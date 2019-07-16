Визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Польшу дополнено

Дополнительный военный контингент США в Польше послужит безопасности всего региона, заявил находящемуся в Варшаве с визитом президенту Литвы Гитанасу Науседе руководитель Польши Анджей Дуда.
"Все это происходит в контексте повышения безопасности региона, в том числе и безопасности Литвы. Я заверил господина президента, что мы так к этому относимся", – сказал А. Дуда на совместной пресс-конференции президентов двух стран во вторник.
С силами НАТО в Польше по ротационному принципу сейчас служит около 5 тыс. военных США.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что переведет из Германии в Польшу дополнительную тысячу военнослужащих.
Польша, в свою очередь, намерена построить комплекс для размещения военных и создать дивизионный командный пункт.
"Мы уделяем этому очень много внимания – безопасность Литвы для нас исключительно важна, и из этой перспективы мы смотрим на свое положение", – сказал президент Польши.
США дислоцировали по роте своих военных в каждой из стран Балтии с 2014 года после аннексии Крыма до осени 2017 года. Они были выведены после размещения в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО.
Сейчас военные США часто приезжают в Литву на учения из Польши.
Поддержка Польши исключительно важна в свете стремления Литвы укрепить свою воздушную оборону и обеспечить защиту приграничного участка – так называемого Сувалкского коридора.
* * *
Находящийся в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа во вторник пригласил польский банк открыть филиал в Литве.
На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что конкуренция действующим сейчас в Литве банкам была бы выгодна жителям.
"Я пригласил и господин президент пообещал передать ответственным людям наше приглашение польскому банку появиться на литовском рынке, так как повышение конкуренции для действующих сейчас трех- четырех основных участников рынка было бы выгодно прежде всего жителям Литвы, литовским потребителям", – сказал Г. Науседа.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов.
"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в удостоверяющих личность документах.
На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в сейме Литвы нет единого мнения.
"Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", – сказал президент во вторник.
"Ситуация непростая, так как сейчас в сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить сейм голосовать так или иначе", – сказал он.
Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.
Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.
Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.
До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.
Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.
По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства.
"Это хорошее обещание на будущее", – сказал президент Польши.
Сейчас в сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа во вторник пригласил польского президента Анджея Дуду осенью прибыть в Вильнюс для участия в церемонии перезахоронения участников восстания против Российской империи 19 века.
"Я пригласил господина президента посетить предстоящий в конце октября или начале ноября торжественный процесс – перезахоронение останков героев восстания 1863-1864 годов на кладбище Расу", – сказал журналистам Г. Науседа после встречи с польским президентом.
Г. Науседа сказал, что понимает, что повестка дня руководителя Польши может быть напряженной из-за намеченных на осенью парламентских выборов, но выразил надежду, что, "возможно, удастся найти возможность приехать, так как это очень важное событие и для Литвы, и для Белоруссии, и для Польши".
В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедимино в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.
Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.
Правительство Литвы также обещало пригласить на церемонию представителей Украины, Белоруссии и Латвии.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что Вильнюс, который какое-то время назад решил споры с Варшавой относительно инвестиций крупнейшего польского нефтеконцерна Orlen в Литве, сейчас успешно сотрудничает с Orlen Lietuva.
"Отрадно, что те недоразумения, которые возникали в прошлом, в этом году полностью сняты, перестали быть актуальными, и сегодня мы прекрасно сотрудничаем с компанией PKN Orlen", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Разногласия были разрешены в позапрошлом году, когда Литовские железные дороги и Orlen подписали договор о тарифах перевозок грузов, и Литва решила восстановить разобранный десять лет назад участок железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге.
"Все проблемы, которые существовали, разрешены, или если и возникнут, то они вполне успешно решаются (...). Это наш общий интерес, чтобы наши инвесторы чувствовали себя хорошо, чтобы они могли стремиться к своим целям и сообща послужили своим странам", – сказал Г. Науседа.
По данным президентского ведомства, компания Orlen является крупнейшим иностранным инвестором в Литве. Польша является третьим по величине партнером Литвы по экспорту и вторым – по импорту.
США дислоцировали по роте своих военных в каждой из стран Балтии с 2014 года после аннексии Крыма до осени 2017 года. Они были выведены после размещения в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО.
Сейчас военные США часто приезжают в Литву на учения из Польши.
Поддержка Польши исключительно важна в свете стремления Литвы укрепить свою воздушную оборону и обеспечить защиту приграничного участка – так называемого Сувалкского коридора.
* * *
Находящийся в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа во вторник пригласил польский банк открыть филиал в Литве.
На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что конкуренция действующим сейчас в Литве банкам была бы выгодна жителям.
"Я пригласил и господин президент пообещал передать ответственным людям наше приглашение польскому банку появиться на литовском рынке, так как повышение конкуренции для действующих сейчас трех- четырех основных участников рынка было бы выгодно прежде всего жителям Литвы, литовским потребителям", – сказал Г. Науседа.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов.
"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в удостоверяющих личность документах.
На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в сейме Литвы нет единого мнения.
"Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", – сказал президент во вторник.
"Ситуация непростая, так как сейчас в сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить сейм голосовать так или иначе", – сказал он.
Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.
Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.
Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.
До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.
Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.
По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства.
"Это хорошее обещание на будущее", – сказал президент Польши.
Сейчас в сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа во вторник пригласил польского президента Анджея Дуду осенью прибыть в Вильнюс для участия в церемонии перезахоронения участников восстания против Российской империи 19 века.
"Я пригласил господина президента посетить предстоящий в конце октября или начале ноября торжественный процесс – перезахоронение останков героев восстания 1863-1864 годов на кладбище Расу", – сказал журналистам Г. Науседа после встречи с польским президентом.
Г. Науседа сказал, что понимает, что повестка дня руководителя Польши может быть напряженной из-за намеченных на осенью парламентских выборов, но выразил надежду, что, "возможно, удастся найти возможность приехать, так как это очень важное событие и для Литвы, и для Белоруссии, и для Польши".
В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедимино в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.
Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.
Правительство Литвы также обещало пригласить на церемонию представителей Украины, Белоруссии и Латвии.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что Вильнюс, который какое-то время назад решил споры с Варшавой относительно инвестиций крупнейшего польского нефтеконцерна Orlen в Литве, сейчас успешно сотрудничает с Orlen Lietuva.
"Отрадно, что те недоразумения, которые возникали в прошлом, в этом году полностью сняты, перестали быть актуальными, и сегодня мы прекрасно сотрудничаем с компанией PKN Orlen", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Разногласия были разрешены в позапрошлом году, когда Литовские железные дороги и Orlen подписали договор о тарифах перевозок грузов, и Литва решила восстановить разобранный десять лет назад участок железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге.
"Все проблемы, которые существовали, разрешены, или если и возникнут, то они вполне успешно решаются (...). Это наш общий интерес, чтобы наши инвесторы чувствовали себя хорошо, чтобы они могли стремиться к своим целям и сообща послужили своим странам", – сказал Г. Науседа.
По данным президентского ведомства, компания Orlen является крупнейшим иностранным инвестором в Литве. Польша является третьим по величине партнером Литвы по экспорту и вторым – по импорту.