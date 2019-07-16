Главная >> Новости >> политика, общество >> Сейм Литвы не будет рассматривать проект о запрете рекламы на LRT

Сейм Литвы не будет рассматривать проект о запрете рекламы на LRT



Литовские парламентарии во вторник постановили, что не станут рассматривать проект, которым предлагается запретить всю рекламу на Литовском радио и телевидении (LRT) и на интернет-портале LRT.

За включение подготовленной тремя "аграриями" поправки к Закону о национальном радио и телевидении в программу работы этой сессии сейма проголосовали 32 парламентария, против было 16, 26 воздержались.

Проект, который не включен в программу работы сессии, не может быть рассмотрен на заседании сейма.

"Действительно ли это так, что при приведении в порядок финансирования LRT это LRT нужно зарезать?" – спросил консерватор Кестутис Масюлис.

В соответствии с подготовленным "аграриями" Арвидасом Некрошюсом, Валюсом Ажуоласом и Агне Ширинскене проектом поправок к Закону о национальном радио и телевидении, любая реклама или иная организация публичной информации, а также ее распространение за вознаграждение запрещены в программах радио и телевидения LRT, а также на интернет-портале LRT. Исключение сделано для международных договорных обязательств при трансляциях общественно значимых мероприятий.
Также предлагается установить, что телевидение и радио LRT в своих программах и на портале при распространении информации культурного, социального или просветительского характера, во время трансляций культурных и спортивных мероприятий может указывать названия спонсоров, их логотипы, но должно делать это бесплатно.

Действующий сейчас закон об LRT предусматривает, что реклама на радио и телевидении LRT запрещена, однако разрешается за деньги или иное вознаграждение распространять информацию культурного, социального или просветительского характера.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, бюджет, аудит, LRT
География: Литва
статья прочитана 162 раза
добавлена сегодня, 16 июля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка