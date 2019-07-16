Сейм Литвы не будет рассматривать проект о запрете рекламы на LRT

Литовские парламентарии во вторник постановили, что не станут рассматривать проект, которым предлагается запретить всю рекламу на Литовском радио и телевидении (LRT) и на интернет-портале LRT.
За включение подготовленной тремя "аграриями" поправки к Закону о национальном радио и телевидении в программу работы этой сессии сейма проголосовали 32 парламентария, против было 16, 26 воздержались.
Проект, который не включен в программу работы сессии, не может быть рассмотрен на заседании сейма.
"Действительно ли это так, что при приведении в порядок финансирования LRT это LRT нужно зарезать?" – спросил консерватор Кестутис Масюлис.
В соответствии с подготовленным "аграриями" Арвидасом Некрошюсом, Валюсом Ажуоласом и Агне Ширинскене проектом поправок к Закону о национальном радио и телевидении, любая реклама или иная организация публичной информации, а также ее распространение за вознаграждение запрещены в программах радио и телевидения LRT, а также на интернет-портале LRT. Исключение сделано для международных договорных обязательств при трансляциях общественно значимых мероприятий.
Также предлагается установить, что телевидение и радио LRT в своих программах и на портале при распространении информации культурного, социального или просветительского характера, во время трансляций культурных и спортивных мероприятий может указывать названия спонсоров, их логотипы, но должно делать это бесплатно.
Действующий сейчас закон об LRT предусматривает, что реклама на радио и телевидении LRT запрещена, однако разрешается за деньги или иное вознаграждение распространять информацию культурного, социального или просветительского характера.
Действующий сейчас закон об LRT предусматривает, что реклама на радио и телевидении LRT запрещена, однако разрешается за деньги или иное вознаграждение распространять информацию культурного, социального или просветительского характера.