встречи помогают их участникам прирастать душевно и духовно.



В Клайпеде в кают-кампании «Кани Кели» на дружескую беседу за чашечкой чая собрались гости из различных организаций: директор Центра социальной помощи Клайпеды Диана Станкайтене и волонтёр Йонас Лукас, руководитель волонтёрского движения города Немана Калининградской области Виолетта Бурич и Генконсул РФ в Клайпеде Александр Грачёв, корреспондент «Обзора» и другие.



Впервые в рамках проекта «Паруса духа 2019» изучались два момента: для воспитания новых кадров руководителями на катамаране вместе с капитаном на переходах были инвалиды – Настя и Влада; второй момент – изучались качество и опыт, который в условиях яхтинга приобретают участники-инвалиды и здоровые люди в результате инклюзивного взаимодействия.











В заключение хочу поделиться личными наблюдениями. В прошлый заход миссии в Клайпеду на последнем переходе была незрячая Анастасия Проскурякова, очень скромная девушка из Латвии, которую долго уговаривали стать участницей. Практически на все мои вопросы за неё отвечала команда. В этом году третьекурсница ВУЗа Настя - член команды всего перехода Рига-Клайпеда, она с удовольствием рассказывала об интересном пикнике на небольшом острове около Турку, которое организовало финское общество слепых. И она - руководитель «Extrability Latvia».



Всего год знакомства с проектом, а положительные изменения налицо: их можно называть интеграцией, воспитанием новых кадров, активной позицией или как то иначе. Но это всё благодаря гуманитарной программе экспедиции «Паруса духа».



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Рассказы команды о проведённых встречах, совместных проектах, мастер-классах и круглых столах впечатлили своей неординарностью, и необычностью.Для начала немного цифр. По словам капитана команды Улдиса Межулиса, яхтсмена рижского яхт-клуба «Ауда», неоднократного победителя международных гонок, экспедиция на катамаране «Кани Кели» непосредственно в море продолжалась 23 дня, за это время было пройдено 1400 мили.Несколько раз уходили от шторма, а он порой гнался по пятам. Моментами катамаран развивал скорость до 12 морских узлов, и это при обычных 6-7 узлах.В Клайпеду пришла команда из 10 человек, а всего на борту за весь 6-й этап по Балтике побывало 23 человека пяти национальностей из семи стран. Среди них - 11 инвалидов. И много-много посетителей.Удивительно, но за всё время существования экспедиции только один представитель Литвы от общества слабовидящих был в команде на дневном переходе. А вот в следующем году совместно с клайпедским Клубом капитанов уже планируется выставить команду на Балтийские дни инклюзии и регаты.По единодушному мнению команды, всё было отлично, все участники - молодцы, все получили много морской практики, у них даже был тренировочный лагерь по морскому делу.Если погода не позволяла, как было в Колобжеге, то до намеченной точки добирались поездом, а катамаран потом догонял команду. Такая вот мобильная группа, которая находила выход из всех ситуаций и полностью выполнила намеченное.Идейным вдохновителем миссии является руководитель социального движения инвалидов по зрению Екатеринбурга «Белая трость» Олег Колпащиков.Цель проекта — не просить у общества льгот для инвалидов, а показать на многочисленных примерах, научить и помочь их интеграции в общество, создать условия для раскрытия талантов и способностей, которыми, по словам О.Колпащикова, обладает любой.Так, в Дании членам экспедиции показали, как инвалиды и пожилые люди ремонтируют старую технику. Получается, что «не нужные» люди возвращают к жизни ненужную технику – и все становятся нужны обществу.Человеческий потенциал огромен, партнёрское взаимодействие для включения в общественную жизнь многогранно. Показать эти не сложные, но порой не очевидные для здорового человека вещи – вот важная задача проекта. И такой международный обмен опытом, который миссия организует на уровне небольших городов и организаций – бесценен.Например, в Литве у команды прошел круглый стол в Таураге с членами местного общества слепых, в Клайпеде участники миссии провели семинар по инклюзивному взаимодействию; в Польше общество инвалидов организовало замечательный концерт. И слабовидящий аккордеонист - член команды катамарана – играл на этом концерте. В Швеции осмотрели места компактного проживания инвалидов, набирались интересным опытом.К сожалению, есть данные опросов, говорящих, что в отдельных странах до 86 % родителей не хотят, чтобы их дети учились вместе с инвалидами. Просто не хотят!Поэтому и важны инклюзивные мероприятия команды «Парусов духа» для формирования новой позитивной модели взаимодействия людей с инвалидностью и общества.В разных уголках мира реализуются планы миссии по завязыванию новых знакомств, по нахождению надёжных партнёров. Эти удивительные и добрые встречи помогают их участникам прирастать душевно и духовно.В Клайпеде в кают-кампании «Кани Кели» на дружескую беседу за чашечкой чая собрались гости из различных организаций: директор Центра социальной помощи Клайпеды Диана Станкайтене и волонтёр Йонас Лукас, руководитель волонтёрского движения города Немана Калининградской области Виолетта Бурич и Генконсул РФ в Клайпеде Александр Грачёв, корреспондент «Обзора» и другие.Впервые в рамках проекта «Паруса духа 2019» изучались два момента: для воспитания новых кадров руководителями на катамаране вместе с капитаном на переходах были инвалиды – Настя и Влада; второй момент – изучались качество и опыт, который в условиях яхтинга приобретают участники-инвалиды и здоровые люди в результате инклюзивного взаимодействия.В заключение хочу поделиться личными наблюдениями. В прошлый заход миссии в Клайпеду на последнем переходе была незрячая Анастасия Проскурякова, очень скромная девушка из Латвии, которую долго уговаривали стать участницей. Практически на все мои вопросы за неё отвечала команда. В этом году третьекурсница ВУЗа Настя - член команды всего перехода Рига-Клайпеда, она с удовольствием рассказывала об интересном пикнике на небольшом острове около Турку, которое организовало финское общество слепых. И она - руководитель «Extrability Latvia».Всего год знакомства с проектом, а положительные изменения налицо: их можно называть интеграцией, воспитанием новых кадров, активной позицией или как то иначе. Но это всё благодаря гуманитарной программе экспедиции «Паруса духа». Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Паруса духа», Балтийская экспедиция, катамаран, «Кани Кели», Олег Колпащиков География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 162 раза Комментарии