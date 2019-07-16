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Google признал, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

© AP Photo / Jens Meyer Логотип компании Google. Архивное фото


Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании, сообщает РИА Новости.

Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. "Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - отмечает звуковой гигант.

Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.

Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.
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РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: слежка, Google, голос, сообщения
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добавлена сегодня, 16 июля, 09:00

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