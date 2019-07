Загрузка... The Wall Street Journal США : астероидная угроза — не научная фантастика 🔊 Воспроизвести © NASA/JPL-Caltech



В мае группа ученых со всего мира собралась в пригороде Вашингтона, чтобы попытаться найти ответ на тревожный вопрос: что делать с астероидом, летящим к Земле.



Астрономы горной обсерватории на Гавайях на расстоянии 56 миллионов километров от Земли обнаружили астероид примерно 245 метров диаметром, окрестив его 2019 PDC. По меркам астероидов, он был довольно небольшим и совсем не походил на тот десятикилометровый кусок космической скалы, который, как считается, уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. Тем не менее астероид летел со скоростью почти 50 тысяч километров в час, и, если бы он взрезался в Землю, то удар высвободил бы энергию, эквивалентную взрыву 500 мегатонн тротила, что примерно в 10 раз мощнее, чем самая мощная из когда-либо созданных ядерных бомб. В мае группа ученых со всего мира собралась в пригороде Вашингтона, чтобы попытаться найти ответ на тревожный вопрос: что делать с астероидом, летящим к Земле.Астрономы горной обсерватории на Гавайях на расстоянии 56 миллионов километров от Земли обнаружили астероид примерно 245 метров диаметром, окрестив его 2019 PDC. По меркам астероидов, он был довольно небольшим и совсем не походил на тот десятикилометровый кусок космической скалы, который, как считается, уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. Тем не менее астероид летел со скоростью почти 50 тысяч километров в час, и, если бы он взрезался в Землю, то удар высвободил бы энергию, эквивалентную взрыву 500 мегатонн тротила, что примерно в 10 раз мощнее, чем самая мощная из когда-либо созданных ядерных бомб.



Все это было весьма устрашающим, но, к счастью, происходило не на самом деле: ученые участвовали в весьма драматичном, но научно обоснованном сценарии гипотетического столкновения астероида с Землей во время шестой Конференции по планетарной обороне, проводимой Международной академией астронавтики в Колледж-Парке штата Мэриленд.



На этот раз небо не обрушилось на Землю, но вопросы, послужившие причиной проведения этих «учений», остаются остро актуальными. Многие ученые утверждают, что самый эффективный способ справиться с угрозой, исходящей от небольшого астероида — это послать к нему беспилотный космический аппарат с ядерным взрывным устройством на борту (они не очень хотят называть его бомбой), который сможет его взорвать или сбить с курса. Уничтожение угрожающего астероида с помощью ядерного оружия — метод, который предпочитает и Голливуд: он прекрасно сработал у Брюса Уиллиса в захватывающем, но с научной точки зрения спорном фильме 1998 года «Армагеддон». Но вариант с ядерным оружием в реальности сталкивается с серьезными препятствиями. Отправка ядерного оружия в космос — даже ради спасения Денвера — многих заставляет нервничать, кроме того, она может идти в разрез с международными договорами, регулирующими милитаризацию космоса.



Поэтому после жарких споров, ученые, собравшиеся в Мэриленде, решили применить против страшного астероида флот из беспилотных, неядерных космических аппаратов, способных нанести по нему «кинетический удар». По сути, это технология пушечного ядра: вы нагружаете аппарат твердыми металлами, а затем делаете так, чтобы он врезался в астероид — не для того, чтобы разрушить, а чтобы немного снизить его скорость. Таким образом, к тому времени, как астероид достигнет предполагаемой точки встречи с Землей, наша планета уже уйдет дальше по своей орбите, а астероид пролетит мимо, не нанеся никакого вреда.



По крайней мере, в теории. По сценарию НАСА, который прорабатывался в Мэриленде, Европейское космическое агентство, Япония, Россия и Китай поспешно спроектировали и без испытаний запустили аппараты, предназначенные для кинетического удара. Три из них врезались в астероид. Основная часть астероида изменила орбиту и теперь не должна была попасть на Землю. Денвер был спасен! К несчастью, в результате одного из кинетических ударов от астероида неожиданно откололся кусок 60 метров в диаметре — и теперь должен был упасть на Нью-Йорк.



Единственной надеждой было уничтожить этот фрагмент с помощью ядерного оружия. Но существующие ныне наземные баллистические ядерные ракеты не предназначены для перехвата цели в космосе, а для того, чтобы запустить навстречу астероиду космический аппарат с ядерным оружием, у нас уже не было времени. Нью-Йорку просто оставалось принять на себя удар. Миллионы людей были эвакуированы, астероид огненным шаром взорвался над Центральным Парком и Манхэттен был стерт с лица земли.



К счастью, в реальности Манхэттен пока цел и невредим. Но учения напомнили нам, что защита планеты от астероидов — не предмет научной фантастики, а серьезное и необходимое дело.



Конечно, риск, что наша цивилизация будет уничтожена астероидом, очень мал, по крайней мере, в ближайшее время. Падения астероидов, которые опустошают целые регионы и вызывают катастрофические климатические изменения, в среднем случаются лишь раз в 100 000 лет или даже реже. Правда, Землю постоянно бомбардируют маленькие астероиды, которые почти всегда сгорают высоко в атмосфере, распадаясь на метеоры — визуально очень впечатляющие, но не представляющие совсем никакой опасности или опасность минимальную. Например, в декабре 2018 года в атмосфере над Беринговым морем взорвался астероид размером 10 метров в диаметре, высвободив энергию, равную дюжине хиросимских бомб, — но за исключением нескольких спутников и сенсорных систем, никто этого даже не заметил.



Наиболее вероятная угроза исходит не от самых больших и не от самых маленьких астероидов, а от средних. За последние два десятилетия охотники за астероидами из НАСА обнаружили и отследили орбиты более чем 20 000 астероидов, также известных под названием околоземных объектов, которые проходят неподалеку от Земли, вращаясь вокруг Солнца. Из них около 2000 были классифицированы как потенциально опасные: это астроиды достаточно большие (более 140 метров в диаметре), чтобы вызывать локальные разрушения. И, что важно, их траектории проходят достаточно близко от Земли, чтобы теоретически когда-то начать представлять угрозу.



Хорошая новость заключается в том, что, по расчетам ученых, ни один из этих известных астероидов не должен столкнуться с Землей по крайней мере в ближайшие сто лет. Некоторые из них, однако, пройдут довольно близко: в одну чертову пятницу 13-го апреля 2029 года астероид диаметром в 300 метров под названием Апофис пройдет менее чем в 30 тысячах километров от земли — а это ближе, чем орбита спутников, которые транслируют нам DISH TV.



Но есть и плохие новости: сотни тысяч других околоземных астероидов — больших и маленьких — пока не были обнаружены. Мы понятия не имеем, где они сейчас и куда направляются. 15 февраля 2013 года относительно небольшой астероид диаметром чуть меньше 20 метров, двигавшийся со скоростью 70 тысяч километров в час, взорвался в атмосфере неподалеку от российского города Челябинска, вызвав ударную волну, от которой пострадало полторы тысячи человек. Никто не видел, как он приближается к Земле.



Нам нужно найти и отследить траекторию этих неизвестных врагов как можно скорее. Но хотя бюджет НАСА, выделяемый на «планетарную защиту», в последнее десятилетие постоянно рос, те 150 миллионов долларов, которые в 2019 году были выделены на обнаружение астероидов и другие связанные с этим программы, все еще составляют всего менее 1% от общего бюджета космического агентства, достигающего 21,5 миллиарда долларов.



Также неясно, сможем ли мы изменить траекторию небольшого, но опасного астероида, летящего к нам, даже если заметим его. Ни один метод, который предположительно поможет отразить астероид, не был испробован в реальных условиях — а учения, прошедшие на конференции, показали, что при использовании непроверенных технологий всегда что-то может пойти не так.



В 2021 году НАСА намеревается запустить тренировочную миссию, в ходе которой агентство попытается с помощью кинетических ударов изменить орбиту неопасного двойного астероида Дидимос. Впоследствии потребуется еще много испытаний, чтобы достичь хотя бы скромных успехов в защите планеты. (Из-за юридических и политических возражений НАСА не планирует испытывать в космосе методы изменения траектории астероидов с использованием ядерных взрывов.)



За свои 4,5 миллиарда лет существования Земля миллионы раз подвергалась ударам мощных астероидов, и это неизбежно случится снова — через двести лет или уже в ближайший вторник. Поэтому вопрос не в том, столкнется ли человечество когда-то с проблемой астероидной угрозы, вопрос лишь в том — когда именно это произойдет.



Автор: Гордон Диллоу (Gordon L. Dillow) для The Wall Street Journal, США, перевод Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА подсчитали, что этот огромный камень летит в сторону Денвера. Если траекторию астероида не удастся изменить, то придется переселять два миллиона человек, а город будет уничтожен.Все это было весьма устрашающим, но, к счастью, происходило не на самом деле: ученые участвовали в весьма драматичном, но научно обоснованном сценарии гипотетического столкновения астероида с Землей во время шестой Конференции по планетарной обороне, проводимой Международной академией астронавтики в Колледж-Парке штата Мэриленд.На этот раз небо не обрушилось на Землю, но вопросы, послужившие причиной проведения этих «учений», остаются остро актуальными. Многие ученые утверждают, что самый эффективный способ справиться с угрозой, исходящей от небольшого астероида — это послать к нему беспилотный космический аппарат с ядерным взрывным устройством на борту (они не очень хотят называть его бомбой), который сможет его взорвать или сбить с курса. Уничтожение угрожающего астероида с помощью ядерного оружия — метод, который предпочитает и Голливуд: он прекрасно сработал у Брюса Уиллиса в захватывающем, но с научной точки зрения спорном фильме 1998 года «Армагеддон». Но вариант с ядерным оружием в реальности сталкивается с серьезными препятствиями. Отправка ядерного оружия в космос — даже ради спасения Денвера — многих заставляет нервничать, кроме того, она может идти в разрез с международными договорами, регулирующими милитаризацию космоса.Поэтому после жарких споров, ученые, собравшиеся в Мэриленде, решили применить против страшного астероида флот из беспилотных, неядерных космических аппаратов, способных нанести по нему «кинетический удар». По сути, это технология пушечного ядра: вы нагружаете аппарат твердыми металлами, а затем делаете так, чтобы он врезался в астероид — не для того, чтобы разрушить, а чтобы немного снизить его скорость. Таким образом, к тому времени, как астероид достигнет предполагаемой точки встречи с Землей, наша планета уже уйдет дальше по своей орбите, а астероид пролетит мимо, не нанеся никакого вреда.По крайней мере, в теории. По сценарию НАСА, который прорабатывался в Мэриленде, Европейское космическое агентство, Япония, Россия и Китай поспешно спроектировали и без испытаний запустили аппараты, предназначенные для кинетического удара. Три из них врезались в астероид. Основная часть астероида изменила орбиту и теперь не должна была попасть на Землю. Денвер был спасен! К несчастью, в результате одного из кинетических ударов от астероида неожиданно откололся кусок 60 метров в диаметре — и теперь должен был упасть на Нью-Йорк.Единственной надеждой было уничтожить этот фрагмент с помощью ядерного оружия. Но существующие ныне наземные баллистические ядерные ракеты не предназначены для перехвата цели в космосе, а для того, чтобы запустить навстречу астероиду космический аппарат с ядерным оружием, у нас уже не было времени. Нью-Йорку просто оставалось принять на себя удар. Миллионы людей были эвакуированы, астероид огненным шаром взорвался над Центральным Парком и Манхэттен был стерт с лица земли.К счастью, в реальности Манхэттен пока цел и невредим. Но учения напомнили нам, что защита планеты от астероидов — не предмет научной фантастики, а серьезное и необходимое дело.Конечно, риск, что наша цивилизация будет уничтожена астероидом, очень мал, по крайней мере, в ближайшее время. Падения астероидов, которые опустошают целые регионы и вызывают катастрофические климатические изменения, в среднем случаются лишь раз в 100 000 лет или даже реже. Правда, Землю постоянно бомбардируют маленькие астероиды, которые почти всегда сгорают высоко в атмосфере, распадаясь на метеоры — визуально очень впечатляющие, но не представляющие совсем никакой опасности или опасность минимальную. Например, в декабре 2018 года в атмосфере над Беринговым морем взорвался астероид размером 10 метров в диаметре, высвободив энергию, равную дюжине хиросимских бомб, — но за исключением нескольких спутников и сенсорных систем, никто этого даже не заметил.Наиболее вероятная угроза исходит не от самых больших и не от самых маленьких астероидов, а от средних. За последние два десятилетия охотники за астероидами из НАСА обнаружили и отследили орбиты более чем 20 000 астероидов, также известных под названием околоземных объектов, которые проходят неподалеку от Земли, вращаясь вокруг Солнца. Из них около 2000 были классифицированы как потенциально опасные: это астроиды достаточно большие (более 140 метров в диаметре), чтобы вызывать локальные разрушения. И, что важно, их траектории проходят достаточно близко от Земли, чтобы теоретически когда-то начать представлять угрозу.Хорошая новость заключается в том, что, по расчетам ученых, ни один из этих известных астероидов не должен столкнуться с Землей по крайней мере в ближайшие сто лет. Некоторые из них, однако, пройдут довольно близко: в одну чертову пятницу 13-го апреля 2029 года астероид диаметром в 300 метров под названием Апофис пройдет менее чем в 30 тысячах километров от земли — а это ближе, чем орбита спутников, которые транслируют нам DISH TV.Но есть и плохие новости: сотни тысяч других околоземных астероидов — больших и маленьких — пока не были обнаружены. Мы понятия не имеем, где они сейчас и куда направляются. 15 февраля 2013 года относительно небольшой астероид диаметром чуть меньше 20 метров, двигавшийся со скоростью 70 тысяч километров в час, взорвался в атмосфере неподалеку от российского города Челябинска, вызвав ударную волну, от которой пострадало полторы тысячи человек. Никто не видел, как он приближается к Земле.Нам нужно найти и отследить траекторию этих неизвестных врагов как можно скорее. Но хотя бюджет НАСА, выделяемый на «планетарную защиту», в последнее десятилетие постоянно рос, те 150 миллионов долларов, которые в 2019 году были выделены на обнаружение астероидов и другие связанные с этим программы, все еще составляют всего менее 1% от общего бюджета космического агентства, достигающего 21,5 миллиарда долларов.Также неясно, сможем ли мы изменить траекторию небольшого, но опасного астероида, летящего к нам, даже если заметим его. Ни один метод, который предположительно поможет отразить астероид, не был испробован в реальных условиях — а учения, прошедшие на конференции, показали, что при использовании непроверенных технологий всегда что-то может пойти не так.В 2021 году НАСА намеревается запустить тренировочную миссию, в ходе которой агентство попытается с помощью кинетических ударов изменить орбиту неопасного двойного астероида Дидимос. Впоследствии потребуется еще много испытаний, чтобы достичь хотя бы скромных успехов в защите планеты. (Из-за юридических и политических возражений НАСА не планирует испытывать в космосе методы изменения траектории астероидов с использованием ядерных взрывов.)За свои 4,5 миллиарда лет существования Земля миллионы раз подвергалась ударам мощных астероидов, и это неизбежно случится снова — через двести лет или уже в ближайший вторник. Поэтому вопрос не в том, столкнется ли человечество когда-то с проблемой астероидной угрозы, вопрос лишь в том — когда именно это произойдет.Автор: Гордон Диллоу (Gordon L. Dillow) для The Wall Street Journal, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в мире, чп и криминал, образование Ключевые слова: космос, опасность, астероиды — статья прочитана 176 раз Комментарии