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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Г. Науседа обсудит в Польше двухсторонние отношения и международную ситуацию
Во вторник литовский президент Гитанас Науседа вместе с супругой отправится с первым официальным визитом в Польшу.
Как сообщили представители президента, Г. Науседа встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудит сотрудничество стран, ситуацию в сфере безопасности в регионе, готовность к декабрьскому саммиту НАТО.
Президенты также обсудят энергетическую независимость, транспортную инфраструктуру и международные отношения: будущее Восточного партнерства, повестку работы Евросоюза.
Г. Науседа также встретится с председателем сейма Мареком Кухчиньским, главой Сената Станиславом Карчевским, премьер-министром Матэушем Моравецким, бывшим премьером Ярославом Качиньским.
Планируется и встреча с большой общиной литовцев в Варшаве.
Супруга литовского президента Диана Науседене вместе с женой главы Польши Агатой Корнхаусер-Дудой посетит спортсменов специальной олимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами.
Отправляясь в Варшаву, Г. Науседа утверждает, что Литва и Польша остаются не только ближайшими соседями, но и тесными союзниками, которые прекрасно понимают сегодняшние задачи и вместе стремятся укрепить будущее нашего континента, обеспечить безопасность и свободу, как собственного региона, так и всей Европы.
География: Литва
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