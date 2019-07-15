Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В первом полугодии этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas составила 83,2 млн евро – на 4% больше, чем в январе-июне прошлого года.



Только в июне выручка Novaturas достигала 19,9 млн евро – это на 9% меньше, чем в июне 2018 года, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В январе-июне компания обслужила 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а только в июне – 35,7 тыс. – на 8% меньше.



Прибыль Novaturas в 2018 году составила 5,4 млн евро и была на треть меньше, чем в позапрошлом году, а выручка в 2018 году составила 181,8 млн евро и была на 29% больше, чем в 2017 году.



В мае гендиректора туроператора Аудроне Кейните признала, что рост в этом году будет тормозиться стабилизацией рынка туристического бизнеса и новыми конкурентами. В первом полугодии этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas составила 83,2 млн евро – на 4% больше, чем в январе-июне прошлого года.Только в июне выручка Novaturas достигала 19,9 млн евро – это на 9% меньше, чем в июне 2018 года, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.В январе-июне компания обслужила 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а только в июне – 35,7 тыс. – на 8% меньше.Прибыль Novaturas в 2018 году составила 5,4 млн евро и была на треть меньше, чем в позапрошлом году, а выручка в 2018 году составила 181,8 млн евро и была на 29% больше, чем в 2017 году.В мае гендиректора туроператора Аудроне Кейните признала, что рост в этом году будет тормозиться стабилизацией рынка туристического бизнеса и новыми конкурентами. 47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator.



Акции Novaturas котируются на фондовых биржах Вильнюса и Варшавы.



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В Литве за шесть месяцев этого года зарегистрировано 92,7 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 3,3% больше, чем в январе-июне 2018 года (89,7 тыс.).



Средний возраст вновь ввезенных подержанных автомобилей был 11,3 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей достигает 71,3% (в январе-апреле 2018 года – 74,6%).



В этом году 119,3 тыс. подержанных автомобилей было перерегистрировано в связи со сменой владельца (на 9,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года), их средний возраст был 14,8 года.



Только в июне в Литве впервые было зарегистрировано 15,3 тыс. подержанных автомобилей (на 10,8% меньше, чем за такой же месяц 2018 года), их средний возраст был 11 лет. Больше всего было зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (2,4 тыс.), BMW (1,5 тыс.) и Opel (1,4 тыс.). Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии