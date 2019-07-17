В Литве - «Легенды ретро»! 🔊 Воспроизвести







Окунуться в атмосферу юности, увидеть кумиров, зажечь под культовые хиты - все это на концерте «Легенды ретро».



Кумиры нескольких поколений заслуженные артисты: Валентина Легкоступова, Владимир Маркин и Ольга Зарубина – выступят для вас 19 октября в Вильнюсе и 20 октября в Клайпеде.



Прозвучат хиты, которые в 80-90-е годы взрывали хит-парады и которые по сей день на слуху у зрителей: «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука», «А он мне нравится», «Колокола», «Сиреневый туман», «Я готов целовать песок», «Капля в море», «Ягода-малина» и другие хиты, которые любят представители разных поколений.



Концерт «Легенды ретро» - это возможность подарить себе, своим близким и друзьям невероятный заряд позитива, много радости, положительных эмоций, удивительную встречу с живыми легендами и музыкой, способной творить чудеса.



Кумиры нескольких поколений заслуженные артисты: Валентина Легкоступова, Владимир Маркин и Ольга Зарубина – выступят для вас 19 октября в Вильнюсе и 20 октября в Клайпеде.Прозвучат хиты, которые в 80-90-е годы взрывали хит-парады и которые по сей день на слуху у зрителей: «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука», «А он мне нравится», «Колокола», «Сиреневый туман», «Я готов целовать песок», «Капля в море», «Ягода-малина» и другие хиты, которые любят представители разных поколений.Концерт «Легенды ретро» - это возможность подарить себе, своим близким и друзьям невероятный заряд позитива, много радости, положительных эмоций, удивительную встречу с живыми легендами и музыкой, способной творить чудеса. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: владимир маркин, «Легенды ретро», Валентина Легкоступова, Ольга Зарубина — статья прочитана 110 раз Комментарии