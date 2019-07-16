Борьба с «отмывами»: из латвийских банков ушли 10 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из латвийских банков ушли около 10 млрд евро «нерезидентских» денег. Об этом в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале, пишет



По ее словам, эти деньги ушли под соответствующим «контроле», поэтому нельзя сказать, что они все были «плохими» или «грязными». В настоящее время в латвийских банках лежат около 3,5 млрд евро, принадлежащих иностранцам.



Черная-Межмале также подчеркнула, что FKTK продолжит начатую работу по реализации рекомендаций экспертов Moneyval в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Латвия продлила срок, до которого необходимо осуществить соответствующие рекомендации, до 31 августа.



Она рассказала, что до конца лета необходимо решить ряд вопросов, связанных с разработкой нормативных актов, а в отношении FKTK — с проверками в банках. Когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из латвийских банков ушли около 10 млрд евро «нерезидентских» денег. Об этом в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Rus.lsm.lv.По ее словам, эти деньги ушли под соответствующим «контроле», поэтому нельзя сказать, что они все были «плохими» или «грязными». В настоящее время в латвийских банках лежат около 3,5 млрд евро, принадлежащих иностранцам.Черная-Межмале также подчеркнула, что FKTK продолжит начатую работу по реализации рекомендаций экспертов Moneyval в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Латвия продлила срок, до которого необходимо осуществить соответствующие рекомендации, до 31 августа.Она рассказала, что до конца лета необходимо решить ряд вопросов, связанных с разработкой нормативных актов, а в отношении FKTK — с проверками в банках. novayagazeta.ee Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: деньги, отмывание, банки География: Латвия — статья прочитана 138 раз Комментарии