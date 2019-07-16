Загрузка... В московском медцентре женщина умерла после массажа лица 🔊 Воспроизвести



В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина. На всем теле погибшей обнаружены следы от уколов, пишет



Как утверждают врачи, которые арендуют это помещение, молодая женщина пришла на массаж лица. Никаких других медицинских процедур ей не делали.



Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. Причину смерти должно установить вскрытие. В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина. На всем теле погибшей обнаружены следы от уколов, пишет ВЕСТИ со ссылкой на агентство ТАСС.Как утверждают врачи, которые арендуют это помещение, молодая женщина пришла на массаж лица. Никаких других медицинских процедур ей не делали.Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. Причину смерти должно установить вскрытие. Загрузка... vesti.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: смерть, пациентка, косметология География: Россия, Москва — статья прочитана 122 раза Комментарии