Загрузка... Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Jens Meyer Логотип компании Google. Архивное фото



Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании, сообщает



Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. "Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - отмечает звуковой гигант.



Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.



Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки. Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании, сообщает РИА Новости Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. "Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - отмечает звуковой гигант.Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: слежка, Google, голос, сообщения — статья прочитана 95 раз Комментарии