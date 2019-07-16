Загрузка... Сейм узаконил возможность получать статус э-резидента иностранцами 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы принял поправки, которые узаконили возможность для иностранцев получать статус электронного резидента. Поправка вступит в силу через полтора года.



Такой статус позволит им электронным способом учреждать предприятия, открывать счета в банке и декларировать налоги.



Иностранец, обратившийся напрямую или через внешнего представителя услуг из-за границы, получит средство электронного опознания и подписи, которые позволят ему пользоваться электронным способом административными, публичными и коммерческими услугами.



По поводу получения статуса электронного резидента нужно обращаться в Департамент миграции.



Такой статус не получат лица, внесенные каким-либо государством Шенгенской зоны в систему информационного предупреждения о запрете на въезд, а также лица, внесенные в национальный список с запретом на въезд в Литву.



Поправка вступит в силу в январе 2021 года.



Сейчас такой статус узаконила Эстония с 2014 года. Во вторник сейм Литвы принял поправки, которые узаконили возможность для иностранцев получать статус электронного резидента. Поправка вступит в силу через полтора года.Такой статус позволит им электронным способом учреждать предприятия, открывать счета в банке и декларировать налоги.Иностранец, обратившийся напрямую или через внешнего представителя услуг из-за границы, получит средство электронного опознания и подписи, которые позволят ему пользоваться электронным способом административными, публичными и коммерческими услугами.По поводу получения статуса электронного резидента нужно обращаться в Департамент миграции.Такой статус не получат лица, внесенные каким-либо государством Шенгенской зоны в систему информационного предупреждения о запрете на въезд, а также лица, внесенные в национальный список с запретом на въезд в Литву.Поправка вступит в силу в январе 2021 года.Сейчас такой статус узаконила Эстония с 2014 года. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: сейм, иностранцы, закон, э-резидент География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии