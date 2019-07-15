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Президент Литвы встретился с участниками Миссии Сибирь
В понедельник литовский президент Гитанас Науседа встретился с участниками "Миссии Сибирь".
Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас, встреча состоялась в продолжение ежегодных встреч с участниками проекта экс-президента Дали Грибаускайте накануне каждой экспедиции.
"Мы просто продолжаем традицию", – сказал он.
Десятидневная экспедиция начнется 17 июля.
Россия второй год подряд не разрешила участникам гражданской инициативы "Миссия Сибирь" ехать в Красноярск, чтобы приводить там в порядок захоронения ссыльных и политзаключенных. Поэтому, как и в прошлом году, было решено отправиться в Казахстан.
Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются встретиться с проживающими там соотечественниками или их потомками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.
Проект "Миссия Сибирь" осуществляется с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили место ссылок и заключения литовцев в Сибири (Россия), Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.
В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек.
География: Литва
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