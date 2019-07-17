Загрузка... Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте» 🔊 Воспроизвести © Фото: Dinendra Haria ZUMAPRESS.com, Globallookrpess



Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев. В тексте решения отмечается, что судьям необходима дополнительная информация от сторон, в частности, касающаяся прав собственности, сообщает



Коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» состоит почти из двух тысяч экспонатов. Она была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как полуостров воссоединился с Россией. Экспозиция в Амстердаме закрылась в августе 2014 года.



Украинская сторона считает коллекцию своей собственностью, однако в Крыму такую позицию Киева не разделяют.



В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны. Свой вердикт судья аргументировал Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать решение суда, основываясь на принципах международного межмузейного обмена. Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев. В тексте решения отмечается, что судьям необходима дополнительная информация от сторон, в частности, касающаяся прав собственности, сообщает ЗВЕЗДА Коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» состоит почти из двух тысяч экспонатов. Она была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как полуостров воссоединился с Россией. Экспозиция в Амстердаме закрылась в августе 2014 года.Украинская сторона считает коллекцию своей собственностью, однако в Крыму такую позицию Киева не разделяют.В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны. Свой вердикт судья аргументировал Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать решение суда, основываясь на принципах международного межмузейного обмена. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: выставка, золото, Амстердам, кража, скифы — статья прочитана 150 раз Комментарии