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В Швеции впервые посадили в тюрьму мужчину за обычный секс



Верховный суд Швеции впервые вынес обвинительный приговор об изнасиловании по принятому в прошлом году закону о согласии на секс, сообщает ru.focus.lv.

Мужчина, имя которого не называется, был призван виновным в сексуальном насилии и осужден на восемь месяцев тюрьмы за половой акт с женщиной, с которой познакомился в социальных сетях.

Жертва сообщила, что «была пассивна и не выразила явного согласия на сексуальный акт».

Поправка к закону, по которой был осужден обвиняемый, вступила в действие в прошлом году. Теперь в Швеции любое соитие без явного вербального и физического согласия считается изнасилованием.

Ранее для подтверждения изнасилования требовалось найти признаки применения насилия, использования уязвимого положения жертвы или иных способов принуждения к сексу.

Швеция стала 10-й страной в Европе, внедрившей подобный закон о характере сексуальных преступлений.
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ru.focus.lv
Категории: общество, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Секс, приговор, соцсети, знакомства
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добавлена сегодня, 15 июля, 12:05

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