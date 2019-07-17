И снова об электронных визах 🔊 Воспроизвести С 1 июля начала действовать система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области России, вызвавшая на удивление большой интерес со стороны жителей Литвы.



На днях в Клайпеде и Вильнюсе побывал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, чтобы во время встреч с представителями туристических фирм и журналистами, прошедших в Генеральном консульстве и в посольстве России в Литве, подробнее рассказать о новом визовом порядке.



А.Ермак признался, что калининградские власти ждали, что новинка будет востребована, но реальность превзошла самые смелые ожидания. «Только за первые два дня поступили 2 тысячи заявок на получение электронной визы, половина из них - из Литвы», - сказал он. На днях в Клайпеде и Вильнюсе побывал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, чтобы во время встреч с представителями туристических фирм и журналистами, прошедших в Генеральном консульстве и в посольстве России в Литве, подробнее рассказать о новом визовом порядке.А.Ермак признался, что калининградские власти ждали, что новинка будет востребована, но реальность превзошла самые смелые ожидания. «Только за первые два дня поступили 2 тысячи заявок на получение электронной визы, половина из них - из Литвы», - сказал он.



«Меня спрашивали, с чем я связываю такой живой интерес людей? В первую очередь, в нашей области у жителей соседних государств, и Литвы в том числе, - много родственников и друзей. Ну и, конечно, тот фактор, что это совершенно бесплатно тоже играет свою роль», - сказал министр, отметивший также, что отзывы поступают пока только позитивные. Ни с подачей заявок, ни с пропуском через границу неполадок не было.











Далее мы осветим самые частые вопросы, которые поступали нам касаемо электронной визы.



Встреча в посольстве продолжалась более часа, полный отчёт о ней можно посмотреть на сайте www.obzor.lt, а в газетном изложении мы упомянем лишь ответы на наиболее актуальные вопросы.



- Как оформляется электронная виза и как ею пользоваться?



- Не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области вам нужно заполнить электронную заявку по следующей ссылке http://electronic-visa.kdmid.ru/



После этого ждите ответа. Получив уведомление, нужно его распечатать или сохранить в смартфоне. И последнее – покажите это уведомление сотруднику пограничной службы в пункте пропуска.



- Нужно ли иметь с собой паспорт?



- Обязательно! У вас его попросят на границе и поставят штамп.



- Какой срок действия визы?



- Такая виза действует в течение 30 дней с момента получения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ.







- Сколько дней можно находиться на территории Калининграда?



После прибытия в Калининград вы можете здесь находиться не более 8 дней.



- Электронная виза действительна только на территории Калининградской области?



- Да, виза действительна исключительно в Калининградской области.



- Можно ли получить визу в праздничные дни?



- Электронная виза выдается в срок не более 4 календарных дней независимо от выходных и праздников.



- На каком транспорте можно заехать в Калининград по электронной визе?



- Практически на любом, начиная с велосипеда и заканчивая самолётом. Исключением пока является поезд. На данный момент технические условия не соответствуют нововведениям. Но примерно через 2 месяца можно будет добираться и на поезде.



- Можно ли заехать через один пункт пропуска, а уехать через другой?



- Вы может заезжать и выезжать с любой стороны. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне.



- Когда можно подавать заявку на новую визу?



- Как только будет погашена предыдущая, то есть сразу после выезда с территории Калининградской области, а если вам по какой-то причине не удалось использовать полученную визу, то после того, как закончится срок её действия. Количество заявок в течение года не ограничено.











* * *



Перед этой встречей «Обзор» предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового визового порядка.



Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился в редакцию уже после встречи с калининградским министром) был таким:



«Подал все документы на визу. Главный вопрос - смогу ли посетить парад ВМФ в Балтийске 28 июля, или есть какие-то ограничения для иностранцев? Существует ведь, вроде, территории с ограниченным посещением».



«Обзор» переадресовал этот вопрос в Министерство по культуре и туризму Калининградской области, и вот какой был получен ответ:



«В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (утверждены приказом директора ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», находятся в открытом доступе в сети Интернет), пребывание в пограничной зоне Калининградской области иностранными гражданами допускается при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков, выдаваемых Пограничным управлением и его подразделениями.



В связи с вышеизложенным, для пребывания в пограничной зоне Калининградской области иностранным гражданам необходимо оформление пропусков, которые можно оформить:



в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, адрес: 236015, г. Калининград, ул. Суворова, д. 15, тел.: +7 (4012) 69-11-79 (на всей территории Калининградской области);



в отделе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в г. Балтийске, адрес: 238527, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 68, тел.: +7 (4012) 6-91-06 (в пределах Балтийского района и Зеленоградского городского округа).



Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для иностранных граждан, составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявлений.



Заявление о предоставлении государственной услуги можно подать путём использования услуг почтовой связи, в форме электронных документов на адрес электронный почты Пограничного управления pu.kaliningradobl@fsb.ru, pu.kaliningradobl2@fsb.ru или на личном приёме в Пограничном управлении или его подразделениях.



С уважением,



Сошникова Анна Анатольевна,



Министерство по культуре и туризму Калининградской области»



Фото автора Как уже писал «Обзор», граждане 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Калининградскую области через пограничные пункты пропуска, расположенные на её территории.«Меня спрашивали, с чем я связываю такой живой интерес людей? В первую очередь, в нашей области у жителей соседних государств, и Литвы в том числе, - много родственников и друзей. Ну и, конечно, тот фактор, что это совершенно бесплатно тоже играет свою роль», - сказал министр, отметивший также, что отзывы поступают пока только позитивные. Ни с подачей заявок, ни с пропуском через границу неполадок не было.Далее мы осветим самые частые вопросы, которые поступали нам касаемо электронной визы.Встреча в посольстве продолжалась более часа, полный отчёт о ней можно посмотреть на сайте www.obzor.lt, а в газетном изложении мы упомянем лишь ответы на наиболее актуальные вопросы.- Не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Калининградской области вам нужно заполнить электронную заявку по следующей ссылке http://electronic-visa.kdmid.ru/После этого ждите ответа. Получив уведомление, нужно его распечатать или сохранить в смартфоне. И последнее – покажите это уведомление сотруднику пограничной службы в пункте пропуска.- Обязательно! У вас его попросят на границе и поставят штамп.- Такая виза действует в течение 30 дней с момента получения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ.После прибытия в Калининград вы можете здесь находиться не более 8 дней.- Да, виза действительна исключительно в Калининградской области.- Электронная виза выдается в срок не более 4 календарных дней независимо от выходных и праздников.- Практически на любом, начиная с велосипеда и заканчивая самолётом. Исключением пока является поезд. На данный момент технические условия не соответствуют нововведениям. Но примерно через 2 месяца можно будет добираться и на поезде.- Вы может заезжать и выезжать с любой стороны. То есть, например, вы заехали к нам через переход Нида - Куршская коса, а выехать можете через Советск - Панемуне.- Как только будет погашена предыдущая, то есть сразу после выезда с территории Калининградской области, а если вам по какой-то причине не удалось использовать полученную визу, то после того, как закончится срок её действия. Количество заявок в течение года не ограничено.* * *Перед этой встречей «Обзор» предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового визового порядка.Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился в редакцию уже после встречи с калининградским министром) был таким:«Обзор» переадресовал этот вопрос в Министерство по культуре и туризму Калининградской области, и вот какой был получен ответ:«В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (утверждены приказом директора ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», находятся в открытом доступе в сети Интернет), пребывание в пограничной зоне Калининградской области иностранными гражданами допускается при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков, выдаваемых Пограничным управлением и его подразделениями.В связи с вышеизложенным, для пребывания в пограничной зоне Калининградской области иностранным гражданам необходимо оформление пропусков, которые можно оформить:в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, адрес: 236015, г. Калининград, ул. Суворова, д. 15, тел.: +7 (4012) 69-11-79 (на всей территории Калининградской области);в отделе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в г. Балтийске, адрес: 238527, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 68, тел.: +7 (4012) 6-91-06 (в пределах Балтийского района и Зеленоградского городского округа).Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для иностранных граждан, составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявлений.Заявление о предоставлении государственной услуги можно подать путём использования услуг почтовой связи, в форме электронных документов на адрес электронный почты Пограничного управления pu.kaliningradobl@fsb.ru, pu.kaliningradobl2@fsb.ru или на личном приёме в Пограничном управлении или его подразделениях.С уважением,Сошникова Анна Анатольевна,Министерство по культуре и туризму Калининградской области» Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронная виза — статья прочитана 400 раз Комментарии