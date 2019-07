Экономика Литвы: цифры и факты

Все больше литовских компаний прогнозируют замедление экспорта и спроса. Среди них больше всего малых и средних предприятий, свидетельствует новейший опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, Центробанком).



"Рост зарплат в компаниях в ближайшее полугодие по-прежнему будет в основном обусловлен нехваткой работников, растущим спросом и быстрым развитием бизнеса. По этой причине будут расти и цены: с ростом затрат на заработную плату и при наличии спроса, почти половина опрошенных намерены и далее повышать цены ну продукцию и услуги", – отметил в сообщении П. Дубинскас. Все больше литовских компаний прогнозируют замедление экспорта и спроса. Среди них больше всего малых и средних предприятий, свидетельствует новейший опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, Центробанком).Невзирая на это, немалая часть опрошенных компаний в ближайшее время намерены продолжить расширение: треть наймет новых работников, половина повысит зарплаты.По словам старшего экономиста отдела макропруденционного анализа БЛ Пятраса Дубинскаса, с ростом заработных плат продолжится увеличение цен."Рост зарплат в компаниях в ближайшее полугодие по-прежнему будет в основном обусловлен нехваткой работников, растущим спросом и быстрым развитием бизнеса. По этой причине будут расти и цены: с ростом затрат на заработную плату и при наличии спроса, почти половина опрошенных намерены и далее повышать цены ну продукцию и услуги", – отметил в сообщении П. Дубинскас.

* * *



За пять месяцев этого года в странах Балтии наиболее значительным был рост экспорта в Литве, сообщил Евростат.



В январе-мае, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт в Литве вырос на 10% до 12 млрд евро, экспорт Латвии увеличился на – 2% до 5,6 млрд евро, а Эстонии – на 7% до 6,2 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза, опубликованные во вторник.



Литовский импорт в этом году вырос на 8% до 13,2 млрд евро, латвийский – на 8% до 6,8 млрд евро, а эстонский – на 4% до 6,8 млрд евро.



Литовский торговый дефицит достиг 1,2 млрд евро, латвийский – 1,2 млрд евро, эстонский – 0,6 млрд евро.



* * *



В воскресенье ночью на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) впервые прибудет большой газовоз Neptune. Есть предположения, что груз СПГ французской компаний Total предназначается литовской Lietuvos energijos tiekimas (LET), входящей в госэнергохолдинг Lietuvos energija.



По данным порталов myshiptracking.com и marinetraffic.com, газовоз Neptune вышел из норвежского порта Мелкойя, где находится завод СПГ Equinor, в понедельник днем. Планируется, что он прибудет в Клайпедский порт около 3 часов ночи воскресенья.



"Да, это судно, которое прибудет впервые, и оно большое – доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS представитель оператора терминала - компании Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.



По данным BNS, груз французской компании Total предназначается LET. Lietuvos energija официально эти сообщения не комментирует.



LET подписала договор о поставках газа с Total в конце января. Сумма сделки и прочие коммерческие детали не разглашаются.



Total – второй по величине в мире поставщик СПГ, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году планирует управлять годовым портфелем СПГ в объеме около 40 млн тонн. Годовые мощности регазификации Клайпедского терминала СПГ составляют 2,9 млн тонн СПГ.



У LET есть также договор о долгосрочных поставках СПГ с норвежской Equinor, она закупает газ и на рынке краткосрочных сделок СПГ, импортирует у российского "Газпрома", кроме того, пользуется подземным хранилищем газа в латвийском Инчукалнсе.



Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.



* * *



Контролируемая мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом группа Vičiūnų grupė учредила предприятие по продажам Vichiunai Sakartvelo в столице Грузии Тбилиси.



Планируется, что местное предприятие поможет ускорить расширение ассортимента продукции и позволит увеличить продажи вдвое, сообщила группа.



"Это уже 20-е государство, в котором мы учредили предприятие по продажам. Стратегия быть внутренним игроком рынка как на Востоке, так и на Западе – это позволяет налаживать более тесные связи с торговыми партнерами, жить в ритме конкретного рынка и эффективно вводить новые изделия, соответствующие потребностям местных потребителей", – сказал для пресс-релиза глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис.



По его словам, компания сейчас занимает большую часть рынка изделий из сурими в странах Кавказа, однако небольшой сегмент рынка других замороженных и охлажденных рыбных продуктов. Поэтому предприятию Vichiunai Sakartvelo в Тбилиси предстоит укрепить позиции этих изделий.



Литовская компания поставляет продукцию в Грузию с 2007 года, купить изделия Viči здесь можно почти в 1,5 тыс. торговых точках.



Vichiunai Sakartvelo – 21-е собственное предприятие по продажам Vičiūnai за рубежом. На Востоке представительства группы также действуют в Белоруссии, России, Украине, Казахстане и Киргизии.