Рейс Дортмунд-Рига забыли заправить: пассажиры самолета WizzAir пережили настоящий ужас 🔊 Воспроизвести



В одной из групп социальной сети Facebook появился пост женщины, пережившей несколько неприятных часов в самолете компании WizzAir, сообщает







"Вообще то ещё до запуска двигателей, в чеклисте пилотов имеется пункт проверки заправки и вычисления необходимого количества топлива. А также при программировании mcdu или fms проверяется количество топлива и количество запасного топлива. Так что не в топливе было дело", - отметили в комментариях.



"Самолёт заправляют 15-20 минут! 1,5 часа это значит ещё что-то было!", - писали люди.



"Они могут сказать, все что угодно. Проще сказать, то, что люди поймут, а причина может быть другая. Главное, что всё хорошо", - отметили комментаторы. В одной из групп социальной сети Facebook появился пост женщины, пережившей несколько неприятных часов в самолете компании WizzAir, сообщает PRESS.LV "Вообще то ещё до запуска двигателей, в чеклисте пилотов имеется пункт проверки заправки и вычисления необходимого количества топлива. А также при программировании mcdu или fms проверяется количество топлива и количество запасного топлива. Так что не в топливе было дело", - отметили в комментариях."Самолёт заправляют 15-20 минут! 1,5 часа это значит ещё что-то было!", - писали люди."Они могут сказать, все что угодно. Проще сказать, то, что люди поймут, а причина может быть другая. Главное, что всё хорошо", - отметили комментаторы. press.lv Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: самолет, авиарейс, соцсети, неисправность География: Латвия — статья прочитана 199 раз Комментарии