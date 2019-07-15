Яйца Литвы - под американский контроль 🔊 Воспроизвести



Эксперты из США с понедельника проверяют связанную с группой Viciunu grupe кооперативную компанию Baltic Egg Production, которая хотела бы экспортировать яйца и продукты из них.



По словам заместителя руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы Мантаса Сташкявичюса, если разрешение будет получено, то Литва станет вторым государством Евросоюза (ЕС) после Нидерландов, которое сможет экспортировать яйца и продукты из них в США. Baltic egg production – единственное предприятие, заинтересовавшееся этим разрешением.



"Baltic egg production уже несколько лет активно старается получить разрешение на экспорт продуктов из яиц в США, принимает много мер дополнительно, включая приобретение специальной техники – машину для мытья яиц, которая не характерна для Европы, а правовые акты Америки требуют таких машин", – сказал BNS М. Сташкявичюс.



Во время визита в Литву американские эксперты также дадут оценку экспортирующим мясную продукцию предприятиям Utenos mesa, Krekenavos mesa и Liutukas ir ko. Согласно правилам США, аудиторы страны должны каждые три года проверять экспортирующие компании.



Сейчас Литва экспортирует в США молочные, рыбные и мясные продукты. Эксперты из США с понедельника проверяют связанную с группой Viciunu grupe кооперативную компанию Baltic Egg Production, которая хотела бы экспортировать яйца и продукты из них.По словам заместителя руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы Мантаса Сташкявичюса, если разрешение будет получено, то Литва станет вторым государством Евросоюза (ЕС) после Нидерландов, которое сможет экспортировать яйца и продукты из них в США. Baltic egg production – единственное предприятие, заинтересовавшееся этим разрешением."Baltic egg production уже несколько лет активно старается получить разрешение на экспорт продуктов из яиц в США, принимает много мер дополнительно, включая приобретение специальной техники – машину для мытья яиц, которая не характерна для Европы, а правовые акты Америки требуют таких машин", – сказал BNS М. Сташкявичюс.Во время визита в Литву американские эксперты также дадут оценку экспортирующим мясную продукцию предприятиям Utenos mesa, Krekenavos mesa и Liutukas ir ko. Согласно правилам США, аудиторы страны должны каждые три года проверять экспортирующие компании.Сейчас Литва экспортирует в США молочные, рыбные и мясные продукты. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: США, поставки, яйца География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии