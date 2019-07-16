Загрузка... ЕСПЧ осудил Россию за отказ зарегистрировать три ЛГБТ-организации 🔊 Воспроизвести ЛГБТ-активисты в Москве в мае 2017 года Kirill KUDRYAVTSEV / AFP



Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российских властей отказать в регистрации трем ЛГБТ-организациям и приговорил их к выплате компенсаций общей суммой 36 тысяч евро трем из четырех истцов. Об этом сообщается в коммюнике суда, распространенном во вторник, 16 июля, сообщает



ЕСПЧ постановил, что отказ в регистрации ассоциаций «Радужный дом» в Тюмени, «Сочи Прайд-хаус» и движения за равенство браков в Москве является «несправедливым и дискриминирующим». Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российских властей отказать в регистрации трем ЛГБТ-организациям и приговорил их к выплате компенсаций общей суммой 36 тысяч евро трем из четырех истцов. Об этом сообщается в коммюнике суда, распространенном во вторник, 16 июля, сообщает RFI ЕСПЧ постановил, что отказ в регистрации ассоциаций «Радужный дом» в Тюмени, «Сочи Прайд-хаус» и движения за равенство браков в Москве является «несправедливым и дискриминирующим». В период с 2006 по 2011 год три организации пытались зарегистрироваться, но власти отказывали им на основании того, что целью ассоциаций является продвижение прав ЛГБТ, либо ссылаясь на формальные нарушения. Продвижение прав ЛГБТ, как указывалось в решении российских властей, может привести к «разрушению моральных ценностей общества», «общественному или религиозному раздору» или способствовать снижению демографии в стране.



Истцами по делу «Жданов и другие против России» помимо трех указанных организаций стали четверо граждан РФ — Александр Жданов, Николай Алексеев, Кирилл Непомнящий и Александр Наумчик.



ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч евро Александру Жданову и по 13 тысяч евро Кириллу Непомнящему и Александру Наумчику.



В рассмотрении жалобы известного российского ЛГБТ-активиста Николая Алексеева ЕСПЧ отказал. Основанием для отказа стала публикация активистом в соцсетях оскорблений и угроз в адрес Страсбургского суда. В частности, как указывается в коммюнике, Алексеев публиковал во вконтакте и в инстаграме фотографии судей, которых он называл «наркоманами», «алкоголиками», «коррупционерами» и «европейскими уродами». Загрузка... ru.rfi.fr Категории: общество, в Европе Ключевые слова: ЕСПЧ, пропаганда, ЛГБТ География: Россия — статья прочитана 162 раза Комментарии