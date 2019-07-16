Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок



Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщае RUPOSTERS.

Расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах. По данным источников, эти договоренности позволят Нью-Дели в ближайшее время внести первый транш за два корабля, которые сейчас строит Россия для ВМС Индии.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.

Напомним, в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Стороны также договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и фрегатов проекта 11356. Ранее индийская сторона выразила намерение закупить дополнительную партию танков Т-90.
ruposters.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, индия, доллар, вооружения, расчеты, контракты
статья прочитана 149 раз
добавлена сегодня, 16 июля, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка