Предлагается финансировать обучение в Литве молодежи из военных зон Украины 🔊 Воспроизвести



Литовское министерство образования, науки и спорта предлагает финансировать в стране обучение молодых людей из охваченных военными действиями Луганской и Донецкой областей Украины в высших школах.



Этот вопрос в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение правительства.



Как сообщил BNS представитель министра образования по связям с прессой Кястутис Бутвидас, предлагается финансировать бакалаврское обучение максимум для 15 молодых людей, которые получили среднее образование в Вильнюсском литовском доме.



Как сообщается, если претендентов будет более 15-ти, то может быть сформирована конкурсная очередь по результатам общего приема в высшие школы.



Литва принимает детей из Украины, пострадавших от войны, с 2014 года.



По данным министерства, ежегодно для обучения в Вильнюсский литовский дом прибывают на обучение по 15 школьников их Луганской и Донецкой областей. Литва финансирует расходы по обучению и проживанию этих детей. Литовское министерство образования, науки и спорта предлагает финансировать в стране обучение молодых людей из охваченных военными действиями Луганской и Донецкой областей Украины в высших школах.Этот вопрос в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение правительства.Как сообщил BNS представитель министра образования по связям с прессой Кястутис Бутвидас, предлагается финансировать бакалаврское обучение максимум для 15 молодых людей, которые получили среднее образование в Вильнюсском литовском доме.Как сообщается, если претендентов будет более 15-ти, то может быть сформирована конкурсная очередь по результатам общего приема в высшие школы.Литва принимает детей из Украины, пострадавших от войны, с 2014 года.По данным министерства, ежегодно для обучения в Вильнюсский литовский дом прибывают на обучение по 15 школьников их Луганской и Донецкой областей. Литва финансирует расходы по обучению и проживанию этих детей. BNS Категории: общество, в Европе, образование Ключевые слова: обучение, вузы, молодежь, жители, АТО География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии