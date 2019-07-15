Лучшая женская роль IV фестиваля „SANKRYŽA“ – Анна Гланц-Маргулис и ее «Яблоки» 🔊 Воспроизвести







На IV Международном фестивале „Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЕСТОК” („SANKRYŽA“) неизгладимое впечатление на зрителей произвела необычная встреча с израильской актрисой Анной Гланц-Маргулис театра «Лестница» и ее моноспектаклем «Яблоки» по рассказу Дины Рубиной "Яблоки из сада Шлицбутера".



Актриса победила в номинации «Лучшая женская роль». Анна «выкладывается» в спектакле так, что вы забываете дышать, и поняв, какой подарок вам преподнесла судьба, одариваете актрису бурными аплодисментами! Об этом спектакле Обзор рассказывал своим читателям.



Многие потом скажут: «Анна Гланц-Маргулис - талантливейшая актриса. Едва она вышла на сцену, едва произнесла несколько реплик, как зал погрузился в действо, и дальше все следили за происходящим, не отрываясь, смеялись над шутками и даже едва сдерживали, а некоторые не сдерживали, слезы в особенно чувствительных местах…». Гастроли артистки с успехом проходят в различных странах, на разных фестивалях, в последнее время большой фурор она произвела в Венгрии, России, Франции, Болгарии, Испании, Швеции! Актриса победила в номинации «Лучшая женская роль». Анна «выкладывается» в спектакле так, что вы забываете дышать, и поняв, какой подарок вам преподнесла судьба, одариваете актрису бурными аплодисментами! Об этом спектакле Обзор рассказывал своим читателям.Многие потом скажут: «Анна Гланц-Маргулис - талантливейшая актриса. Едва она вышла на сцену, едва произнесла несколько реплик, как зал погрузился в действо, и дальше все следили за происходящим, не отрываясь, смеялись над шутками и даже едва сдерживали, а некоторые не сдерживали, слезы в особенно чувствительных местах…». Гастроли артистки с успехом проходят в различных странах, на разных фестивалях, в последнее время большой фурор она произвела в Венгрии, России, Франции, Болгарии, Испании, Швеции!



Не пропустите!



Спектакль состоится 10 августа, в 19 час., в санатории Eglė, ул.Eglės 1, Конференц-зал



Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и в Info- centras в Друскининкай



Фото из архива организаторов



По многочисленным просьбам спектакль «Яблоки», который идет на русском языке, будет показан и в этом году!Не пропустите!Спектакль состоится, в 19 час., в санатории Eglė, ул.Eglės 1, Конференц-залБилеты продаются в системе Bilietai.ltС 5 августа билеты будут продаваться в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и в Info- centras в Друскининкай Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: „SANKRYŽA“, Анна Гланц-Маргулис, IV фестиваль, «Яблоки» — статья прочитана 148 раз Комментарии