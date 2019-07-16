Лайма Вайкуле и лилии 🔊 Воспроизвести







В литовском курортном городке Паланге 13 июля 2019 года состоялся прекрасный концерт замечательной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Полный зал поклонников, множество красивых цветов и бурные аплодисменты – всё это было на двухчасовом концерте.



На сцену вышла хрупкая, нежная и экстравагантная женщина, возраст которой невозможно было и представить. 31 марта ей уже исполнилось 65, а держалась на сцене она так, словно и нет этих лет.



Как она сама зрителям сказала про себя, «... мало чего изменилось, ну, чуть меньше катаюсь на лыжах, меньше репетирую, побольше работаю, побольше хочу встречаться с вами…».



Мягкий голос, доверительное общение с публикой и затрагивающие душу, знакомые многим песни публике разного возраста доставили хорошее настроение весь вечер. На сцену вышла хрупкая, нежная и экстравагантная женщина, возраст которой невозможно было и представить. 31 марта ей уже исполнилось 65, а держалась на сцене она так, словно и нет этих лет.Как она сама зрителям сказала про себя, «... мало чего изменилось, ну, чуть меньше катаюсь на лыжах, меньше репетирую, побольше работаю, побольше хочу встречаться с вами…».Мягкий голос, доверительное общение с публикой и затрагивающие душу, знакомые многим песни публике разного возраста доставили хорошее настроение весь вечер.



Всех зрителей она пригласила и на свой фестиваль в Юрмале - "Рандеву" (с 18 по 21 июля).







После выступления Лайму Вайкуле ждали поклонницы с огромным букетом лилий. Певица с удовольствием давала автографы, очаровывая всех своей прекрасной улыбкой.



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Любимые цветы певицы – лилии, зрители начали дарить сразу после исполнения первой же песни. Разнообразие светового шоу очень красиво дополняло выступление артистки на сцене.Всех зрителей она пригласила и на свой фестиваль в Юрмале - "Рандеву" (с 18 по 21 июля).После выступления Лайму Вайкуле ждали поклонницы с огромным букетом лилий. Певица с удовольствием давала автографы, очаровывая всех своей прекрасной улыбкой. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Лайма Вайкуле География: Литва, Паланга — статья прочитана 174 раза Комментарии