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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Г. Науседа пригласил Э. Макрона с визитом в Литву
Литовский президент Гитанас Науседа пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить страну с официальным визитом.
Г. Науседа пригласил Э. Макрона и его супругу Брижит, поздравляя с французским национальным праздником – Днем взятия Бастилии.
"Я убежден, что ваш визит в Литву был бы особо ценным в установлении вех дальнейшего сотрудничества Литвы и Франции, как на двухстороннем уровне, так и на уровне всего континента и трансатлантического сообщества", – отметил в поздравлении Г. Науседа.
"Это стало бы важным символом для нового поколения европейцев, которое готово ответственно работать во благо своего континента", – отметил президент.
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В следующем году Франция направит в действующий в Литве международный батальон НАТО около 300 военных, сообщила в воскресенье посол Франции в Литве.
Подразделения НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были созданы в начале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность этой страны в регионе Балтийского моря.
Батальоном в Литве командует Германия, другие страны присылают военных для ротации.
Это будет вторая ротация французских военных в Литве – впервые французы были дислоцированы в батальоне НАТО в 2018 году.
Посол Франции в Литве Клэр Линжер-Кунат заявила во время празднования французского национального праздника – Дня взятия Бастилии в резиденции в Вильнюсе.
Ключевые слова: поздравления, Макрон, Науседа
География: Литва
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