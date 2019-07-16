Страсти вокруг спикера и правительства Литвы дополнено 🔊 Воспроизвести



В понедельник в ходе тайного голосования члены совета Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") выразили доверие председателю партии Рамунасу Карбаускису.



За доверие проголосовали 65 партийцев, недоверие выразили 11 политиков. Один бюллетень был признан недействительным, а трое "аграриев" воздержались от голосования, сообщила пресс-секретарь Р. Карбаускиса Даля Вянцявичение.



Р. Карбаускис обещал проверить доверие после состоявшихся в этом году выборов.



На состоявшихся в мае выборах кандидат партии в президенты Саулюс Сквярнялись остался третьим.



На муниципальных выборах по количеству мандатов партия также оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.



На выборах в Европарламент "аграрии" также были третьими по количеству голосов, получили два мандата. В понедельник в ходе тайного голосования члены совета Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") выразили доверие председателю партии Рамунасу Карбаускису.За доверие проголосовали 65 партийцев, недоверие выразили 11 политиков. Один бюллетень был признан недействительным, а трое "аграриев" воздержались от голосования, сообщила пресс-секретарь Р. Карбаускиса Даля Вянцявичение.Р. Карбаускис обещал проверить доверие после состоявшихся в этом году выборов.На состоявшихся в мае выборах кандидат партии в президенты Саулюс Сквярнялись остался третьим.На муниципальных выборах по количеству мандатов партия также оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.На выборах в Европарламент "аграрии" также были третьими по количеству голосов, получили два мандата. Перед выборами Р. Карбаускис обещал победить на всех трех выборах, а в случае неудачи покинуть власть.



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В понедельник Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") утвердил договор о правящей коалиции, после чего делегированному партией спикеру сейма Викторасу Пранцкетису грозит процедура импичмента.



Как сказал журналистам в Каунасе председатель партии Рамунас Карбаускис, на состоявшемся в понедельник голосовании совета 68 политиков на открытом голосовании высказались за коалиционное соглашение, один был против, семь воздержались.



"Можем сказать, что это воля партии, практически абсолютная, судя по результатам. Соответствующим образом высказан вердикт, поэтому все члены партии должны выполнять соглашение", – сказал журналистам Р. Карбаускис.



В коалиционном соглашении, подписанном четырьмя партиями несколько недель назад, предусматривается, что пост председателя сейма достается "социал-трудовикам", однако В. Пранцкетис называет призыв уйти в отставку местью Р. Карбаускиса и надеется, что может выдержать процедуру недоверия в сейме.



"Я не думаю, что сейчас спикер сейма решиться объяснять, что это месть Рамунаса Карбаускиса. Это было решением фракции, сейчас решение партии. (...) Это будет игнорирование воли партии, и партия соответственно на других заседаниях примет решения", – сказал лидер "аграриев".



Р. Карбаускис сказал, что после голосования в партии будет инициирована процедура недоверия В. Пранцкетису, планируются консультации с партнерами по коалиции о том, инициировать ли недоверие еще до осенней сессии.



Он также добавил, что партийная комиссия по этике рассмотрит вопрос членства В. Пранцкетиса в партии.



"Сначала этот вопрос рассмотрит партийная комиссия по этике, и тогда партии, я полагаю, будет предложены решения", – сказал Р. Карбаускис.



В свою очередь, В. Пранцкетис, не сомневается в том, что останется на своем посту, и надеется сохранить рабочие отношения с "аграриями", заявляя, что у него были "и ситуации посложнее в жизни".



В. Пранцкетис сказал, что не рассматривает уход из партии.



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В данный момент вопрос увольнения спикера сейма Виктораса Пранцкетиса не является самым важным, утверждает лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис.



"Это сейчас не самый важный вопрос, важнее правительство", – заявил во вторник журналистам Р. Карбаускис после заседания совета правящей коалиции в сейме.



"Наши коллеги не требуют решать этот вопрос до того, как будет решен вопрос правительства", – добавил он.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что не поддержит увольнение спикера сейма, "агрария" Виктораса Пранцкетиса.



"Я не поддержку отставку спикера сейма. (...) Вообще, скорее всего, даже не буду участвовать в голосовании", – заявил глава правительства журналистам в сейме во вторник.



В новом соглашении о правящей коалиции, подписанном четырьмя партиями, предусматривается, что пост главы парламента достается социал-трудовикам, однако В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку и называет этом местью лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса.



В понедельник Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") утвердил договор о правящей коалиции, после чего делегированному партией спикеру сейма Викторасу Пранцкетису грозит процедура импичмента. Однако лидер партии Р. Карбаскис отметил, что не будет спешить с началом процедуры.



Все же он добавил, что подписи, необходимые для начала процедуры в сейме, уже собраны. Для этого требуется минимум 29 подписей депутатов.



С. Сквярнялис сказал, что никто ему не предлагал подписаться под этой инициативой. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, коалиция, импичмент, Спикер, правящие, срок полномочий География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии