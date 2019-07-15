Глава МИД Литвы: планы России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса – неприемлемы дополнено 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал "неприемлемым" решение России отметить артиллерийскими салютами взятие Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны.



Министр подчеркивает, что победа над фашизмом не принесла Литве освобождение, а лишь еще одну оккупацию.



"Не следует путать двух вещей, что обычно систематически делается российской стороной. Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития", – сказал Л. Линкявичюс в интервью радиостанции LRT в субботу.



"Но Литве это не принесло освобождение, что акцентируется на этих празднованиях и салютах. Это была еще одна оккупация, продолжились ссылки, репрессии и подобные вызовы. Поэтому праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", – подчеркнул министр. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал "неприемлемым" решение России отметить артиллерийскими салютами взятие Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны.Министр подчеркивает, что победа над фашизмом не принесла Литве освобождение, а лишь еще одну оккупацию."Не следует путать двух вещей, что обычно систематически делается российской стороной. Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития", – сказал Л. Линкявичюс в интервью радиостанции LRT в субботу."Но Литве это не принесло освобождение, что акцентируется на этих празднованиях и салютах. Это была еще одна оккупация, продолжились ссылки, репрессии и подобные вызовы. Поэтому праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", – подчеркнул министр. В четверг МИД распространил заявление, в котором осудил решение России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса.



"Такой шаг особо циничен и провокационен, в свете приближения 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа и его тайных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", – говорится в заявлении литовского министерства.



Как сообщает ведомство, Западный военный округ России артиллерийскими салютами отметил взятие Вильнюса в субботу, а Каунаса отметит – первого августа.



Советские войска заняли Вильнюс 13 июля 1944 года, вытеснив немцев, оккупировавших Литву.



* * *



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник призвал Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты согласовывать позиции по иранскому соглашению.



"Прежде всего, мы должны согласовать позиции и должным образом действовать, координируя действия. Это привело бы к определенному успеху", – сказал журналистам в Брюсселе Л. Линкявичюс, прибывший на заседание министров иностранных стран дел ЕС.



Соглашение 2015 года было призвано ограничить иранскую ядерную программу в обмен на отзыв санкций, введенных в отношении Тегерана.



Однако президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил, что поскольку Иран не соблюдает соглашение, то Вашингтон его покидает, разочаровав, таким образом, влиятельные страны ЕС, стремившиеся сохранить его.



Иран, обиженный на то, что экономика страны, переживающая сложные времена, не получила смягчение санкций, взялся за обогащение урана, чем спровоцировал новые санкции Вашингтона.



Л. Линкявичюс сказал, что страны, стремящиеся сохранить соглашения, должны не повышать напряжение и не повышать сомнений в доверии.



"Особенно Иран, который с одной стороны, заявляет, что хочет сохранить (соглашение), но, с другой стороны, повышает объемы обогащения урана", – сказал министр.



В ответ на вопрос о том, насколько близок крах соглашения, он ответил: "Очень близок, к сожалению".



Соглашение по Ирану было подписано из опасений того, что Тегеран создает ядерное оружие. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Вильнюс, освобождение, МИД, Линкявичюс, салют География: Литва — статья прочитана 204 раза Комментарии