Экс-лидер литовского Соцфронта останется за решеткой 🔊 Воспроизвести Альгирдас Палецкис



В Литве подозреваемому в шпионаже бывшему лидеру Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдасу Паляцкису предлагается продлить арест еще на три месяца.



Заведующая Отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сказала BNS, что арест А. Паляцкиса просят продлить на максимальный срок три месяца.



А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года. В отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.



О том, что А. Паляцкис задежан и ему, а также "сети лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования. В Литве подозреваемому в шпионаже бывшему лидеру Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдасу Паляцкису предлагается продлить арест еще на три месяца.Заведующая Отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сказала BNS, что арест А. Паляцкиса просят продлить на максимальный срок три месяца.А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года. В отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.О том, что А. Паляцкис задежан и ему, а также "сети лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования. Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.



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Подозреваемый в Литве шпионаже в пользу России Альгирдас Паляцкис не может встретиться с близкими – за девять месяцев ему всего раз позволили увидеться с женой, говорит отец подозреваемого, бывший европарламентарий Юстас Паляцкис.



"Почти за девять месяцев одну встреча была у жены, больше никто: ни дети, ни родители, ни другие близкие, – не встречались. Общаемся письмами", – сказал Ю. Паляцкис BNS.



Бывший политик сказал, что сын "категорически отрицает обвинения".



Ю. Паляцкис говорит, что видеться с близкими его сыну не позволяет прокурор, и удивлен таким решением.



"Насколько я знаю от адвоката, это прерогативы прокурора. Почему он принимает такие решения, я не могу сказать, так как я не юрист. Что это может хотя бы как-то повредить расследованию... даже не представляю, чем это может повредить. Может, это какое-то средство давления", – рассуждал он.



Подозреваемый в шпионаже А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. Каунасский окружной суд во вторник должен принять соответствующее решение.



По словам Ю. Паляцкиса, условия ареста сын "считает терпимыми".



По данным новостного портала delfi.lt, в отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.



Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.



Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.



Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший лидер А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки в связи с угрозами национальной безопасности.



Разведка назвала СНФ благоприятствующей России политической партией.



Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии