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Лайма Вайкуле и лилии





В литовском курортном городке Паланге 13 июля 2019 года состоялся прекрасный концерт замечательной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Полный зал поклонников, множество красивых цветов и бурные аплодисменты – всё это было на двухчасовом концерте.

На сцену вышла хрупкая, нежная и экстравагантная женщина, возраст которой невозможно было и представить. 31 марта ей уже исполнилось 65, а держалась на сцене она так, словно и нет этих лет.

Как она сама зрителям сказала про себя, «... мало чего изменилось, ну, чуть меньше катаюсь на лыжах, меньше репетирую, побольше работаю, побольше хочу встречаться с вами…».

Мягкий голос, доверительное общение с публикой и затрагивающие душу, знакомые многим песни публике разного возраста доставили хорошее настроение весь вечер.
Любимые цветы певицы – лилии, зрители начали дарить сразу после исполнения первой же песни. Разнообразие светового шоу очень красиво дополняло выступление артистки на сцене.

Всех зрителей она пригласила и на свой фестиваль в Юрмале - "Рандеву" (с 18 по 21 июля).



После выступления Лайму Вайкуле ждали поклонницы с огромным букетом лилий. Певица с удовольствием давала автографы, очаровывая всех своей прекрасной улыбкой.

Фото автора

Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Лайма Вайкуле
География: Литва, Паланга
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добавлена сегодня, 16 июля, 16:40

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