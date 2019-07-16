Министр финансов Литвы В. Шапока: нужно закончить начатую работу 🔊 Воспроизвести



Литовский министр финансов Вилюс Шапока не дает окончательного ответа, намерен ли он продолжить работу в составе правительстве премьера Саулюса Сквярнялис, однако подчеркивает, что должен завершить начатую работу.



"Я продолжаю начатую работу, сейчас все внимание сконцентрировано на бюджете страны на следующий год. О своих желаниях (относительно дальнейшей карьеры – BNS) я подумаю, когда ситуация станет яснее. Я всегда говорил, что я не держусь за министерский портфель, но начатую работу нужно завершить", – сказал В. Шапока BNS в понедельник.



С. Сквярнялис в прошлую пятницу сложил полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе. Глава государства первым своим декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.



Г. Науседа на прошлой неделе сказал, что В. Шапока мог бы продолжить работу в обновленном правительстве С. Сквярнялиса. Литовский министр финансов Вилюс Шапока не дает окончательного ответа, намерен ли он продолжить работу в составе правительстве премьера Саулюса Сквярнялис, однако подчеркивает, что должен завершить начатую работу."Я продолжаю начатую работу, сейчас все внимание сконцентрировано на бюджете страны на следующий год. О своих желаниях (относительно дальнейшей карьеры – BNS) я подумаю, когда ситуация станет яснее. Я всегда говорил, что я не держусь за министерский портфель, но начатую работу нужно завершить", – сказал В. Шапока BNS в понедельник.С. Сквярнялис в прошлую пятницу сложил полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе. Глава государства первым своим декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.Г. Науседа на прошлой неделе сказал, что В. Шапока мог бы продолжить работу в обновленном правительстве С. Сквярнялиса. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: президент, правительство, минфин География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии