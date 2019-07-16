|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщае RUPOSTERS.
Расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах. По данным источников, эти договоренности позволят Нью-Дели в ближайшее время внести первый транш за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.
Напомним, в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Стороны также договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и фрегатов проекта 11356. Ранее индийская сторона выразила намерение закупить дополнительную партию танков Т-90.
ruposters.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|