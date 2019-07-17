Главная >> Новости >> культура, чп и криминал, история >> Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»
Загрузка...

Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»

© Фото: Dinendra Haria ZUMAPRESS.com, Globallookrpess


Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев. В тексте решения отмечается, что судьям необходима дополнительная информация от сторон, в частности, касающаяся прав собственности, сообщает ЗВЕЗДА.

Коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» состоит почти из двух тысяч экспонатов. Она была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как полуостров воссоединился с Россией. Экспозиция в Амстердаме закрылась в августе 2014 года.

Украинская сторона считает коллекцию своей собственностью, однако в Крыму такую позицию Киева не разделяют.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны. Свой вердикт судья аргументировал Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать решение суда, основываясь на принципах международного межмузейного обмена.
Загрузка...
tvzvezda.ru
Категории: культура, чп и криминал, история
Ключевые слова: выставка, золото, Амстердам, кража, скифы
статья прочитана 150 раз
добавлена сегодня, 17 июля, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка