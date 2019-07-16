Загрузка... Американские военные пригрозили смертью собравшимся атаковать «Зону 51», где «прячут» инопланетян 🔊 Воспроизвести



Освободить представителей внеземных цивилизаций выразили намерение уже более миллиона человек, сообщает



Армия США выступила с резким заявлением в адрес добровольцев, которые вызвались взять штурмом «Зону 51» для освобождения якобы заключенных там инопланетян. Людям напомнили, что военную базу в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.



Официальное заявление прозвучало из уст представителя ВВС США Лоры МакЭндрюс. В нем она попросила людей не приближаться к военной базе.



«"Зона 51" - открытая тренировочная площадка для воздушных сил США, и мы предостерегаем любого от попытки вторжения в район, где тренируются военные силы. ВВС всегда готовы защищать Америку и ее активы», - подчеркнула МакЭндрюс. Освободить представителей внеземных цивилизаций выразили намерение уже более миллиона человек, сообщает ЗВЕЗДА Армия США выступила с резким заявлением в адрес добровольцев, которые вызвались взять штурмом «Зону 51» для освобождения якобы заключенных там инопланетян. Людям напомнили, что военную базу в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.Официальное заявление прозвучало из уст представителя ВВС США Лоры МакЭндрюс. В нем она попросила людей не приближаться к военной базе.«"Зона 51" - открытая тренировочная площадка для воздушных сил США, и мы предостерегаем любого от попытки вторжения в район, где тренируются военные силы. ВВС всегда готовы защищать Америку и ее активы», - подчеркнула МакЭндрюс. База «Зона 51» строго охраняется, по ее периметру расставлены таблички с надписями «Использование убивающей силы разрешено», напоминает Daily Express. Атака секретной территории добровольцами намечена на 20 сентября, на страницу события в Facebook под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек. Издание отмечает, что описание мероприятия, где участникам предлагается бежать быстрее, чем пули военных, выглядит шуточным, однако ВВС США и некоторые другие интернет-пользователи воспринимают его всерьез.



«Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора, согласно которым на ее территории проводятся опыты над инопланетянами, в бункерах хранятся потерпевшие крушение НЛО, а на полигонах ведутся испытания аналогов инопланетных кораблей. Поводом для домыслов стало то, что существовавшую с 1955 года военную базу частично рассекретили только в 2013 году, рассказав, что там разрабатывают летательные аппараты нового типа. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: общество, чп и криминал, образование Ключевые слова: инопланетяне, база, США — статья прочитана 58 раз Комментарии