Арина Шарапова: российское телевидение стало народным 🔊 Воспроизвести







Арина Шарапова считает, что сегодня телевидение люди смотрят всё меньше и меньше. Особенно молодёжь. По ее мнению, Интернет становится привлекательнее. На прошлой неделе по приглашению медиаклуба "Формат-А3" известная российская телеведущая в Вильнюсе приняла участие в публичной встрече на тему "Утро начинается с ТВ".



"Телевидение сейчас не простое, его многие ругают. Говорят, что смотреть его невозможно и не интересно. Да, телевидение смотрят все меньше и меньше... Я читаю лекции студентам и спрашиваю: "Ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас не смотрит телевизор?". Поднимаются руки. Тогда я спрашиваю: "А кто смотрит телевизор?" и поднимают руки один-два процента из зала. Сейчас почему-то считается не модным, не приличным смотреть телевизор. Но телевидение не может исчезнуть и будет живо до тех пор, пока мы проявляем к нему интерес", - о сложившейся ситуации вокруг телевидения рассказала Арина Шарапова. "Телевидение сейчас не простое, его многие ругают. Говорят, что смотреть его невозможно и не интересно. Да, телевидение смотрят все меньше и меньше... Я читаю лекции студентам и спрашиваю: "Ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас не смотрит телевизор?". Поднимаются руки. Тогда я спрашиваю: "А кто смотрит телевизор?" и поднимают руки один-два процента из зала. Сейчас почему-то считается не модным, не приличным смотреть телевизор. Но телевидение не может исчезнуть и будет живо до тех пор, пока мы проявляем к нему интерес", - о сложившейся ситуации вокруг телевидения рассказала Арина Шарапова.



Справка "Обзора": Арина Шарапова окончила философский факультет МГУ, а также переводческий факультет Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза.



В начале журналистской карьеры работала корреспондентом главной редакции теленовостей информационного агентства АПН, а затем связала свою жизнь с телевидением. Вела десятки программ на разных каналах, в том числе "Вести", ток-шоу "Арина", "Место встречи с Ариной Шараповой", "Модный приговор". Уже долгое время ведет программу "Доброе утро" на Первом канале.



Арина Шарапова стала прообразом главной героини романа Татьяны Устиновой "Богиня прайм-тайма", по которому был снят одноименный сериал.



Помимо этого Арина Шарапова преподает в МГИМО. Некоторыми учебными пособиями "от Шараповой" студенты МГИМО пользуются до сих пор.







В 2014 году основала "Школу искусств и медиатехнологий". Здесь профессионалы обучают всех желающих азам тележурналистики и иностранным языкам, ораторскому мастерству и психологии общения, графике и дизайну, фото- и видеосъемке.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



По мнению телеведущей, российское телевидение стало народным, появилось много новых просветительских программ.Телевидение моделирует поведение и подсказывает людям, как выжить. Правда, интеллектуальных передач стало меньше. Просто народ массово не воспринимает культуру - у того же государственного канала "Культура" мизерные рейтинги. Сейчас Первый канал и другие каналы – это большие бизнес-структуры, которые производят программы, продают их, и за счет этого пополняют свой собственный бюджет. А любая бизнес-структура, прежде чем выпускает новый продукт, она его как следует обдумывает – принесет этот продукт прибыль или нет, будет ли он интересен рекламщикам, будут ли его смотреть?Арина Шарапова окончила философский факультет МГУ, а также переводческий факультет Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза.В начале журналистской карьеры работала корреспондентом главной редакции теленовостей информационного агентства АПН, а затем связала свою жизнь с телевидением. Вела десятки программ на разных каналах, в том числе "Вести", ток-шоу "Арина", "Место встречи с Ариной Шараповой", "Модный приговор". Уже долгое время ведет программу "Доброе утро" на Первом канале.Арина Шарапова стала прообразом главной героини романа Татьяны Устиновой "Богиня прайм-тайма", по которому был снят одноименный сериал.Помимо этого Арина Шарапова преподает в МГИМО. Некоторыми учебными пособиями "от Шараповой" студенты МГИМО пользуются до сих пор.В 2014 году основала "Школу искусств и медиатехнологий". Здесь профессионалы обучают всех желающих азам тележурналистики и иностранным языкам, ораторскому мастерству и психологии общения, графике и дизайну, фото- и видеосъемке. Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Формат-А3», медиаклуб, Арина Шарапова — статья прочитана 174 раза Комментарии