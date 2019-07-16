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Министр финансов Литвы В. Шапока: нужно закончить начатую работу



Литовский министр финансов Вилюс Шапока не дает окончательного ответа, намерен ли он продолжить работу в составе правительстве премьера Саулюса Сквярнялис, однако подчеркивает, что должен завершить начатую работу.

"Я продолжаю начатую работу, сейчас все внимание сконцентрировано на бюджете страны на следующий год. О своих желаниях (относительно дальнейшей карьеры – BNS) я подумаю, когда ситуация станет яснее. Я всегда говорил, что я не держусь за министерский портфель, но начатую работу нужно завершить", – сказал В. Шапока BNS в понедельник.

С. Сквярнялис в прошлую пятницу сложил полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе. Глава государства первым своим декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.

Г. Науседа на прошлой неделе сказал, что В. Шапока мог бы продолжить работу в обновленном правительстве С. Сквярнялиса.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: президент, правительство, минфин
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 июля, 10:30

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