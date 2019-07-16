Загрузка... Визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Польшу дополнено 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Дополнительный военный контингент США в Польше послужит безопасности всего региона, заявил находящемуся в Варшаве с визитом президенту Литвы Гитанасу Науседе руководитель Польши Анджей Дуда.



"Все это происходит в контексте повышения безопасности региона, в том числе и безопасности Литвы. Я заверил господина президента, что мы так к этому относимся", – сказал А. Дуда на совместной пресс-конференции президентов двух стран во вторник.



С силами НАТО в Польше по ротационному принципу сейчас служит около 5 тыс. военных США.



В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что переведет из Германии в Польшу дополнительную тысячу военнослужащих.



Польша, в свою очередь, намерена построить комплекс для размещения военных и создать дивизионный командный пункт. Дополнительный военный контингент США в Польше послужит безопасности всего региона, заявил находящемуся в Варшаве с визитом президенту Литвы Гитанасу Науседе руководитель Польши Анджей Дуда."Все это происходит в контексте повышения безопасности региона, в том числе и безопасности Литвы. Я заверил господина президента, что мы так к этому относимся", – сказал А. Дуда на совместной пресс-конференции президентов двух стран во вторник.С силами НАТО в Польше по ротационному принципу сейчас служит около 5 тыс. военных США.В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что переведет из Германии в Польшу дополнительную тысячу военнослужащих.Польша, в свою очередь, намерена построить комплекс для размещения военных и создать дивизионный командный пункт.



США дислоцировали по роте своих военных в каждой из стран Балтии с 2014 года после аннексии Крыма до осени 2017 года. Они были выведены после размещения в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО.



Сейчас военные США часто приезжают в Литву на учения из Польши.



Поддержка Польши исключительно важна в свете стремления Литвы укрепить свою воздушную оборону и обеспечить защиту приграничного участка – так называемого Сувалкского коридора.



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Находящийся в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа во вторник пригласил польский банк открыть филиал в Литве.



На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что конкуренция действующим сейчас в Литве банкам была бы выгодна жителям.



"Я пригласил и господин президент пообещал передать ответственным людям наше приглашение польскому банку появиться на литовском рынке, так как повышение конкуренции для действующих сейчас трех- четырех основных участников рынка было бы выгодно прежде всего жителям Литвы, литовским потребителям", – сказал Г. Науседа.



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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов.



"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.



* * *



Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в удостоверяющих личность документах.



На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в сейме Литвы нет единого мнения.



"Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", – сказал президент во вторник.



"Ситуация непростая, так как сейчас в сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить сейм голосовать так или иначе", – сказал он.



Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.



Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.



Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.



До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.



Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.



По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства.



"Это хорошее обещание на будущее", – сказал президент Польши.



Сейчас в сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.



* * *



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник пригласил польского президента Анджея Дуду осенью прибыть в Вильнюс для участия в церемонии перезахоронения участников восстания против Российской империи 19 века.



"Я пригласил господина президента посетить предстоящий в конце октября или начале ноября торжественный процесс – перезахоронение останков героев восстания 1863-1864 годов на кладбище Расу", – сказал журналистам Г. Науседа после встречи с польским президентом.



Г. Науседа сказал, что понимает, что повестка дня руководителя Польши может быть напряженной из-за намеченных на осенью парламентских выборов, но выразил надежду, что, "возможно, удастся найти возможность приехать, так как это очень важное событие и для Литвы, и для Белоруссии, и для Польши".



В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедимино в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.



Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.



Правительство Литвы также обещало пригласить на церемонию представителей Украины, Белоруссии и Латвии.



* * *



Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что Вильнюс, который какое-то время назад решил споры с Варшавой относительно инвестиций крупнейшего польского нефтеконцерна Orlen в Литве, сейчас успешно сотрудничает с Orlen Lietuva.



"Отрадно, что те недоразумения, которые возникали в прошлом, в этом году полностью сняты, перестали быть актуальными, и сегодня мы прекрасно сотрудничаем с компанией PKN Orlen", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.



Разногласия были разрешены в позапрошлом году, когда Литовские железные дороги и Orlen подписали договор о тарифах перевозок грузов, и Литва решила восстановить разобранный десять лет назад участок железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге.



"Все проблемы, которые существовали, разрешены, или если и возникнут, то они вполне успешно решаются (...). Это наш общий интерес, чтобы наши инвесторы чувствовали себя хорошо, чтобы они могли стремиться к своим целям и сообща послужили своим странам", – сказал Г. Науседа.



По данным президентского ведомства, компания Orlen является крупнейшим иностранным инвестором в Литве. Польша является третьим по величине партнером Литвы по экспорту и вторым – по импорту.















"Мы уделяем этому очень много внимания – безопасность Литвы для нас исключительно важна, и из этой перспективы мы смотрим на свое положение", – сказал президент Польши.США дислоцировали по роте своих военных в каждой из стран Балтии с 2014 года после аннексии Крыма до осени 2017 года. Они были выведены после размещения в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО.Сейчас военные США часто приезжают в Литву на учения из Польши.Поддержка Польши исключительно важна в свете стремления Литвы укрепить свою воздушную оборону и обеспечить защиту приграничного участка – так называемого Сувалкского коридора.* * *Находящийся в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа во вторник пригласил польский банк открыть филиал в Литве.На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что конкуренция действующим сейчас в Литве банкам была бы выгодна жителям."Я пригласил и господин президент пообещал передать ответственным людям наше приглашение польскому банку появиться на литовском рынке, так как повышение конкуренции для действующих сейчас трех- четырех основных участников рынка было бы выгодно прежде всего жителям Литвы, литовским потребителям", – сказал Г. Науседа.* * *Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов."Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.* * *Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в удостоверяющих личность документах.На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в сейме Литвы нет единого мнения."Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", – сказал президент во вторник."Ситуация непростая, так как сейчас в сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить сейм голосовать так или иначе", – сказал он.Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства."Это хорошее обещание на будущее", – сказал президент Польши.Сейчас в сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.* * *Литовский президент Гитанас Науседа во вторник пригласил польского президента Анджея Дуду осенью прибыть в Вильнюс для участия в церемонии перезахоронения участников восстания против Российской империи 19 века."Я пригласил господина президента посетить предстоящий в конце октября или начале ноября торжественный процесс – перезахоронение останков героев восстания 1863-1864 годов на кладбище Расу", – сказал журналистам Г. Науседа после встречи с польским президентом.Г. Науседа сказал, что понимает, что повестка дня руководителя Польши может быть напряженной из-за намеченных на осенью парламентских выборов, но выразил надежду, что, "возможно, удастся найти возможность приехать, так как это очень важное событие и для Литвы, и для Белоруссии, и для Польши".В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедимино в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.Правительство Литвы также обещало пригласить на церемонию представителей Украины, Белоруссии и Латвии.* * *Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что Вильнюс, который какое-то время назад решил споры с Варшавой относительно инвестиций крупнейшего польского нефтеконцерна Orlen в Литве, сейчас успешно сотрудничает с Orlen Lietuva."Отрадно, что те недоразумения, которые возникали в прошлом, в этом году полностью сняты, перестали быть актуальными, и сегодня мы прекрасно сотрудничаем с компанией PKN Orlen", – сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.Разногласия были разрешены в позапрошлом году, когда Литовские железные дороги и Orlen подписали договор о тарифах перевозок грузов, и Литва решила восстановить разобранный десять лет назад участок железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге."Все проблемы, которые существовали, разрешены, или если и возникнут, то они вполне успешно решаются (...). Это наш общий интерес, чтобы наши инвесторы чувствовали себя хорошо, чтобы они могли стремиться к своим целям и сообща послужили своим странам", – сказал Г. Науседа.По данным президентского ведомства, компания Orlen является крупнейшим иностранным инвестором в Литве. Польша является третьим по величине партнером Литвы по экспорту и вторым – по импорту. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: польша, визит, Науседа География: Польша — статья прочитана 172 раза Комментарии