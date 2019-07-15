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Лучшая женская роль IV фестиваля „SANKRYŽA“ – Анна Гланц-Маргулис и ее «Яблоки»





На IV Международном фестивале „Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЕСТОК” („SANKRYŽA“) неизгладимое впечатление на зрителей произвела необычная встреча с израильской актрисой Анной Гланц-Маргулис театра «Лестница» и ее моноспектаклем «Яблоки» по рассказу Дины Рубиной "Яблоки из сада Шлицбутера".

Актриса победила в номинации «Лучшая женская роль». Анна «выкладывается» в спектакле так, что вы забываете дышать, и поняв, какой подарок вам преподнесла судьба, одариваете актрису бурными аплодисментами! Об этом спектакле Обзор рассказывал своим читателям.

Многие потом скажут: «Анна Гланц-Маргулис - талантливейшая актриса. Едва она вышла на сцену, едва произнесла несколько реплик, как зал погрузился в действо, и дальше все следили за происходящим, не отрываясь, смеялись над шутками и даже едва сдерживали, а некоторые не сдерживали, слезы в особенно чувствительных местах…». Гастроли артистки с успехом проходят в различных странах, на разных фестивалях, в последнее время большой фурор она произвела в Венгрии, России, Франции, Болгарии, Испании, Швеции!
По многочисленным просьбам спектакль «Яблоки», который идет на русском языке, будет показан и в этом году!

Не пропустите!

Спектакль состоится 10 августа, в 19 час., в санатории Eglė, ул.Eglės 1, Конференц-зал

Билеты продаются в системе Bilietai.lt

С 5 августа билеты будут продаваться в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и в Info- centras в Друскининкай

Фото из архива организаторов

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: „SANKRYŽA“, Анна Гланц-Маргулис, IV фестиваль, «Яблоки»
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добавлена сегодня, 15 июля, 11:40

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