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Рейс Дортмунд-Рига забыли заправить: пассажиры самолета WizzAir пережили настоящий ужас



В одной из групп социальной сети Facebook появился пост женщины, пережившей несколько неприятных часов в самолете компании WizzAir, сообщает PRESS.LV.



"Вообще то ещё до запуска двигателей, в чеклисте пилотов имеется пункт проверки заправки и вычисления необходимого количества топлива. А также при программировании mcdu или fms проверяется количество топлива и количество запасного топлива. Так что не в топливе было дело", - отметили в комментариях.

"Самолёт заправляют 15-20 минут! 1,5 часа это значит ещё что-то было!", - писали люди.

"Они могут сказать, все что угодно. Проще сказать, то, что люди поймут, а причина может быть другая. Главное, что всё хорошо", - отметили комментаторы.
press.lv
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: самолет, авиарейс, соцсети, неисправность
География: Латвия
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добавлена сегодня, 15 июля, 12:00

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