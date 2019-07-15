Г. Науседа обсудит в Польше двухсторонние отношения и международную ситуацию 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский президент Гитанас Науседа вместе с супругой отправится с первым официальным визитом в Польшу.



Как сообщили представители президента, Г. Науседа встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудит сотрудничество стран, ситуацию в сфере безопасности в регионе, готовность к декабрьскому саммиту НАТО.



Президенты также обсудят энергетическую независимость, транспортную инфраструктуру и международные отношения: будущее Восточного партнерства, повестку работы Евросоюза.



Г. Науседа также встретится с председателем сейма Мареком Кухчиньским, главой Сената Станиславом Карчевским, премьер-министром Матэушем Моравецким, бывшим премьером Ярославом Качиньским.



Планируется и встреча с большой общиной литовцев в Варшаве.



Супруга литовского президента Диана Науседене вместе с женой главы Польши Агатой Корнхаусер-Дудой посетит спортсменов специальной олимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами.



Отправляясь в Варшаву, Г. Науседа утверждает, что Литва и Польша остаются не только ближайшими соседями, но и тесными союзниками, которые прекрасно понимают сегодняшние задачи и вместе стремятся укрепить будущее нашего континента, обеспечить безопасность и свободу, как собственного региона, так и всей Европы. Во вторник литовский президент Гитанас Науседа вместе с супругой отправится с первым официальным визитом в Польшу.Как сообщили представители президента, Г. Науседа встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудит сотрудничество стран, ситуацию в сфере безопасности в регионе, готовность к декабрьскому саммиту НАТО.Президенты также обсудят энергетическую независимость, транспортную инфраструктуру и международные отношения: будущее Восточного партнерства, повестку работы Евросоюза.Г. Науседа также встретится с председателем сейма Мареком Кухчиньским, главой Сената Станиславом Карчевским, премьер-министром Матэушем Моравецким, бывшим премьером Ярославом Качиньским.Планируется и встреча с большой общиной литовцев в Варшаве.Супруга литовского президента Диана Науседене вместе с женой главы Польши Агатой Корнхаусер-Дудой посетит спортсменов специальной олимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами.Отправляясь в Варшаву, Г. Науседа утверждает, что Литва и Польша остаются не только ближайшими соседями, но и тесными союзниками, которые прекрасно понимают сегодняшние задачи и вместе стремятся укрепить будущее нашего континента, обеспечить безопасность и свободу, как собственного региона, так и всей Европы. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: польша, визит, Науседа География: Литва — статья прочитана 106 раз Комментарии