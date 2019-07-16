Загрузка... Вручения Серебряных журавлей в этом году не будет из-за финансовых затруднений СМИ 🔊 Воспроизвести



В этом году вручения традиционных наград "Серебряный журавль"в области кино в Литве не будет, так как организующая его Литовская киноакадемия (ЛКА) столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, сообщает новостной портал 15min.lt.



В цитируемом письме членам ЛКА председатель организации Гражина Арлицкайте утверждает, что кредиторы ЛКА не согласились перенести уплату задолженностей на следующий год, поэтому "в такой финансовой ситуации законы обязывают директора ЛКА обратиться с просьбой об объявлении банкротства организации".



Как говорится в письме, намечается учредить обновленную академию и пригласить принять участие представителей, Литовского киноцентра, ЛКА, Литовского союза кинематографистов, Ассоциации независимых продюсеров.



Как сообщает 15min.lt, после того, как будет учреждена новая академия, возобновить награждения предполагается в 2020 году.



Вручение наград "Серебряный журавль" в области киноискусства устраивалось более десяти лет с целью оценить вклад наиболее заслуженных создателей кино. В этом году вручения традиционных наград "Серебряный журавль"в области кино в Литве не будет, так как организующая его Литовская киноакадемия (ЛКА) столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, сообщает новостной портал 15min.lt.В цитируемом письме членам ЛКА председатель организации Гражина Арлицкайте утверждает, что кредиторы ЛКА не согласились перенести уплату задолженностей на следующий год, поэтому "в такой финансовой ситуации законы обязывают директора ЛКА обратиться с просьбой об объявлении банкротства организации".Как говорится в письме, намечается учредить обновленную академию и пригласить принять участие представителей, Литовского киноцентра, ЛКА, Литовского союза кинематографистов, Ассоциации независимых продюсеров.Как сообщает 15min.lt, после того, как будет учреждена новая академия, возобновить награждения предполагается в 2020 году.Вручение наград "Серебряный журавль" в области киноискусства устраивалось более десяти лет с целью оценить вклад наиболее заслуженных создателей кино. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество, культура Ключевые слова: финансирование, кино, премия, Серебрянный журавль География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии