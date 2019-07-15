Телеканал 112.Украина отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз 🔊 Воспроизвести © Поліція Києва Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019



Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" из-за угроз, сообщает



Ранее с рекомендацией отказаться от показа выступил Международный редакционный совет.



"Безопасность сотрудников для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил", — заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф. Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" из-за угроз, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала.Ранее с рекомендацией отказаться от показа выступил Международный редакционный совет."Безопасность сотрудников для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил", — заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф. Руководитель холдинга также призвал президента, министра внутренних дел, главу СБУ, посольства стран G7 и международные организации обеспечить право на работу и безопасность сотрудников холдинга.



В субботу здание, где находится редакция канала, обстреляли из гранатомета. Никто не пострадал, полиция завела уголовное дело по статье "Террористический акт". После этого руководство холдинга пообещало усилить охрану здания.



В этот же день у здания СБУ националисты устроили акцию с требованием не показывать фильм.



Накануне телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного фильма.



Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: фильм, обстрел, телеканал, отмена, показ География: Украина — статья прочитана 111 раз Комментарии