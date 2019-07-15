Загрузка... В Швеции впервые посадили в тюрьму мужчину за обычный секс 🔊 Воспроизвести



Верховный суд Швеции впервые вынес обвинительный приговор об изнасиловании по принятому в прошлом году закону о согласии на секс, сообщает



Мужчина, имя которого не называется, был призван виновным в сексуальном насилии и осужден на восемь месяцев тюрьмы за половой акт с женщиной, с которой познакомился в социальных сетях.



Жертва сообщила, что «была пассивна и не выразила явного согласия на сексуальный акт».



Поправка к закону, по которой был осужден обвиняемый, вступила в действие в прошлом году. Теперь в Швеции любое соитие без явного вербального и физического согласия считается изнасилованием.



Ранее для подтверждения изнасилования требовалось найти признаки применения насилия, использования уязвимого положения жертвы или иных способов принуждения к сексу.



Швеция стала 10-й страной в Европе, внедрившей подобный закон о характере сексуальных преступлений. Верховный суд Швеции впервые вынес обвинительный приговор об изнасиловании по принятому в прошлом году закону о согласии на секс, сообщает ru.focus.lv Мужчина, имя которого не называется, был призван виновным в сексуальном насилии и осужден на восемь месяцев тюрьмы за половой акт с женщиной, с которой познакомился в социальных сетях.Жертва сообщила, что «была пассивна и не выразила явного согласия на сексуальный акт».Поправка к закону, по которой был осужден обвиняемый, вступила в действие в прошлом году. Теперь в Швеции любое соитие без явного вербального и физического согласия считается изнасилованием.Ранее для подтверждения изнасилования требовалось найти признаки применения насилия, использования уязвимого положения жертвы или иных способов принуждения к сексу.Швеция стала 10-й страной в Европе, внедрившей подобный закон о характере сексуальных преступлений. Загрузка... ru.focus.lv Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Секс, приговор, соцсети, знакомства — статья прочитана 311 раз Комментарии