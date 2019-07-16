Суд решил оставить под арестом экс-лидера Соцфронта

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса.
"Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля", – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.
Более подробно суд мотивы не раскрывает.
Адвокат А. Паляцкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Паляцкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.
Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.
Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры.
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Адвокат подозреваемого в Литве шпионаже в пользу России Альгирдаса Паляцкиса утверждает, что не видит причин, по которым его подзащитный должен и далее оставаться задержанным.
"Мы не видим никаких причин, по которым арест должен быть продлен. Дело уже почти рассмотрено, досудебное расследование уже идет к концу: насколько можно было собрать доказательства, материалы, то было сделано, и сейчас нет никакой возможности", – сказал BNS во вторник защитник А. Паляцкиса Альгис Пятрулис.
Все же, он сомневается в том, что во вторник Каунасский окружной суд вынесет вердикт, благоприятный для его подзащитного, и не одобрит продление ареста еще на три месяца.
По словам адвоката, единственным аргументом, на котором основывается арест, является то, что А. Паляцкис может сбежать, поскольку он ранее жил в Москве, и у него есть там связи.
"Может сбежать потому, что этому человеку не повезло, он родился в семье дипломата и провел детство в Москве. Вот это единственное основание", – утверждает А. Пятрулис.
Подозреваемый в шпионаже А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. В декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о расследование возможного шпионажа в пользу России, в нем подозрения были предъявлены не названной "сети лиц", среди них – бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Паляцкасу.
По словам адвоката, подзащитный не признает своей вины.
"Ему не в чем признаваться. Там разговоры о политических взглядах, нет никаких конкретных обвинений", – утверждает защитник.
По оценкам А. Пятрулиса, появляющиеся в публичном пространстве сообщения о материалах дела являются лишь "политическим фоном".
Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.
По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.
Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, с осужденным в другом деле. Предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.
Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.
Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.
Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.
В 2012 году А. Паляцкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики.
Адвокат подозреваемого в Литве шпионаже в пользу России Альгирдаса Паляцкиса утверждает, что не видит причин, по которым его подзащитный должен и далее оставаться задержанным.
"Мы не видим никаких причин, по которым арест должен быть продлен. Дело уже почти рассмотрено, досудебное расследование уже идет к концу: насколько можно было собрать доказательства, материалы, то было сделано, и сейчас нет никакой возможности", – сказал BNS во вторник защитник А. Паляцкиса Альгис Пятрулис.
Все же, он сомневается в том, что во вторник Каунасский окружной суд вынесет вердикт, благоприятный для его подзащитного, и не одобрит продление ареста еще на три месяца.
По словам адвоката, единственным аргументом, на котором основывается арест, является то, что А. Паляцкис может сбежать, поскольку он ранее жил в Москве, и у него есть там связи.
"Может сбежать потому, что этому человеку не повезло, он родился в семье дипломата и провел детство в Москве. Вот это единственное основание", – утверждает А. Пятрулис.
Подозреваемый в шпионаже А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. В декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о расследование возможного шпионажа в пользу России, в нем подозрения были предъявлены не названной "сети лиц", среди них – бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Паляцкасу.
По словам адвоката, подзащитный не признает своей вины.
"Ему не в чем признаваться. Там разговоры о политических взглядах, нет никаких конкретных обвинений", – утверждает защитник.
По оценкам А. Пятрулиса, появляющиеся в публичном пространстве сообщения о материалах дела являются лишь "политическим фоном".
Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.
По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.
Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, с осужденным в другом деле. Предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.
Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.
Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.
Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.
В 2012 году А. Паляцкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики.