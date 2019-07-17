И снова об электронных визах

На днях в Клайпеде и Вильнюсе побывал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, чтобы во время встреч с представителями туристических фирм и журналистами, прошедших в Генеральном консульстве и в посольстве России в Литве, подробнее рассказать о новом визовом порядке.
А.Ермак признался, что калининградские власти ждали, что новинка будет востребована, но реальность превзошла самые смелые ожидания. «Только за первые два дня поступили 2 тысячи заявок на получение электронной визы, половина из них - из Литвы», - сказал он.
Как уже писал «Обзор», граждане 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Калининградскую области через пограничные пункты пропуска, расположенные на её территории.
«Меня спрашивали, с чем я связываю такой живой интерес людей? В первую очередь, в нашей области у жителей соседних государств, и Литвы в том числе, - много родственников и друзей. Ну и, конечно, тот фактор, что это совершенно бесплатно тоже играет свою роль», - сказал министр, отметивший также, что отзывы поступают пока только позитивные. Ни с подачей заявок, ни с пропуском через границу неполадок не было.
Далее мы осветим самые частые вопросы, которые поступали нам касаемо электронной визы.
Встреча в посольстве продолжалась более часа, полный отчёт о ней можно посмотреть на сайте www.obzor.lt, а в газетном изложении мы упомянем лишь ответы на наиболее актуальные вопросы.
- Как оформляется электронная виза и как ею пользоваться?
- Не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области вам нужно заполнить электронную заявку по следующей ссылке http://electronic-visa.kdmid.ru/
После этого ждите ответа. Получив уведомление, нужно его распечатать или сохранить в смартфоне. И последнее – покажите это уведомление сотруднику пограничной службы в пункте пропуска.
- Нужно ли иметь с собой паспорт?
- Обязательно! У вас его попросят на границе и поставят штамп.
- Какой срок действия визы?
- Такая виза действует в течение 30 дней с момента получения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ.
- Сколько дней можно находиться на территории Калининграда?
После прибытия в Калининград вы можете здесь находиться не более 8 дней.
- Электронная виза действительна только на территории Калининградской области?
- Да, виза действительна исключительно в Калининградской области.
- Можно ли получить визу в праздничные дни?
- Электронная виза выдается в срок не более 4 календарных дней независимо от выходных и праздников.
- На каком транспорте можно заехать в Калининград по электронной визе?
- Практически на любом, начиная с велосипеда и заканчивая самолётом. Исключением пока является поезд. На данный момент технические условия не соответствуют нововведениям. Но примерно через 2 месяца можно будет добираться и на поезде.
- Можно ли заехать через один пункт пропуска, а уехать через другой?
- Вы может заезжать и выезжать с любой стороны. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне.
- Когда можно подавать заявку на новую визу?
- Как только будет погашена предыдущая, то есть сразу после выезда с территории Калининградской области, а если вам по какой-то причине не удалось использовать полученную визу, то после того, как закончится срок её действия. Количество заявок в течение года не ограничено.
* * *
Перед этой встречей «Обзор» предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового визового порядка.
Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился в редакцию уже после встречи с калининградским министром) был таким:
«Подал все документы на визу. Главный вопрос - смогу ли посетить парад ВМФ в Балтийске 28 июля, или есть какие-то ограничения для иностранцев? Существует ведь, вроде, территории с ограниченным посещением».
«Обзор» переадресовал этот вопрос в Министерство по культуре и туризму Калининградской области, и вот какой был получен ответ:
«В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (утверждены приказом директора ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», находятся в открытом доступе в сети Интернет), пребывание в пограничной зоне Калининградской области иностранными гражданами допускается при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков, выдаваемых Пограничным управлением и его подразделениями.
В связи с вышеизложенным, для пребывания в пограничной зоне Калининградской области иностранным гражданам необходимо оформление пропусков, которые можно оформить:
в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, адрес: 236015, г. Калининград, ул. Суворова, д. 15, тел.: +7 (4012) 69-11-79 (на всей территории Калининградской области);
в отделе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в г. Балтийске, адрес: 238527, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 68, тел.: +7 (4012) 6-91-06 (в пределах Балтийского района и Зеленоградского городского округа).
Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для иностранных граждан, составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявлений.
Заявление о предоставлении государственной услуги можно подать путём использования услуг почтовой связи, в форме электронных документов на адрес электронный почты Пограничного управления pu.kaliningradobl@fsb.ru, pu.kaliningradobl2@fsb.ru или на личном приёме в Пограничном управлении или его подразделениях.
С уважением,
Сошникова Анна Анатольевна,
Министерство по культуре и туризму Калининградской области»
Фото автора
«Меня спрашивали, с чем я связываю такой живой интерес людей? В первую очередь, в нашей области у жителей соседних государств, и Литвы в том числе, - много родственников и друзей. Ну и, конечно, тот фактор, что это совершенно бесплатно тоже играет свою роль», - сказал министр, отметивший также, что отзывы поступают пока только позитивные. Ни с подачей заявок, ни с пропуском через границу неполадок не было.
Далее мы осветим самые частые вопросы, которые поступали нам касаемо электронной визы.
Встреча в посольстве продолжалась более часа, полный отчёт о ней можно посмотреть на сайте www.obzor.lt, а в газетном изложении мы упомянем лишь ответы на наиболее актуальные вопросы.
- Как оформляется электронная виза и как ею пользоваться?
- Не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области вам нужно заполнить электронную заявку по следующей ссылке http://electronic-visa.kdmid.ru/
После этого ждите ответа. Получив уведомление, нужно его распечатать или сохранить в смартфоне. И последнее – покажите это уведомление сотруднику пограничной службы в пункте пропуска.
- Нужно ли иметь с собой паспорт?
- Обязательно! У вас его попросят на границе и поставят штамп.
- Какой срок действия визы?
- Такая виза действует в течение 30 дней с момента получения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ.
- Сколько дней можно находиться на территории Калининграда?
После прибытия в Калининград вы можете здесь находиться не более 8 дней.
- Электронная виза действительна только на территории Калининградской области?
- Да, виза действительна исключительно в Калининградской области.
- Можно ли получить визу в праздничные дни?
- Электронная виза выдается в срок не более 4 календарных дней независимо от выходных и праздников.
- На каком транспорте можно заехать в Калининград по электронной визе?
- Практически на любом, начиная с велосипеда и заканчивая самолётом. Исключением пока является поезд. На данный момент технические условия не соответствуют нововведениям. Но примерно через 2 месяца можно будет добираться и на поезде.
- Можно ли заехать через один пункт пропуска, а уехать через другой?
- Вы может заезжать и выезжать с любой стороны. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне.
- Когда можно подавать заявку на новую визу?
- Как только будет погашена предыдущая, то есть сразу после выезда с территории Калининградской области, а если вам по какой-то причине не удалось использовать полученную визу, то после того, как закончится срок её действия. Количество заявок в течение года не ограничено.
* * *
Перед этой встречей «Обзор» предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового визового порядка.
Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился в редакцию уже после встречи с калининградским министром) был таким:
«Подал все документы на визу. Главный вопрос - смогу ли посетить парад ВМФ в Балтийске 28 июля, или есть какие-то ограничения для иностранцев? Существует ведь, вроде, территории с ограниченным посещением».
«Обзор» переадресовал этот вопрос в Министерство по культуре и туризму Калининградской области, и вот какой был получен ответ:
«В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (утверждены приказом директора ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», находятся в открытом доступе в сети Интернет), пребывание в пограничной зоне Калининградской области иностранными гражданами допускается при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков, выдаваемых Пограничным управлением и его подразделениями.
В связи с вышеизложенным, для пребывания в пограничной зоне Калининградской области иностранным гражданам необходимо оформление пропусков, которые можно оформить:
в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, адрес: 236015, г. Калининград, ул. Суворова, д. 15, тел.: +7 (4012) 69-11-79 (на всей территории Калининградской области);
в отделе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в г. Балтийске, адрес: 238527, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 68, тел.: +7 (4012) 6-91-06 (в пределах Балтийского района и Зеленоградского городского округа).
Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для иностранных граждан, составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявлений.
Заявление о предоставлении государственной услуги можно подать путём использования услуг почтовой связи, в форме электронных документов на адрес электронный почты Пограничного управления pu.kaliningradobl@fsb.ru, pu.kaliningradobl2@fsb.ru или на личном приёме в Пограничном управлении или его подразделениях.
С уважением,
Сошникова Анна Анатольевна,
Министерство по культуре и туризму Калининградской области»
Фото автора