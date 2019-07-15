Г. Науседа вносит кандидатуру В. Рупшиса на должность главнокомандующего ВС Литвы 🔊 Воспроизвести генерал-майор Вальдемарас Рупшис



Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник внес в сейм кандидатуру командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.



Это намечено в подписанном президентом декрете.



Кандидатура 52-летнего офицера будет представлена сейму во вторник.



Если парламентарии утвердят кандидатуру В. Рупшиса, то он сменит на посту главнокомандующего ВС завершающего срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, который упоминается в качестве кандидата на должность советника Г. Науседы по вопросам национальной безопасности.



Президент в понедельник также издал декрет об освобождении Й. В. Жукаса от должности главнокомандующего ВС. Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник внес в сейм кандидатуру командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.Это намечено в подписанном президентом декрете.Кандидатура 52-летнего офицера будет представлена сейму во вторник.Если парламентарии утвердят кандидатуру В. Рупшиса, то он сменит на посту главнокомандующего ВС завершающего срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, который упоминается в качестве кандидата на должность советника Г. Науседы по вопросам национальной безопасности.Президент в понедельник также издал декрет об освобождении Й. В. Жукаса от должности главнокомандующего ВС. Службу в системе обороны В. Рупшис начал в 1990 году. Спустя два года он стал командиром Шяуляйского мотодесантного взвода бригады Полевых войск Литвы, потом командовал ротой.



В 1996 году офицер был назначен заместителем командира Каунасского батальона им. князя Вайдотаса, позже стал начальником Отдела операций штаба батальона.



В 2001 году В. Рупшис служил заместителем командира в Мотопехотном батальона им. Великого князя Литовского Кестутиса, а потом был назначен командиром этого подразделения и занимал эту должность до 2005 года.



Еще год спустя В. Рупшис был назначен на службу в Литовскую военную академию (ЛВА), а потом в результате ротации был переведен в Департамент персонала и социальной защиты Министерства обороны.



В 2011 году офицер был произведен в полковники и стал командовать Механизированной пехотной бригадой Gelezinis Vilkas ("Железный волк").



С сентября 2013 года В. Рупшис назначен на должность директора Департамента персонала Минобороны, а еще год спустя он стал помощником главнокомандующего Й. В. Жукаса.



Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, ему было присвоено звание бригадного генерала. Спустя два года он был произведен в генерал-майоры.



В. Рупшис закончил ЛВА, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, минобороны, главком, назначение География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии