Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок 🔊 Воспроизвести



Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщае



Расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах. По данным источников, эти договоренности позволят Нью-Дели в ближайшее время внести первый транш за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.



Напомним, в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Стороны также договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и фрегатов проекта 11356. Ранее индийская сторона выразила намерение закупить дополнительную партию танков Т-90. Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщае RUPOSTERS Расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах. По данным источников, эти договоренности позволят Нью-Дели в ближайшее время внести первый транш за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.Напомним, в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Стороны также договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и фрегатов проекта 11356. Ранее индийская сторона выразила намерение закупить дополнительную партию танков Т-90. ruposters.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, индия, доллар, вооружения, расчеты, контракты — статья прочитана 149 раз Комментарии