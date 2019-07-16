Суд решил оставить под арестом экс-лидера Соцфронта 🔊 Воспроизвести Алгирдас Палецкис



Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса.



"Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля", – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.



Более подробно суд мотивы не раскрывает.



Адвокат А. Паляцкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Паляцкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.



Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.



Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры. Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса."Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля", – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.Более подробно суд мотивы не раскрывает.Адвокат А. Паляцкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Паляцкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры. * * *



Адвокат подозреваемого в Литве шпионаже в пользу России Альгирдаса Паляцкиса утверждает, что не видит причин, по которым его подзащитный должен и далее оставаться задержанным.



"Мы не видим никаких причин, по которым арест должен быть продлен. Дело уже почти рассмотрено, досудебное расследование уже идет к концу: насколько можно было собрать доказательства, материалы, то было сделано, и сейчас нет никакой возможности", – сказал BNS во вторник защитник А. Паляцкиса Альгис Пятрулис.



Все же, он сомневается в том, что во вторник Каунасский окружной суд вынесет вердикт, благоприятный для его подзащитного, и не одобрит продление ареста еще на три месяца.



По словам адвоката, единственным аргументом, на котором основывается арест, является то, что А. Паляцкис может сбежать, поскольку он ранее жил в Москве, и у него есть там связи.



"Может сбежать потому, что этому человеку не повезло, он родился в семье дипломата и провел детство в Москве. Вот это единственное основание", – утверждает А. Пятрулис.



Подозреваемый в шпионаже А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. В декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о расследование возможного шпионажа в пользу России, в нем подозрения были предъявлены не названной "сети лиц", среди них – бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Паляцкасу.



По словам адвоката, подзащитный не признает своей вины.



"Ему не в чем признаваться. Там разговоры о политических взглядах, нет никаких конкретных обвинений", – утверждает защитник.



По оценкам А. Пятрулиса, появляющиеся в публичном пространстве сообщения о материалах дела являются лишь "политическим фоном".



Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.



По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.



Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, с осужденным в другом деле. Предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.



Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.



Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.



Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.



В 2012 году А. Паляцкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии