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Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о «скифском золоте» на шесть-девять месяцев. В тексте решения отмечается, что судьям необходима дополнительная информация от сторон, в частности, касающаяся прав собственности, сообщает ЗВЕЗДА.
Коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» состоит почти из двух тысяч экспонатов. Она была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как полуостров воссоединился с Россией. Экспозиция в Амстердаме закрылась в августе 2014 года.
Украинская сторона считает коллекцию своей собственностью, однако в Крыму такую позицию Киева не разделяют.
В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны. Свой вердикт судья аргументировал Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать решение суда, основываясь на принципах международного межмузейного обмена.
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tvzvezda.ru
Категории: культура, чп и криминал, история
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