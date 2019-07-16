Сейм Литвы не будет рассматривать проект о запрете рекламы на LRT 🔊 Воспроизвести



Литовские парламентарии во вторник постановили, что не станут рассматривать проект, которым предлагается запретить всю рекламу на Литовском радио и телевидении (LRT) и на интернет-портале LRT.



За включение подготовленной тремя "аграриями" поправки к Закону о национальном радио и телевидении в программу работы этой сессии сейма проголосовали 32 парламентария, против было 16, 26 воздержались.



Проект, который не включен в программу работы сессии, не может быть рассмотрен на заседании сейма.



"Действительно ли это так, что при приведении в порядок финансирования LRT это LRT нужно зарезать?" – спросил консерватор Кестутис Масюлис.



В соответствии с подготовленным "аграриями" Арвидасом Некрошюсом, Валюсом Ажуоласом и Агне Ширинскене проектом поправок к Закону о национальном радио и телевидении, любая реклама или иная организация публичной информации, а также ее распространение за вознаграждение запрещены в программах радио и телевидения LRT, а также на интернет-портале LRT. Исключение сделано для международных договорных обязательств при трансляциях общественно значимых мероприятий. Литовские парламентарии во вторник постановили, что не станут рассматривать проект, которым предлагается запретить всю рекламу на Литовском радио и телевидении (LRT) и на интернет-портале LRT.За включение подготовленной тремя "аграриями" поправки к Закону о национальном радио и телевидении в программу работы этой сессии сейма проголосовали 32 парламентария, против было 16, 26 воздержались.Проект, который не включен в программу работы сессии, не может быть рассмотрен на заседании сейма."Действительно ли это так, что при приведении в порядок финансирования LRT это LRT нужно зарезать?" – спросил консерватор Кестутис Масюлис.В соответствии с подготовленным "аграриями" Арвидасом Некрошюсом, Валюсом Ажуоласом и Агне Ширинскене проектом поправок к Закону о национальном радио и телевидении, любая реклама или иная организация публичной информации, а также ее распространение за вознаграждение запрещены в программах радио и телевидения LRT, а также на интернет-портале LRT. Исключение сделано для международных договорных обязательств при трансляциях общественно значимых мероприятий. Также предлагается установить, что телевидение и радио LRT в своих программах и на портале при распространении информации культурного, социального или просветительского характера, во время трансляций культурных и спортивных мероприятий может указывать названия спонсоров, их логотипы, но должно делать это бесплатно.



Действующий сейчас закон об LRT предусматривает, что реклама на радио и телевидении LRT запрещена, однако разрешается за деньги или иное вознаграждение распространять информацию культурного, социального или просветительского характера. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, бюджет, аудит, LRT География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии