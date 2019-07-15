Г. Науседа пригласил Э. Макрона с визитом в Литву 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить страну с официальным визитом.



Г. Науседа пригласил Э. Макрона и его супругу Брижит, поздравляя с французским национальным праздником – Днем взятия Бастилии.



"Я убежден, что ваш визит в Литву был бы особо ценным в установлении вех дальнейшего сотрудничества Литвы и Франции, как на двухстороннем уровне, так и на уровне всего континента и трансатлантического сообщества", – отметил в поздравлении Г. Науседа.



"Это стало бы важным символом для нового поколения европейцев, которое готово ответственно работать во благо своего континента", – отметил президент.



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В следующем году Франция направит в действующий в Литве международный батальон НАТО около 300 военных, сообщила в воскресенье посол Франции в Литве.



Подразделения НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были созданы в начале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность этой страны в регионе Балтийского моря.



Батальоном в Литве командует Германия, другие страны присылают военных для ротации.



Это будет вторая ротация французских военных в Литве – впервые французы были дислоцированы в батальоне НАТО в 2018 году.



Посол Франции в Литве Клэр Линжер-Кунат заявила во время празднования французского национального праздника – Дня взятия Бастилии в резиденции в Вильнюсе. Литовский президент Гитанас Науседа пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить страну с официальным визитом.Г. Науседа пригласил Э. Макрона и его супругу Брижит, поздравляя с французским национальным праздником – Днем взятия Бастилии."Я убежден, что ваш визит в Литву был бы особо ценным в установлении вех дальнейшего сотрудничества Литвы и Франции, как на двухстороннем уровне, так и на уровне всего континента и трансатлантического сообщества", – отметил в поздравлении Г. Науседа."Это стало бы важным символом для нового поколения европейцев, которое готово ответственно работать во благо своего континента", – отметил президент.* * *В следующем году Франция направит в действующий в Литве международный батальон НАТО около 300 военных, сообщила в воскресенье посол Франции в Литве.Подразделения НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были созданы в начале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность этой страны в регионе Балтийского моря.Батальоном в Литве командует Германия, другие страны присылают военных для ротации.Это будет вторая ротация французских военных в Литве – впервые французы были дислоцированы в батальоне НАТО в 2018 году.Посол Франции в Литве Клэр Линжер-Кунат заявила во время празднования французского национального праздника – Дня взятия Бастилии в резиденции в Вильнюсе. BNS Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: поздравления, Макрон, Науседа География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии