Подробности задержания воевавших на Донбассе итальянцев: изъяли ракету 🔊 Воспроизвести



Полиция Италии изъяла боевую ракету класса "воздух-воздух" во время операции, в ходе которой был найден арсенал оружия и задержаны лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.



Об этом сообщает



"Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении. Полиция Италии изъяла боевую ракету класса "воздух-воздух" во время операции, в ходе которой был найден арсенал оружия и задержаны лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе.Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции Турина."Расследование началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших в украинском регионе Донбасс на стороне сепаратистов", - говорится в заявлении.







Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.







В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.



Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты. В конце концов полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Катара.Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти.Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты. eurointegration.com.ua Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: суд, оружие, полиция, Италия, приговор, ракета, АТО — статья прочитана 120 раз Комментарии