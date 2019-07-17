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В Литве - «Легенды ретро»!
Окунуться в атмосферу юности, увидеть кумиров, зажечь под культовые хиты - все это на концерте «Легенды ретро».
Кумиры нескольких поколений заслуженные артисты: Валентина Легкоступова, Владимир Маркин и Ольга Зарубина – выступят для вас 19 октября в Вильнюсе и 20 октября в Клайпеде.
Прозвучат хиты, которые в 80-90-е годы взрывали хит-парады и которые по сей день на слуху у зрителей: «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука», «А он мне нравится», «Колокола», «Сиреневый туман», «Я готов целовать песок», «Капля в море», «Ягода-малина» и другие хиты, которые любят представители разных поколений.
Концерт «Легенды ретро» - это возможность подарить себе, своим близким и друзьям невероятный заряд позитива, много радости, положительных эмоций, удивительную встречу с живыми легендами и музыкой, способной творить чудеса.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: владимир маркин, «Легенды ретро», Валентина Легкоступова, Ольга Зарубина
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