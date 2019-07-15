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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Предлагается финансировать обучение в Литве молодежи из военных зон Украины
Литовское министерство образования, науки и спорта предлагает финансировать в стране обучение молодых людей из охваченных военными действиями Луганской и Донецкой областей Украины в высших школах.
Этот вопрос в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение правительства.
Как сообщил BNS представитель министра образования по связям с прессой Кястутис Бутвидас, предлагается финансировать бакалаврское обучение максимум для 15 молодых людей, которые получили среднее образование в Вильнюсском литовском доме.
Как сообщается, если претендентов будет более 15-ти, то может быть сформирована конкурсная очередь по результатам общего приема в высшие школы.
Литва принимает детей из Украины, пострадавших от войны, с 2014 года.
По данным министерства, ежегодно для обучения в Вильнюсский литовский дом прибывают на обучение по 15 школьников их Луганской и Донецкой областей. Литва финансирует расходы по обучению и проживанию этих детей.
Категории: общество, в Европе, образование
География: Литва
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